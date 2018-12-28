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Актриса и модель Анастасия Макеева попала в больницу

ТВ и сериалы
    28.12.2018, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

37-летняя российская актриса, певица, телеведущая и модель Анастасия Макеева переполошила поклонников, опубликован в своем Instagram мрачное больничное фото, на котором - взятая кадром снизу капельца. Под которой, как несложно догадаться, и лежит артистка.  

"Стоп. Женщина-терминатор сломалась", - подписала снимок  Макеева, снабдив пост хэштэгом #берегитесебя.

Отметим, что ранее артистка пожаловалась на острую боль: "Сильная, опоясывающая боль в брюшной полости более двадцати часов. Головная боль, тошнота, рвота, слабость", - описывала симптомы Макеева. Дополняя, что накануне она была близка к потери сознания и "хочет лежать и не двигаться".

В комментариях - пожелания скорейшего выздоровления, "ведь Новый год скоро". 

Анастасия Макеева родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Отец был руководителем ВИА. Настя с детства начала выступать с ансамблем, входила в состав квартета "Гармония". Училась в музыкальной школе, в Краснодарском музыкальном училище.

Работала моделью. Была "лицом" канала СТС на региональном телевидении. В 2000-м поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ), которое окончила с отличием. Еще студенткой сыграла главные роли в мюзиклах "Дракула" и "Иствикские ведьмы". В 2007-м с красным дипломом окончила  РАТИ-ГИТИС, мастерская Марка Захарова.

В 2005 году снялась в клипе "Если хочешь остаться" группы "Дискотека Авария".

Играла Донну Шеридан в мюзикле Mamma Mia!, играла в мюзикле Chicago. С 2014 года ведет программу "Субботний вечер" с Николаем Басковым.

На экранах - с начала нулевых. На счету - роли в фильма и сериалах "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Черкизона", "Нюхач", "Офицеры", "Хозяйка моей судьбы", "Анна Каренина. История Вронского".

Победительница конкурсов красоты "Мисс Краснодар-98", "Мисс Академия России-2000", вице-мисс смотра "Мисс Вселенная, Россия" 2004 года.

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