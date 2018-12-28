"РГ" публикует закон о введении "умных" счетчиков электроэнергии

Закон, который вносит такие поправки в Закон "Об электроэнергетике", публикует "Российская газета". Документ также обязывает ресурсников обеспечить "умный" учет электроэнергии в новых домах с 2021 года, с того же срока все субъекты электроэнергетики начнут дистанционный обмен данными, полученными через счетчики. Плату за "умный" прибор учета компании включат в тариф и растянут на долгий срок, чтобы потребитель это не почувствовал.
Введение интеллектуального учета позволит сделать плату за потребление более честной: каждое домохозяйство будет платить только за себя, а тот, кто не платит, просто не получит ресурсов. Энергетики, в свою очередь, начнут экономить за счет снижения потерь в сетях, что, по оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, сэкономит до 80 миллиардов рублей в год. Эти средства компании будут вкладывать в обновление инфраструктуры.
Сейчас в России используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, не отвечающих минимальным требованиям интеллектуальной системы учета. По оценкам главы "Россетей" Павла Ливинского, интегрировать их в единую систему невозможно.