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Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в красной икре кишечную палочку и консерванты

Текст: Марина Гусенко

Роскачество проверило красную икру 29 торговых марок. В 10 из них специалисты выявили нарушения по микробиологическим показателям. А именно - бактерии кишечной палочки, повышенное число микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжи, золотистый стафилококк.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как объясняют специалисты Роскачества, проблемы могли возникнуть из-за нарушений температурного режима в любом звене товаропроводящей цепочки или из-за санитарного состояния на производстве. Если икра хранится при плюсовой температуре, риск приобрести продукт с превышением по микробиологическим показателям возрастает. Всего икра была проверена по 32 показателям безопасности и качества. В ней не нашли плесень, сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллу, пестициды, тяжелые металлы, личинки, антибиотики, посторонние примеси. В каждой проверенной банке икра была настоящая и без добавления красителей.

Фото: depositphotos
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Икра двух торговых марок была подменена: на этикетке была заявлена икра нерки, а внутри банки была икра более дешевой горбуши.

Проверялся и объем икорного отстоя (джуса). Он образуется после разрушения икринок. Его большое количеств портит внешний вид икры и бьет по карману покупателей. Так, приобретая банку икры в 200 граммов за 500 рублей, потребитель может получить 40 граммов икорного отстоя, заплатив за него сто рублей. В некоторых случаях объем джуса в икре доходил до 20 процентов, а в одном случае его оказалось 41,7 процента.

Что касается консервантов, информация о них должна быть на этикетке. Превышение их объема найдено не было. Но в икре одной марки бензоат  натрия не был указан на упаковке, хотя в продукте он содержался.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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А в продукции другого бренда нашли уротропин, который использовали как консервант при производстве красной икры до 2009 года, а после - запретили. Кроме того, в этой же икре нашли и повышенное количество микроорганизмов.

Тестирование Роскачества в очередной раз подтвердило: дорого - не значит хорошо. Так, нарушения по микробиологическим показателям нашли в икре горбуши по цене 763,6 рубля за сто граммов и 687,2 рубля за такой же объем. Плюс в одной из них был уротропин. А самые высокие баллы набрала икра горбуши втрое дешевле - за 230 и 270 рублей за сто граммов.

Важный момент: икра в закупке стоит около двух тысяч рублей за килограмм. Если она продается по более низкой цене, значит, с ней не все в порядке.

Все подробности исследования красной икры, а также названия лучших и худших производителей можно прочитать на сайте Роскачества.

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