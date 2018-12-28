В городах начинают действовать единые правила парковок

В России с 30 декабря 2018 года начинает действовать закон об организации дорожного движения, который регулирует создание парковок. Причем как платных, так и бесплатных.В законе уточнено, где именно можно организовывать парковки. Например, под мостами и эстакадами. А в методических рекомендациях минтранса есть даже несколько вариантов разметки для парковок на улицах с различной интенсивностью движения и внутри жилых кварталов территорий.

Парковок должно хватить всем жителям. Назначение и вместительность (количество машино-мест) парковок общего пользования определяются нормативами строительного проектирования. В городах, которые являются еще и субъектами РФ (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), должны в обязательном порядке быть стоянки как для автобусов, так и для грузовиков.

Закон требует, чтобы парковок хватило всем. В крупных городах он обязывает обеспечивать и стоянки грузовиков. Фото: Архив "РГ"

В крупных городах закон обязывает вести реестр парковок, информация в котором доступна всем гражданам, так же как информация о правилах парковки. Это касается и платных стоянок. Статья, которая прописывает требования для платных парковок на федеральном уровне, требует четко обозначать дорожными знаками ее границы.

Возможность оплатить парковку должна быть в наличной и безналичной форме, а само взимание платы должно быть автоматизировано. Кстати, рекомендуется не устраивать платных парковок у больниц, поликлиник, учреждений образования.

Взимание платы за парковку не допускается с машин пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, автомобилей военной инспекции, силовых и правоохранительных органов. Уже сейчас в России платные парковки есть в более чем 20 крупных российских городах. И большая часть муниципалитетов учли требование закона в части платных парковок, так как им был дан на это целый год. Закон был принят в конце 2017 года.

А как у них

Вопрос парковки для мегаполисов Кореи стоит остро. Плотность населения высокая, территория небольшая, а машин много. Даже в одном и том же районе города тарифы могут очень сильно различаться. Для центра Сеула обычной можно считать плату в размере 4-6 тысяч вон (3,8-5,6 доллара) за час. Подешевле муниципальные парковки, где тарифы ниже, но они, как правило, расположены не в самом центре города, а на некотором удалении. Другой способ сэкономить - купить ежемесячный билет на парковку, который позволит оставлять автомобиль хоть круглосуточно в течение месяца. Стоимость колеблется в пределах 150-200 долларов. На выходных парковаться на многих улицах можно бесплатно.

В Париже, как и в других больших городах Франции, нужно платить за стоянку автомобилей практически на всех улицах с 9.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно. Город поделен на несколько зон, и час парковки в зависимости от близости к центру стоит от 2,4 до 4 евро за первые два часа. Далее цена возрастает более чем в три раза: от 8 до 12 евро. Делается это для того, чтобы автомобилисты не засиживались на одном месте, а если уж им приспичило оставить машину в этом районе, то дешевле будет это сделать, воспользовавшись услугами ближайшего подземного паркинга (там час стоянки обойдется в 3-4 евро, и 20-24 за полные сутки). По воскресеньям и в праздничные дни, к примеру 14 июля, в День взятия Бастилии, парковка повсеместно бесплатная. Раньше это правило также распространялось на август - традиционный во Франции месяц массовых отпусков, когда транспортный поток на столичных улицах резко сокращается, но в 2015 году от этого отказались.

Закон рекомендует не устраивать платных парковок у больниц, поликлиник, учреждений образования

Для граждан, у которых нет места в гараже или паркинга под домом, введены "стоянки по месту жительства". Вся столица разбита на множество зон: их в Париже 160. Горожанину нужно обратиться в мэрию, предоставить документы, подтверждающие его адрес, а также данные автомобиля. После этого он получает специальную годовую карточку, дающую право на льготную парковку в четырех зонах вокруг своего дома радиусом примерно в полкилометра. Она стоит 45 евро. В этом случае суточная парковка машины будет обходиться в 1,5 евро. Карточка, а также квиток, который с ее помощью выдает обычная стойка-автомат оплаты парковки, прикрепляется под ветровое стекло машины.

Чтобы правильно припарковаться в Италии, первым делом нужно научиться расшифровывать цвета. Разметка белыми линиями обозначает бесплатные парковки, правда, они всегда забиты до отказа и могут быть ограничены по времени. Синей разметкой в большинстве итальянских регионов обозначают платную парковку, рядом с которой, как правило, находится автомат или киоск по продаже парковочных талонов. Парковки, обозначенные желтым цветом, зарезервированы для отдельных категорий лиц - жителей данного населенного пункта или инвалидов. Иногда в Италии можно встретить розовые парковки, которые предназначены исключительно для беременных женщин или синьор с детьми. В любом случае особенно внимательно нужно смотреть на дорожные знаки, которые иногда могут идти вразрез с разметкой.

Расценки на паркинг в Италии варьируются от города к городу и напрямую зависят от месторасположения - чем ближе к центру, тем дороже. Одним из самых "неэкономичных" считается паркинг во Флоренции: от 20 до 30 евро в сутки. Еще дороже может обойтись штраф за неправильную парковку - около 90 евро. Если же неправильно припаркованный автомобиль был вывезен с помощью эвакуатора, сумма штрафа может возрасти в несколько раз. Как известно, итальянцам присуща креативность. Еще одним тому подтверждением стало появление необычной "парковки для поцелуев", которая расположена на подъезде к железнодорожному вокзалу в Падуе, область Венето. Выделенная полоса с надписью "Парковка + поцелуй" предназначена для отъезжающих и провожающих, которым предоставляется возможность спокойно попрощаться, не мешая другим автомобилистам. Первые 15 минут такой парковки бесплатны. Идея возникла у муниципальных властей, поскольку целующиеся итальянские парочки, предающиеся долгим прощаниям, зачастую являлись причиной серьезных заторов на дорогах.

Подготовили Олег Кирьянов (Пусан), Вячеслав Прокофьев (Париж), Нива Миракян (Рим).

Между тем

После недавнего повышения цен на парковку в Москве кошелькам столичных водителей дают передохнуть - в новогодние праздники все городские стоянки станут бесплатными. Парковочные каникулы объявлены с понедельника 31 декабря по вторник 8 января включительно.

Главное не забыть, что в эти выходные и в субботу, и в воскресенье парковки работают в обычном будничном режиме, и за стоянку нужно платить. Пока в приложении "Московский паркинг" еще нельзя исправлять ошибки, допущенные при вводе данных, и доплатить в конце дня за просроченные часы пока не получится. Такую возможность наряду с изменением номера машины и стоянки добавят в начале следующего года. А пока нужно пользоваться сервисом очень внимательно и помнить, что теперь на все про все остается только 5 минут, а не 15, как раньше. Не успел - плати штраф. Сам же штраф пока еще 2,5 тысячи рублей, но уже с 9 января его размер вырастет вдвое - до 5 тысяч. Дело в том, что после изменения тарифов с 15 декабря на самых загруженных московских улицах парковка стоит 380 рублей в час (с 08.00 до 21.00), и при старом размере штрафа стало выгоднее нарушить правила и запросто "отбить" 2,5 тысячи за семь часов стоянки. Само собой, "РГ" нарушать закон никому не рекомендует, но такая правовая коллизия действительно имеет место быть и совсем скоро будет устранена.

Перед тем как отправиться в центр города на автомобиле, водителям лучше заранее познакомиться с картой перекрытий улиц на новогодние праздники, которые вводятся для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" и массовых гуляний (https://rg.ru/2018/12/27/reg-cfo/kakie-ulicy-v-centre-stolicy-perekroiut-v-prazdniki.html). В основном, это Тверская улица и прилегающие к ней переулки, Моховая улица, Петровка, а также Варварка и Ильинка. Но это совсем не значит, что на машине к местам проведения торжеств совсем не попасть. Часть переулков закрывают не на всю длину, а лишь частично - например, движение по Брюсовому переулку ограничат только от Тверской до пересечения с Елисеевским переулком. На него можно попасть с Большой Никитской и поставить машину метров через 200. А дальше пройти еще столько же пешком до Тверской, где разворачивается основное веселье и развлечения на любой вкус.