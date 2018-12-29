Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-Ф3 "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 11, ст. 1588) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"5) профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом).";

2) в статье 5:

а) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1 процент в день.";

б) дополнить частью 24 следующего содержания:

"24. По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). Условие, содержащее запрет, установленный настоящей частью, должно быть указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).";

3) часть 11 статьи 6 после слов "не может превышать" дополнить словами "наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или";

4) дополнить статьей 62 следующего содержания:

"Статья 62. Особенности условий договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей

По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, требования, установленные частью 23 статьи 5, частью 11 статьи 6 настоящего Федерального закона, не применяются при одновременном соблюдении следующих условий:

1) кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита (займа) (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей статьи, с указанием максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей указано на первой странице договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);

3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное результату деления максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15;

4) договор потребительского кредита (займа) содержит условие о запрете увеличения срока и суммы потребительского кредита (займа).";

5) в части 1 статьи 12 первое предложение изложить в следующей редакции: "Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

6) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Юридические и физические лица не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) в случае, если на момент его заключения первоначальный кредитор не являлся юридическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а на момент уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) новый кредитор не являлся юридическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированным финансовым обществом или физическим лицом, указанным в письменном согласии заемщика, предусмотренном частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2013, N 51, ст. 6695; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 12 признать утратившим силу;

2) в статье 121:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) в части 3 слова "в частях 1 и 2" заменить словами "в части 2".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "а" пункта 2 и пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2019 года.

3. Подпункт "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 30 июня 2019 года включительно по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в указанный период:

1) по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей части, должно быть указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);

3) процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1,5 процента в день.

5. С 1 июля до 31 декабря 2019 года включительно по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в указанный период:

1) по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей части, должно быть указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).

6. Ограничение, установленное пунктом 3 части 4 настоящей статьи, не распространяется на договоры потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенные на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, в случае соблюдения требований, установленных пунктами 1-4 статьи 62 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Президент Российской Федерации В. Путин