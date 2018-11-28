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28.11.2018 22:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией

Владислав Росляков, который 17 октября расстрелял 20 человек в политехническом колледже Керчи, был кремирован и похоронен под чужой фамилией. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что деньги на кремацию и захоронение для матери убийцы - 101 тысячу рублей - собрали сочувствующие граждане. Сама Галина Рослякова после случившейся трагедии попала в больницу, а выписавшись, переехала на другое жилье. Все вещи своего сына из прежней квартиры она выбросила, рассказали ее соседки.

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Ранее сообщалось, что родственники Рослякова долгое время не обращались за телом молодого человека в морг. Власти объяснили это необходимостью проведения различных экспертиз.

Напомним, жертвами расстрела в Керчи стали 20 человек, свыше 50 были ранены. Росляков действовал в одиночку.

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