Самые дорогие iPhone начнут собирать в Индии

В 2019 году компания Apple запустит производство своих топовых смартфонов семейства X в Индии, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Новая производственная линия будет налажена в городе Шриперамбудур (штат Тамилнад) силами крупнейшего подрядчика Foxconn.

"Яблочная" компания инвестирует в местное предприятие более 350 миллионов долларов и создаст порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Другие детали сделки Apple и тайваньской Foxconn пока не ясны и могут измениться.

На данный момент основные производственные мощности компании из Купертино располагаются в Китае. Перераспределение ресурсов и расширение промышленной географии могут быть следствием десятипроцентных торговых пошлин на ввоз, введенных американскими властями в рамках торговой войны с КНР.

Стоит отметить, что это не первая неприятность для купертиновцев в Поднебесной. Ранее суд города Фучжоу запретил компании Apple продавать на территории КНР старые модели iPhone.