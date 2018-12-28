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28.12.2018 17:20
Рубрика: Общество

Жестокость под запретом

Закон о животных защитит достоинство и честь человека
Текст: Елена Новоселова
Президент подписал долгожданный закон об ответственном обращении с животными. Он отправит в небытие контактные зоопарки, запретит опыты над приютскими барсиками и жучками, сделает владельцев домашних питомцев по-настоящему ответственными за тех, кого они приручили. Актриса Елена Камбурова - одна из тех общественников, которые начали бороться за законность отношений "человек - животное".
Новый закон о защите животных наведет порядок и в цирках. Фото: REUTERS

Она обратилась к Владимиру Путину с предложением принять закон еще в 2001 году. Когда президент вручал ей орден Дружбы, и можно было выступить с благодарственным словом и о чем-нибудь общественно полезном попросить. И вот документ принят. Его комментирует Елена Камбурова.

Фото: depositphotos.com
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- Этот закон защитит в первую очередь достоинство и честь человека. Наконец-то законодатели поняли, что относиться к животным следует как к "существам, способным испытывать эмоции и физические страдания". Убить их просто так, если речь не идет о самозащите или об избавлении от физических страданий, безнаказанно не получится. Нельзя выбрасывать проживших с тобой рядом годы кошку и собаку. Это просто немыслимо для человека. У нас в стране система приютов для животных развита очень плохо. Между тем, не можешь больше держать дома - передай другому человеку или приюту. Но нужно разобраться с теми приютами, где на небольшой площади в тесноте ютится большое количество собак и кошек. Такие заведения, с моей точки зрения, должны быть небольшими: максимум на триста животных. Пусть это будут частные приюты, но помогать им нужно всем обществом.

И еще. Отследить, пристроил ли ты в добрые руки своего питомца или бросил где-нибудь в лесу, очень трудно. Граждане делать этого не будут. Не принято у нас сообщать "куда надо". Но ведь животное само за себя постоять не может. Впрочем, закон предполагает каких-то людей из горнадзора, которые будут за все прописанное в нем отвечать.

Прекрасно, что запрещены контактные зоопарки. Нельзя теперь содержать животных в торговых центрах, барах, кафе и ресторанах и кормить хищников другими живыми существами в публичных местах. Животным в клетках очень тяжело, а когда их постоянно гладят, треплют, трогают, - невыносимо.

Очень тяжелая судьба у цирковых животных. А новый закон предусматривает, что все российские цирки (а также зоопарки, дельфинарии и океанариумы) должны до 2022 года пройти лицензирование. Правительство разработает нормативные акты, которые отрегулируют работу цирков с животными. Это хорошо, пусть цирки выполняют свою работу честно. Но на месте властей я бы запретила бы содержание животных в цирке. Во многих странах в цирках выступать с животными уже нельзя.

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