Актриса и модель Анастасия Макеева попала в больницу

37-летняя российская актриса, певица, телеведущая и модель Анастасия Макеева переполошила поклонников, опубликован в своем Instagram мрачное больничное фото, на котором - взятая кадром снизу капельца. Под которой, как несложно догадаться, и лежит артистка.

"Стоп. Женщина-терминатор сломалась", - подписала снимок Макеева, снабдив пост хэштэгом #берегитесебя.

Отметим, что ранее артистка пожаловалась на острую боль: "Сильная, опоясывающая боль в брюшной полости более двадцати часов. Головная боль, тошнота, рвота, слабость", - описывала симптомы Макеева. Дополняя, что накануне она была близка к потери сознания и "хочет лежать и не двигаться".

В комментариях - пожелания скорейшего выздоровления, "ведь Новый год скоро".

Анастасия Макеева родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Отец был руководителем ВИА. Настя с детства начала выступать с ансамблем, входила в состав квартета "Гармония". Училась в музыкальной школе, в Краснодарском музыкальном училище.

Работала моделью. Была "лицом" канала СТС на региональном телевидении. В 2000-м поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ), которое окончила с отличием. Еще студенткой сыграла главные роли в мюзиклах "Дракула" и "Иствикские ведьмы". В 2007-м с красным дипломом окончила РАТИ-ГИТИС, мастерская Марка Захарова.

В 2005 году снялась в клипе "Если хочешь остаться" группы "Дискотека Авария".

Играла Донну Шеридан в мюзикле Mamma Mia!, играла в мюзикле Chicago. С 2014 года ведет программу "Субботний вечер" с Николаем Басковым.

На экранах - с начала нулевых. На счету - роли в фильма и сериалах "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Черкизона", "Нюхач", "Офицеры", "Хозяйка моей судьбы", "Анна Каренина. История Вронского".

Победительница конкурсов красоты "Мисс Краснодар-98", "Мисс Академия России-2000", вице-мисс смотра "Мисс Вселенная, Россия" 2004 года.