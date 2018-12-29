Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 30, ст. 4590, 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 16, ст. 1840; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350; N 45, ст. 6208; 2016, N 1, ст. 70; N 14, ст. 1904; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; N 31, ст. 4822; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4843, 4860) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.";

2) в статье 21:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем сорок шестым следующего содержания:

"утверждает правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).";

абзац сорок шестой считать абзацем сорок седьмым;

б) абзац сорок первый пункта 2 признать утратившим силу;

3) статью 231 дополнить пунктом 63 следующего содержания:

"63. Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, не учитываются при государственном регулировании тарифов. Финансирование таких расходов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств, а также иных не запрещенных законом источников, в том числе средств, полученных в результате экономии операционных расходов, достигнутой гарантирующим поставщиком при осуществлении регулируемых видов деятельности.

Экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика при установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, может быть использована для выплат по энергосервисным договорам (контрактам), на компенсацию расходов на приобретение и установку приборов учета электрической энергии, создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), а также на иные цели в электроэнергетике, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 232:

а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "на строительство" заменить словами "на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Расходы сетевой организации, понесенные ею для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, не учитываются при государственном регулировании тарифов. Финансирование таких расходов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств, а также иных не запрещенных законом источников, в том числе средств, полученных в результате экономии, достигнутой сетевой организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче (поставке) и иных операционных расходов.

Экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке сетевой организации при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, может быть использована сетевыми организациями для выплат по энергосервисным договорам (контрактам), на компенсацию расходов на приобретение и установку приборов учета электрической энергии, создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), а также на иные цели в электроэнергетике, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 37:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"правила организации учета электрической энергии на розничных рынках.";

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны осуществлять контроль соблюдения требований, при которых допускается использование прибора учета электрической энергии для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также извещать заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии (мощности) и иных владельцев приборов учета электрической энергии о нарушении указанных требований.

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

Порядок реализации обязанностей, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, в части приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и иного оборудования, используемых для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе состав такого оборудования, а также порядок реализации указанных обязанностей в отношении ветхих и аварийных объектов, точек поставки на розничных рынках, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, определяется правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках.

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, должны быть оснащены индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), в соответствии с требованиями, установленными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии (мощности) и иные владельцы приборов учета электрической энергии обязаны осуществлять информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, необходимыми для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с указанными поставками услуги, на безвозмездной основе в порядке, установленном правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках.

По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

С 1 января 2023 года в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии (мощности) и иные владельцы приборов учета электрической энергии не вправе препятствовать обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе использованию для этих целей данных, получаемых с использованием принадлежащих им приборов учета электрической энергии, и контролю за осуществлением коммерческого учета электрической энергии (мощности), включая проверку приборов учета электрической энергии, установленных в границах объектов, принадлежащих субъектам электроэнергетики или потребителям электрической энергии (мощности) на праве собственности или ином законном основании.

В случае отсутствия возможности осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) на основании данных о количестве электрической энергии (мощности), определенных с использованием приборов учета электрической энергии, применяются расчетные способы определения объема или стоимости электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, устанавливаемые правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках.

Указанные расчетные способы должны стимулировать субъектов электроэнергетики и (или) потребителей электрической энергии (мощности), в результате действий (бездействия) которых отсутствует возможность осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) на основании данных о количестве электрической энергии (мощности), к осуществлению таких расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных с использованием приборов учета электрической энергии, и могут предусматривать полное освобождение потребителя электрической энергии (мощности) от оплаты электрической энергии (мощности).

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, также определяются ответственность или иные неблагоприятные последствия в отношении субъектов электроэнергетики и (или) потребителей электрической энергии (мощности) в случае, если нарушение требований по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению с использованием приборов учета электрической энергии произошло в результате действий (бездействия) указанных лиц.";

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) предусматриваются:

общие принципы предоставления минимального набора функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности);

перечень функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с разделением по категориям пользователей этой системы и требования к ним;

перечень функций приборов учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и требования к ним;

правила присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) и предоставления доступа к функциям такой системы;

требования по защите информации, размещаемой в интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении;

требования к порядку обмена информацией в рамках функционирования интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), ее форматам и протоколам обмена;

порядок определения размеров штрафов за нарушение правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).";

6) в статье 38:

а) в пункте 7:

в абзаце втором слово "десять" заменить словами "пять рабочих";

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"обязательность установки устройств, предназначенных для удаленного и (или) автоматизированного введения ограничения режима потребления электрической энергии (далее - технические средства удаленного ограничения), в определенных этим порядком случаях;";

абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами восьмым - двенадцатым;

б) дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72. Потребители электрической энергии при возникновении предусмотренных порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, оснований для введения ограничения режима потребления электрической энергии в порядке, установленном указанными нормативными правовыми актами, обязаны совершить действия по самостоятельному обеспечению введения ограничения режима потребления электрической энергии или обеспечить доступ уполномоченных лиц сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика к своим энергопринимающим устройствам и (или) иным объектам электроэнергетики, с использованием которых вводится ограничение режима потребления электрической энергии, для введения такого ограничения.

При неоднократном возникновении оснований в отношении потребителя электрической энергии (мощности) для введения ограничения режима потребления электрической энергии, предусмотренных порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, и нарушении им обязанностей по осуществлению действий по самостоятельному обеспечению введения ограничения режима потребления электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств соответствующего потребителя сетевая организация (гарантирующий поставщик, если соответствующий потребитель электрической энергии является потребителем коммунальных услуг в многоквартирном доме) устанавливает технические средства удаленного ограничения при их отсутствии. Указанный потребитель обязан по требованию сетевой организации (гарантирующего поставщика) обеспечить доступ к местам установки технических средств удаленного ограничения и возместить расходы сетевой организации (гарантирующего поставщика) на установку указанных технических средств удаленного ограничения.

Функциональные и иные характеристики технических средств удаленного ограничения, порядок обеспечения доступа к местам установки технических средств удаленного ограничения, порядок установки и эксплуатации технических средств удаленного ограничения, порядок расчета расходов на установку технических средств удаленного ограничения, подлежащих возмещению потребителем электрической энергии (мощности), а также порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии при возникновении предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике оснований с использованием технических средств удаленного ограничения определяется порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством.".

Статья 2

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017, N 1, ст. 39; N 31, ст. 4806, 4828; 2018, N 1, ст. 69, 87; N 49, ст. 7506) следующие изменения:

1) в статье 157:

а) в части 1 слова "используемых воды, электрической энергии" заменить словами "используемой воды";

б) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Плата за коммунальную услугу по электроснабжению снижается вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты в случаях, порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.";

2) в части 2 статьи 166 слова "электрической энергии," исключить.

Статья 3

Пункт 7 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2018, N 32, ст. 5133 - 5135) дополнить словами ", а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2011, N 29, ст. 4288; 2013, N 52, ст. 6964; 2015, N 1, ст. 19; N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4202; 2017, N 31, ст. 4745, 4766, 4828; 2018, N 18, ст. 2577) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) в части 1 слова "мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) либо" исключить;

б) в части 12 второе предложение дополнить словами ", и не должно препятствовать вводу их в эксплуатацию", слова "Собственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов" заменить словами "Собственники этих приборов учета или лица, являющиеся собственниками объектов, на которых установлены эти приборы учета, обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов";

в) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. В части организации учета используемой электрической энергии предусмотренные настоящей статьей требования к организации и обеспечению учета электрической энергии, в том числе к приборам учета электрической энергии, порядку их установки, замены, эксплуатации, а также к расчетным способам определения количества электрической энергии подлежат применению, если иные требования не установлены Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".";

2) в части 8 статьи 25 слова "может предусматриваться" заменить словами "должно предусматриваться", после слов "услуги таких организаций" дополнить словами "(за исключением услуг по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков)", слова "может быть" заменить словами "должна быть", слова "осуществляющими регулируемые виды деятельности, на период не менее чем пять лет" заменить словами "осуществляющими регулируемые виды деятельности, и не может быть исключена из необходимой валовой выручки таких организаций на период не менее чем пять лет, а для организаций, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии, и гарантирующих поставщиков, - на десять лет".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы первый - шестой, восьмой - четырнадцатый подпункта "б" и абзац девятый подпункта "в" пункта 5 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.

3. Абзац седьмой подпункта "б" пункта 5 статьи 1 и статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин