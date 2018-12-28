Ставки по микрозаймам будут ограничены

Документ содержит три ключевых изменения, инициированных Банком России (они касаются всех займов со сроком возврата до года). Во-первых, это уменьшение максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с должника. Сейчас это трехкратный размер займа. Согласно документу, с 1 января 2020 года он станет максимум полуторакратным.
Второе изменение - ограничение ежедневной процентной ставки. Сейчас она превышает два процента годовых, но с 1 июля 2019 года ограничится одним процентом. Третье изменение - создание финансового продукта-альтернативы для займов "до зарплаты" с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По таким займам невозможно будет начислить дополнительные проценты, кроме неустойки (штрафа, пени) - это 0,1 процента задолженности за каждый день просрочки. Также договор о таком займе будет содержать условие о запрете увеличивать его срок и сумму.
Ограничения направлены, в первую очередь, на снижение закредитованности населения и снижение социальной напряженности, сопровождающей сектор МФО, говорит директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. Этого удастся добиться, если бизнес правильно воспримет полученный сигнал и сам возьмет на себя ответственность за честную реализацию инициатив, сфокусировавшись не только на адаптации к новым правилам, но и на объединении в борьбе с "серыми" схемами, считает Стратьева.