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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 527-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи""

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о связи

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 10, ст. 1069; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2011, N 27, ст. 3873; N 45, ст. 6333; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 30, ст. 4062; N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557) следующие изменения:

1) статью 46 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории.";

2) абзац шестой пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:

"с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин