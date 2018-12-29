Новости

В Ростове машина ДПС после столкновения с иномаркой въехала в аптеку 11:26
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2" 11:20
В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение 11:20
На Кубани провели учения ПВО по прикрытию войск от удара 11:15
В Забайкальском поселке ввели режим ЧС из-за загрязнения мышьяком 11:14
Трое юных жителей Югры осуществили свои мечты 11:06
Глава Заполярья пообещала мальчику показать дрессированных тюленей 10:55
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида" 10:55
Красноярскому школьнику вручили телескоп от президента 10:50
Вышел трейлер детского фэнтези об Экскалибуре с Патриком Стюартом 10:48
Новая Skoda Octavia: стали известны сроки премьеры 10:43
Глава Якутии вручил новогодние подарки многодетной семье 10:37
Найден еще один пострадавший при сходе лавины в Хабаровском крае 10:25
Новый год в Москве можно встретить на "Парящем мосту" 10:18
В России растут ипотечные ставки 10:09
В Приморье тигры утащили двух служебных собак 10:07
В Приамурье приостановили движение поездов после аварии 10:05
Видео: Ferrari, McLaren и два Lamborghini посоревновались в дрэг-заезде 10:05
Для вывода американских войск из Сирии понадобится несколько месяцев 10:02
В Забайкалье шесть человек отравились мышьяком из водопровода 09:57
На поврежденном участке ж/д в Приамурье частично восстановили движение 09:56
Фигурант дела о ЧП на шахте Соликамска оставлен под стражей 09:55
Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован 09:52
Ученые сообщили о пользе небольших доз алкоголя для сердца 09:19
В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда 09:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 10:02
Рубрика: В мире

Для вывода американских войск из Сирии понадобится несколько месяцев

Текст: Александр Саможнев

Для полного вывода американских войск из Сирии может понадобиться несколько месяцев, четкого графика пока не существует, сообщает телеканал АВС News.

По данным источников издания, судя по разработке планов  по выводу военного контингента, эти мероприятия могут затянуться.

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии в течение тридцати дней. "Будет сильный и упорядоченный уход из Сирии", - подтвердил Трамп во время неожиданного посещения американских солдат в Ираке. По его словам, войска останутся в стране, чтобы продолжать борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), а также следить за Ираном.

Слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии, комментирует глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы далеко не всегда делают то, что обещают. Они обещали  давно уйти из Эт-Танфа, из этой односторонне объявленной зоны безопасности, но потом передумали", - подчеркнул Лавров.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
Под снежным завалом в Хабаровском крае нашли еще одного человека
Антонов: 2018-й стал годом упущенных возможностей между Россией и США
Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газе в ответ на запуск ракеты
Россияне не пострадали при теракте в Египте