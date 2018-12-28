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28.12.2018 17:20
Рубрика: Экономика

Не выше потолка

Ставки по микрозаймам будут ограничены
Текст: Роман Маркелов
Микрофинансовые организации (МФО) снизят потолок суммы долга заемщиков и ограничат ежедневную процентную ставку. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, сегодня его публикует "Российская газета".

Документ содержит три ключевых изменения, инициированных Банком России (они касаются всех займов со сроком возврата до года). Во-первых, это уменьшение максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с должника. Сейчас это трехкратный размер займа. Согласно документу, с 1 января 2020 года он станет максимум полуторакратным.

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Второе изменение - ограничение ежедневной процентной ставки. Сейчас она превышает два процента годовых, но с 1 июля 2019 года ограничится одним процентом. Третье изменение - создание финансового продукта-альтернативы для займов "до зарплаты" с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По таким займам невозможно будет начислить дополнительные проценты, кроме неустойки (штрафа, пени) - это 0,1 процента задолженности за каждый день просрочки. Также договор о таком займе будет содержать условие о запрете увеличивать его срок и сумму.

Ограничения направлены, в первую очередь, на снижение закредитованности населения и снижение социальной напряженности, сопровождающей сектор МФО, говорит директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. Этого удастся добиться, если бизнес правильно воспримет полученный сигнал и сам возьмет на себя ответственность за честную реализацию инициатив, сфокусировавшись не только на адаптации к новым правилам, но и на объединении в борьбе с "серыми" схемами, считает Стратьева.

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