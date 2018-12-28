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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жертвам трагедии в Керченском политехе выплатили свыше 110 млн рублей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Семьям погибших и пострадавшим в результате нападения на Керченский политехнический колледж компенсации из бюджета выплачены в полном объеме. Выплаты производились не только из резервных фондов правительства России и Совета министров Крыма, но и из фонда, аккумулировавшего безвозмездные пожертвования граждан. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты Крыма.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия

По данным ведомства, за счет средств резервного фонда правительства РФ выплачено 42 миллиона 860 тысяч рублей. Почти половину этой суммы, 19,5 миллиона, в равных долях получили члены семей погибших в керченской трагедии. 65 пострадавшим выплачено 23 миллиона рублей. 50 керчан, получившие тяжкие увечья и вред средней степени тяжести, получили по 400 тысяч рублей. Еще 15 менее пострадавшим выплачено по 200 тысяч рублей.

Из резервного фонда Совета министров Крыма пострадавшим и семьям погибших выплачено в общей сложности 52 миллиона 500 тысяч рублей. Семьи погибших получили по 1 миллиону рублей. Пострадавшим выплачено по 500 тысяч рублей.

В качестве безвозмездных пожертвований от граждан поступило свыше 15 миллионов 500 тысяч рублей. Они также распределены между семьями погибших и пострадавшими.

Напомним, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил серию взрывов в учебном заведении, а затем начал стрелять из охотничьего ружья. В результате жесткой расправы погибло 20 человек, десятки людей получили ранения и увечья. Сам убийца покончил с жизнью.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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