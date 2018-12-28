В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма

В министерстве обороны России отреагировали на ехидные комментарии некоторых интернет-пользователей, оппозиционеров и представителей либеральной общественности по поводу недавнего заявления министра обороны Сергея Шойгу о том, что ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут отлиты из трофейного оружия нацистов.

"Заявления отдельных личностей, выступающих с позиций "радетелей" сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось храму, вызывают, к сожалению, недоумение", - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны также разъяснили, какое именно вооружение вермахта намерены использовать при строительстве храма. "Для выплавки отдельных составляющих храма - ступеней и некоторых других - при возведении храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на армейских складах, - отметил генерал Конашенков. - А именно - стрелковое оружие, боеприпасы и отдельные элементы артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой исторической уникальности, да и военной ценности в них точно нет".

В военном ведомстве напомнили, что на военных складах министерства обороны в настоящее время остается достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная еще с Первой мировой войны.

Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.