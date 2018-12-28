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28.12.2018 16:55
Рубрика: Власть

Пистолет за заслуги

Установлен порядок принятия гражданами России иностранного наградного оружия
Текст: Михаил Фалалеев
Глава государства Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в статью 201 Закона "Об оружии". Устанавливается, что порядок принятия российскими гражданами наградного оружия от глав иностранных государств и глав иностранных правительств определяется президентом России.

В документе, опубликованном в "Российской газете", говорится и о возможности российской стороной наградить иностранного гражданина. Порядок такого награждения определяется Правительством России. Награждать иностранцев и сограждан оружием могут своими приказами и руководители государственных военизированных организаций, наделенные такими полномочиями президентом. Заместитель министра обороны или, например, внутренних дел уже такого права не имеет.

Правительство устанавливает виды, типы, модели боевого короткоствольного стрелкового и холодного наградного оружия. Этот перечень довольно обширен. В него входят офицерские и казачьи сабли, шашки, кинжалы, кортики, отечественные, а с недавних пор и зарубежные, пистолеты и револьверы. Например, знаменитый Глок-26 калибра 9 миллиметров, который из-за малых габаритов еще называют "оружием Джеймса Бонда".

Фото: Depositphotos
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Речь идет только о короткоствольном оружии. Понятно, что пушку, танк или самолет вручить в награду нельзя. Так же как и ручное длинноствольное оружие. А вот подарить, скажем, охотничий карабин "Сайга" с дарственной надписью - можно. Но награда и подарок - разные категории.

Однако, кто бы россиянину оружие ни вручил, его все равно необходимо правильно зарегистрировать в лицензионно-разрешительном подразделении Росгвардии. Там сверят модель, калибр, номер ствола, проверят паспортные данные владельца.

Казалось бы, к чему эти бюрократические заморочки? Ведь награда! Но не все так просто. Может случиться так, что один из "силовых" министров наградил человека за героический поступок, а тот не соответствует, мягко говоря, медицинским параметрам и ему нельзя давать в руки ничего стреляющего. В таком случае оружие возвращается в наградной фонд, а на руках награжденного остается лишь документ о награждении. Впрочем, по просьбе этого человека оружие могут поместить в какой-либо музей. При этом наградной боевой пистолет после смерти награжденного изымается государством. Его нельзя никому подарить или передать по наследству. Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.
 

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