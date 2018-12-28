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28.12.2018 14:30
Рубрика: Экономика

Заморозка цен на АЗС может помешать налоговому маневру в нефтянке

Текст: Александра Воздвиженская

Завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли, которое произойдет в 2019-2024 годах, не живет вместе с заморозкой розничных цен на топливо. Чтобы достичь цели - модернизировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), уйти от неэффективных субсидий и окончательно перейти на рыночные условия работы, - оптимально было бы отказаться от регулирования цен на АЗС. Правда, в этом случае они вырастут на 8-9 процентов в 2019 году.

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

К такому выводу пришла группа экспертов РАНХиГС в бюллетене "Мониторинг экономической ситуации в России" (№ 22 (83) за декабрь). По их мнению, отпустив розничные цены, сгладить эффект роста власти могли бы снижением ставок акцизов на топливо, однако это не позволяет сделать зависимость доходов региональных дорожных фондов от уплаченных акцизов.

Фото: depositphotos.com
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В России розничные цены на нефтепродукты не регулируются, но в последние годы государство ограничивает их рост уровнем инфляции, стараясь создать для этого условия. В 2018 году ситуация вышла из-под контроля на фоне роста цен на нефть и ослабления курса рубля, из-за чего летом цены на АЗС вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНКов) заморозили, ставки акцизов на бензин и дизель снизили, а осенью, завидев угрозу нового витка роста, правительство ограничило рост и мелкооптовых цен. Все это регулируется соглашением с ВИНКами, предварительно действующим до конца марта 2019 года.

"В условиях жесткого регулирования рынка остается неясным, как будет проходить завершающий этап формирования налоговой системы в нефтяной отрасли, вступающий в силу с 1 января 2019 года. Запланированная конфигурация налоговой системы, в частности, рост акцизных платежей при фиксированных внутренних ценах на нефтепродукты сократит маржинальность нефтеперерабатывающих компаний. Государственное субсидирование в виде обратного акциза с демпфирующей надбавкой, скорее, послужит компенсацией выпадающих доходов, нежели покрытием затрат на модернизацию, - говорится в бюллетене РАНХиГС. - При этом если ВИНКи смогут частично компенсировать снижение маржинальности за счет добывающего сегмента, то независимые НПЗ станут нести убытки и могут начать уходить с рынка, сокращая предложение. Заморозка цен фактически отложит действие мер налогового маневра".

Эксперты рассмотрели четыре крайних сценария: правительство либо проводит налоговый маневр, либо отказывается от него и регулирует внутренние цены через ограничение роста, а ВИНКи либо проводят модернизацию НПЗ, либо откладывают эти программы в долгий ящик. В зависимости от варианта каждая сторона может получить выгоду (государство - налоговые поступления, компании - валовую добавленную стоимость, или ВДС, с учетом субсидий). Для населения разница заключается в динамике роста розничных цен.

Очевидно наиболее неудачные варианты - это отказ от налогового маневра и от модернизации мощностей НПЗ. Это чревато дефицитом нефтепродуктов, расцветом теневого рынка и снижением доходов бюджета РФ, несмотря на сдерживаемые в розничном сегменте цены. Для государства выгодно завершить налоговый маневр без регулирования цен, а для ВИНКов все зависит от уверенности в том, исполнит ли государство данные обещания. Если да, то компаниям выгоднее модернизировать мощности, а если нет, то логично модернизацию отложить.

"Фактически это означает, что оптимальным в текущих условиях был бы вариант с проведением налогового маневра без введения ценовых ограничений и с одновременным осуществлением модернизации НПЗ. Однако на данный момент ситуация развивается по сценарию, близкому к варианту, в котором заморозка розничных цен ставит под угрозу реализацию целей налогового маневра", - считают эксперты РАНХиГС. Они понимают, что регулирование цен связано с неприемлемостью для государства ускоренного подорожания топлива по социальным соображениям. При этом есть возможность сгладить рост цен для населения за счет снижения акцизов, а не за счет вмешательства в рыночные принципы ценообразования - например, через внутрибюджетный трансфер, заключают эксперты.

Экономика Транспорт Бензин Экономика Отрасли Нефть и газ Цены на бензин
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