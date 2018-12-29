Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет, цели правового регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям в области охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и использования лабораторных животных.

3. Благотворительная деятельность, добровольческая (волонтерская) деятельность в области обращения с животными осуществляются в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности.

4. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются законодательством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными договорами с участием Российской Федерации.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области обращения с животными

Отношения в области обращения с животными регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании;

2) деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

3) дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (далее также - дикие животные в неволе), - дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды);

4) домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;

5) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

6) животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен;

7) использование животных в культурно-зрелищных целях - использование животных при осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в процессе производства рекламы, при создании произведений кинематографии, для производства фото- и видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах розничной торговли, местах оказания услуг общественного питания);

8) место содержания животного - используемые владельцем животного здание, строение, сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение суток;

9) обращение с животными - содержание, использование (применение) животных, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, а также совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье;

10) потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации;

11) служебные животные - животные, специально подготовленные и используемые (применяемые) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов, а также в иных целях, установленных законодательством Российской Федерации;

12) условия неволи - искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека.

Статья 4. Основные принципы обращения с животными

Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:

1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;

2) ответственность человека за судьбу животного;

3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;

4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обращения с животными

Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти в области обращения с животными

1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области обращения с животными относятся:

1) утверждение перечня животных, запрещенных к содержанию;

2) установление в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона перечня случаев, при которых допускаются содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию;

3) установление перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности;

4) утверждение перечня потенциально опасных собак;

5) установление требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;

6) установление в соответствии с частью 3 статьи 15 настоящего Федерального закона перечня случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях;

7) утверждение методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них;

8) утверждение методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

9) установление порядка организации и осуществления федеральными органами исполнительной власти государственного надзора в области обращения с животными;

10) установление порядка обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен;

11) иные предусмотренные законодательством полномочия в области обращения с животными.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:

1) устанавливают порядки обращения со служебными животными;

2) осуществляют лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах;

3) устанавливают порядок организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными, в том числе форму удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия таких инспекторов с органами государственного надзора в области обращения с животными;

4) осуществляют иные предусмотренные законодательством полномочия в области обращения с животными.

Статья 6. Передача осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обращения с животными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Полномочия федеральных органов исполнительной власти по лицензированию деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными относятся:

1) установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормам содержания животных в них;

2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

3) установление порядка организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного надзора в области обращения с животными;

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области обращения с животными.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять отдельными полномочиями в области обращения с животными органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления и настоящим Федеральным законом.

Глава 3. Требования к содержанию и использованию животных

Статья 9. Общие требования к содержанию животных

1. К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:

1) обеспечение надлежащего ухода за животными;

2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии;

3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;

4) предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;

5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

Статья 10. Особые условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными

1. При обращении с животными не допускаются:

1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации. Данный запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных, содержания и использования объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания, а также на иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации;

2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны, использования служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами.

2. Организаторы мероприятий, в которых осуществляется использование животных в культурно-зрелищных целях, обязаны обеспечивать безопасность людей.

Статья 11. Защита животных от жестокого обращения

1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.

2. При обращении с животными не допускаются:

1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных;

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;

5) организация и проведение боев животных;

6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных;

7) кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Запрещение пропаганды жестокого обращения с животными

1. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с животными.

2. Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет") и осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

Статья 13. Требования к содержанию домашних животных

1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

7. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Требования к содержанию н использованию служебных животных

1. Требования к содержанию и использованию служебных животных определяются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с порядками обращения со служебными животными, установленными федеральными органами исполнительной власти, которые используют служебных животных или в ведении которых находятся организации, использующие служебных животных.

2. Служебные животные, дальнейшее использование которых в служебных целях (в том числе для обеспечения учебного процесса) невозможно, передаются на возмездной или безвозмездной основе новым владельцам.

3. Информация о передаче на возмездной или безвозмездной основе служебных животных новым владельцам размещается владельцами служебных животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывается в средствах массовой информации.

4. В случае, если после размещения и опубликования информации, указанной в части 3 настоящей статьи, служебные животные не переданы новым владельцам в трехмесячный срок, их дальнейшие содержание и использование осуществляются в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи.

Статья 15. Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию

1. Использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание осуществляются с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

2. Требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию определяются условия их использования, соблюдение которых позволяет обеспечивать наиболее эффективное использование таких животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуальными) особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью, требования к местам содержания таких животных и лицам, осуществляющим их использование.

3. Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, допускается в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

4. Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается.

5. В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

6. Применение лекарственных препаратов для ветеринарного применения и иных веществ, причиняющих вред здоровью животных, в целях повышения эффективности использования животных в культурно-зрелищных целях не допускается.

7. Использование в отношении животных, участвующих в спортивных соревнованиях, субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, не допускается.

8. Если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных.

9. Деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Статья 16. Приюты для животных

1. Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались.

2. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях.

3. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

4. Владельцами частных приютов для животных могут быть индивидуальные предприниматели или юридические лица.

5. В приютах для животных может осуществляться деятельность по временному содержанию (размещению) домашних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность по оказанию ветеринарных и иных услуг.

6. В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных.

7. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие дополнительные требования:

1) проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных;

2) осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;

3) осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных без владельцев;

4) содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам;

5) возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;

6) обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого животного лицу возможность поиска животного путем осмотра содержащихся в приютах для животных животных без владельцев;

7) размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частями 9 и 10 настоящей статьи сведения о находящихся в приютах для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;

8) вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты для животных и выбытия животных из приютов для животных.

8. Передавать животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, физическим лицам и юридическим лицам для использования таких животных в качестве лабораторных животных не допускается.

9. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют для животных животном без владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных.

10. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утверждаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

11. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

12. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность посещения:

1) гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений;

2) добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы приютов для животных, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.

13. Порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Требования к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев

Статья 17. Общие положения деятельности по обращению с животными без владельцев

1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотии и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

3) гуманного отношения к животным без владельцев;

4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся животных их владельцам.

2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается.

3. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям настоящего Федерального закона.

Статья 18. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.

7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Глава 5. Государственный надзор и общественный контроль в области обращения с животными

Статья 19. Государственный надзор в области обращения с животными

1. Задачами государственного надзора в области обращения с животными являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований в области обращения с животными, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. Государственный надзор в области обращения с животными осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного ветеринарного надзора, федерального государственного экологического надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации переданы полномочия на осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - органы государственного надзора).

3. Порядок организации и осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти государственного надзора в области обращения с животными устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Порядок организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного надзора в области обращения с животными устанавливается законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. Должностные лица органов государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

2) проверять соблюдение юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, составлять по результатам проверок соответствующие акты;

3) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать организации, содержащие животных, в целях проверки исполнения данными организациями требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

4) выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными и проверять исполнение выданных предписаний;

5) пресекать правонарушения, связанные с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению;

7) изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений.

6. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области обращения с животными, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Статья 20. Общественный контроль в области обращения с животными

1. Общественный контроль в области обращения с животными осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общественный контроль в области обращения с животными не осуществляется в отношении служебных животных, используемых федеральными органами исполнительной власти.

2. Результаты общественного контроля в области обращения с животными, представленные в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области обращения с животными в качестве общественных инспекторов в области обращения с животными.

4. Общественным инспекторам в области обращения с животными органами государственного надзора выдаются соответствующие удостоверения.

5. Общественный инспектор в области обращения с животными имеет право:

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области обращения с животными и направлять соответствующие материалы в органы государственного надзора;

2) содействовать органам государственного надзора в предупреждении и выявлении нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

3) участвовать в работе по просвещению населения в области обращения с животными;

4) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля в области обращения с животными итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

6. Общественный инспектор в области обращения с животными при осуществлении общественного контроля в области обращения с животными обязан:

1) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельностью физических лиц и юридических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

2) не создавать препятствия деятельности физических лиц и юридических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

7. При осуществлении общественного контроля в области обращения с животными запрещается устанавливать ограничения осуществления общественными инспекторами в области обращения с животными фото- и видеосъемки, а также применения средств звукозаписи (аудиозаписи).

8. При осуществлении общественного контроля в области обращения с животными общественным инспекторам в области обращения с животными должен быть обеспечен доступ на территорию приюта для животных и в его помещения.

9. Порядок организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными, в том числе форма удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия общественных инспекторов в области обращения с животными с органами государственного надзора, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Глава 6. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Статья 21. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Конфискация диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим Федеральным законом

1. Дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим Федеральным законом, подлежат конфискации в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2. Конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду их обитания. В случае, если возвращение указанных животных в среду их обитания невозможно, дальнейшее обращение с указанными животными осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 23. О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 14, ст. 2017; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359, 4380; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 263:

а) в подпункте 49 слова "отлову и содержанию безнадзорных животных," исключить;

б) дополнить подпунктом 82 следующего содержания:

"82) осуществления полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.";

2) пункт 2 статьи 2611 дополнить подпунктом "я5" следующего содержания:

"я5) имущество, необходимое для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.".

Статья 24. О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7353; 2012, N 29, ст. 3990; N 31, ст. 4326; N 53, ст. 7596; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4218, 4257; 2015, N 13, ст. 1808; 2016, N 26, ст. 3866; 2017, N 31, ст. 4751; N 50, ст. 7563; 2018, N 31, ст. 4833) следующие изменения:

1) в пункте 14 части 1 статьи 141 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими";

2) в пункте 15 части 1 статьи 161 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими".

Статья 25. О внесении изменения в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841) дополнить пунктом 54 следующего содержания:

"54) деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.".

Статья 26. О внесении изменения в Федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"

Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4213; 2016, N 27, ст. 4286; 2018, N 1, ст. 39) дополнить словами ", общественными инспекторами в области обращения с животными общественного контроля в области обращения с животными".

Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Часть 6 статьи 13, статьи 15, 16, 18 - 20 и 22 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

Президент Российской Федерации В. Путин