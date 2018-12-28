С 1 июня 2019 года, как раз к сезону отпусков, в России отменяется национальный роуминг. Поправки в Закон "О связи" публикует сегодня "Российская газета".

В 2019 году не надо будет доплачивать за мобильные звонки в другие регионы, в том числе и Деду Морозу. Фото: depositphotos.com

Сотовые компании уже предлагают тарифные планы, которые позволяют на всей территории России совершать звонки как в домашней сети. Но если у вас один из самых "бюджетных" тарифных планов, то каждый раз при пересечении границы региона проживания вам приходит уведомление о том, что вы выехали за пределы "домашней сети" и нужно подключать опцию роуминга. С середины 2019 года такие уведомления перестанут приходить, отмечает глава агентства "Телеком Дейли" Денис Кусков. Оплата за минуты и гигабайты сверх лимита тарифного плана будет всегда оплачиваться по тем же тарифам, как и в домашней сети.

Звонки за границу будут оплачиваться по-прежнему по тарифам роуминга.

По статистике сотовых операторов, всего 20 процентов россиян совершают звонки за пределами домашнего региона, теперь, возможно, этот показатель вырастет, так как люди перестанут покупать "местные" сим-карты в поездках по России, чтобы сэкономить на услугах роуминга.

Покупать местные сим-карты в поездках с 1 июня будет не обязательно. Операторы уже привели в соответствие с новым законом большинство тарифных планов

Исключение составляют Сахалин и Чукотка, где не присутствуют операторы "Большой четверки" и используется в основном спутниковая связь, а также Крым и Севастополь, где работают только четыре местных оператора. В этих четырех субъектах РФ звонки в другие регионы будут дороже, поскольку механизм взаимозачетов за соединения "Большой четверки" в их случае работать не будет. Выход Кусков видит в введении субсидий местным операторам связи, чтобы стоимость услуги для жителей и гостей была одинаковой. Так, в Крыму летом удваивается число пользователей сотовых сетей, но доходов от роуминга недостаточно для того, чтобы развивать сети связи.