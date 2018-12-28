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"ВКонтакте" запустил звонки в Windows перед Новым годом

28.12.2018,  
13:07
Текст:  Антон Благовещенский

Разработчики "ВКонтакте" начали бета-тестирование функции голосовых и видеозвонков в программе VK Messenger для десктопов и ноутбуков на Windows, Linux и macOS.

Позвонить, как утверждается в сообщении пресс-службы соцсети, можно любому пользователю, который пользуется десктопным VK Messenger самой свежей версии или установил новейший клиент для Android или iOS.

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Благодаря специальному механизму ICE система рассчитывает оптимальную маршрутизацию звонка, для того чтобы обеспечить стабильность и снизить задержки прохождения речи или видеосигнала. Приоритет получают маршруты типа peer-to-peer, когда два пользователя связываются напрямую. В этом случае качество связи становится максимально возможным.

Все разговоры защищены сквозным шифрованием без возможности доступа извне, утверждают "ВКонтакте".

Напомним, что воспользоваться голосовой и видеосвязью также могут пользователи Facebook Messenger, Viber, WhatsApp и других сервисов.

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