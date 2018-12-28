У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Самые дорогие iPhone начнут собирать в Индии

28.12.2018,  
11:07
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В 2019 году компания Apple запустит производство своих топовых смартфонов семейства X в Индии, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Новая производственная линия будет налажена в городе Шриперамбудур (штат Тамилнад) силами крупнейшего подрядчика Foxconn.

Динамики, пока! Samsung создала "акустические" экраны
Три популярных смартфона Xiaomi получили MIUI 10 и Android 9 Pie

"Яблочная" компания инвестирует в местное предприятие более 350 миллионов долларов и создаст порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Другие детали сделки Apple и тайваньской Foxconn пока не ясны и могут измениться.

На данный момент основные производственные мощности компании из Купертино располагаются в Китае. Перераспределение ресурсов и расширение промышленной географии могут быть следствием десятипроцентных торговых пошлин на ввоз, введенных американскими властями в рамках торговой войны с КНР.

Стоит отметить, что это не первая неприятность для купертиновцев в Поднебесной. Ранее суд города Фучжоу запретил компании Apple продавать на территории КНР старые модели iPhone.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Владимир Лерон /ТАСС
Случайно найденное под сараем змеиное царство сняли на видео 11:17
Пылесос научили делать карты для DOOM на основе реальных помещений 26.12.2018
Apple поменяет погнутые iPad Pro, но не всем 26.12.2018
смартфоны
Фото: Дин Гэньхоу / Для China Daily
В Китае все еще непомерно высока стоимость материалов для 3D-печати 27.12.2018
В Сеть попали фото смартфона Nokia 9 с пятью камерами 26.12.2018
Стало известно, каким может быть экран iPhone 2020 года 25.12.2018
Apple
Фото: Ян Цзюнь / China Daily
Гуйян (КНР): Прохладный климат идеален для хранения больших данных 27.12.2018
Погнутые iPad Pro не признали дефектными 20.12.2018
iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном возглавил топ устройств на iOS 11.12.2018