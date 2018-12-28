"ВКонтакте" запустил звонки в Windows перед Новым годом

Разработчики "ВКонтакте" начали бета-тестирование функции голосовых и видеозвонков в программе VK Messenger для десктопов и ноутбуков на Windows, Linux и macOS.

Позвонить, как утверждается в сообщении пресс-службы соцсети, можно любому пользователю, который пользуется десктопным VK Messenger самой свежей версии или установил новейший клиент для Android или iOS.

Благодаря специальному механизму ICE система рассчитывает оптимальную маршрутизацию звонка, для того чтобы обеспечить стабильность и снизить задержки прохождения речи или видеосигнала. Приоритет получают маршруты типа peer-to-peer, когда два пользователя связываются напрямую. В этом случае качество связи становится максимально возможным.

Все разговоры защищены сквозным шифрованием без возможности доступа извне, утверждают "ВКонтакте".

Напомним, что воспользоваться голосовой и видеосвязью также могут пользователи Facebook Messenger, Viber, WhatsApp и других сервисов.