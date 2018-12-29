Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 201 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2003, N 50, ст. 4856; 2016, N 27, ст. 4160) изменения, дополнив ее частями пятой - седьмой следующего содержания:

"Порядок принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств определяется Президентом Российской Федерации.

Получение иностранными гражданами оружия в качестве награды осуществляется на основании указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций, наделенных такими полномочиями Президентом Российской Федерации.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться иностранные граждане, а также порядок награждения указанным оружием устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин