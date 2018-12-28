Renault Dokker Stepway приедет в Россию с расширенным оснащением

В первой половине 2019 года компания Renault выведет на российский рынок "внедорожную" версию фургона Dokker, которая была представлена в России в рамках новогоднего елочного базара.

Автомобиль под названием Renault Dokker Stepway преобразится по примеру "родственников" по платформе B0. Иными словами, оденется в мощный пластиковый обвес, получит увеличенный дорожный просвет и усиленную защиту картера двигателя.

Внешне Dokker Stepway будет отличаться черным декоративными акцентами в экстерьере - темной радиаторной решеткой их некрашен и кромкой бампера с хромированными накладками. Появятся также оригинальные накладки на "противотуманки".

Внутри автомобили серии Stepway отличаются улучшенной эргономикой и расширенным списком стандартного оснащения. Отлично смотрятся стойкая к внешним воздействиям обивка сидений Stepway и хромированная декоративная отделка элементов центральной консоли и воздуховодов.

"Внедорожное" исполнение получило также новый руль с обивкой из качественных материалов и опциональную навигационную система MediaNav 4.0 с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Наконец, очень вероятно, что такие автомобили первыми из семейства Dokker получат расширенную адаптацию к нашим условиям - систему дистанционного запуска двигателя Renault Start и обогрев лобового стекла.

Что касается линейки моторов и трансмиссий, она не будет отличаться от таковых у стандартных Dokker. Цены и комплектации озвучат ближе к старту продаж.

Напомним, что стандартный Renault Dokker дебютировал на российском рынке в декабре 2017 года и предлагается с кузовами цельтометаллический фургон и грузопассажирский автомобиль. Цены начинаются с 889 000 рублей. Для модели предлагаются 1,6-литровый 82-сильный бензиновый мотор и 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 л.с.. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика".