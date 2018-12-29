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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 517-ФЗ "О внесении изменений в статью 201 Федерального закона "Об оружии"

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 201 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2003, N 50, ст. 4856; 2016, N 27, ст. 4160) изменения, дополнив ее частями пятой - седьмой следующего содержания:

"Порядок принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств определяется Президентом Российской Федерации.

Получение иностранными гражданами оружия в качестве награды осуществляется на основании указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций, наделенных такими полномочиями Президентом Российской Федерации.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться иностранные граждане, а также порядок награждения указанным оружием устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин