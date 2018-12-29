Для вывода американских войск из Сирии понадобится несколько месяцев

Для полного вывода американских войск из Сирии может понадобиться несколько месяцев, четкого графика пока не существует, сообщает телеканал АВС News.

По данным источников издания, судя по разработке планов по выводу военного контингента, эти мероприятия могут затянуться.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии в течение тридцати дней. "Будет сильный и упорядоченный уход из Сирии", - подтвердил Трамп во время неожиданного посещения американских солдат в Ираке. По его словам, войска останутся в стране, чтобы продолжать борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), а также следить за Ираном.

Слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии, комментирует глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы далеко не всегда делают то, что обещают. Они обещали давно уйти из Эт-Танфа, из этой односторонне объявленной зоны безопасности, но потом передумали", - подчеркнул Лавров.