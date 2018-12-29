Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 50, ст. 6247, 6249; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043, 4082, 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348; 2016, N 1, ст. 50, 81; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 30, ст. 4444; N 48, ст. 7052; N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 65, 70; N 17, ст. 2424; N 18, ст. 2560; N 32, ст. 5088; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;

размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг;

2) выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска;

3) дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях;

4) регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг;

5) владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

6) лица, осуществляющие права по ценным бумагам, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам;

7) эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

8) специализированное общество - хозяйственное общество, которое соответствует установленным главой 31 настоящего Федерального закона требованиям;

9) эмиссия ценных бумаг - установленная настоящим Федеральным законом последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц;

10) акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

11) облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных настоящим Федеральным законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт;

12) опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с установленными федеральными законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе;

13) российская депозитарная расписка - эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцем российской депозитарной расписки, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;

15) публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки) - размещение ценных бумаг путем их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах;

16) обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на ценные бумаги;

17) публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах;

18) профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3-5, 7 и 8 настоящего Федерального закона, а также лица, которые осуществляют деятельность, указанную в статье 61 настоящего Федерального закона;

19) финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

20) листинг ценных бумаг - включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список;

21) делистинг ценных бумаг - исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка;

22) финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент;

23) производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом;

24) контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

25) подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

26) завершенный отчетный период - отчетный период, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

27) консолидированная финансовая отчетность эмитента - консолидированная финансовая отчетность, составляемая эмитентом в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности";

28) финансовая отчетность эмитента - финансовая отчетность, составляемая эмитентом в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" в случае, если этот эмитент вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу.

2. Понятия "инсайдерская информация", "манипулирование рынком" используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами о ценных бумагах или не противоречит существу соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящим Федеральным законом для владельцев ценных бумаг, применяются также к иным лицам, осуществляющим от своего имени права по ценным бумагам.";

2) в пункте 21 статьи 3 слово "коммерческим" исключить;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Депозитарная деятельность

1. Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам, именуется расчетным депозитарием.

3. Лицо, пользующееся услугами депозитария по учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги именуется депозитарным договором (договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора.

4. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

5. Если иное не предусмотрено федеральными законами или договором, депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению депонента. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

6. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

7. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

8. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.

9. Учет прав на ценные бумаги осуществляется депозитарием на основании депозитарного договора при соблюдении одного из следующих условий:

1) депозитарием осуществляется хранение обездвиженных документарных ценных бумаг или на основании федерального закона хранение электронного документа, в котором закреплены права по бездокументарной ценной бумаге;

2) депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг;

3) депозитарий на основании договора с эмитентом оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги.

10. Договор с эмитентом об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги может быть заключен только в отношении облигаций. В этом случае ведение реестра владельцев таких облигаций не осуществляется.

Депозитарий, заключивший договор с эмитентом об оказании услуг по централизованному учету прав на облигации, проводит операции по счетам депо, связанные с размещением облигаций, централизованный учет прав на которые он осуществляет, без поручения депонентов.

11. Если иное не предусмотрено федеральным законом, депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по таким ценным бумагам. Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, по распоряжению эмитента предоставляет ему список владельцев таких облигаций один раз в год за вознаграждение, не превышающее затрат на его составление, а в остальных случаях за вознаграждение, размер которого определяется договором об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги.

12. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета). Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах). Требования настоящей статьи о ведении отдельного банковского счета (счетов) не распространяются на кредитные организации.

13. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.";

4) статью 71 признать утратившей силу;

5) в статье 8:

а) абзац второй пункта З10 дополнить предложением следующего содержания: "Эмитент и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные инвесторам и (или) акционерам в результате нарушения требований законодательства Российской Федерации при регистрации выпуска акций указанным регистратором.";

б) пункт З11 после слов "ведением реестра" дополнить словами ", а также документы, связанные с регистрацией выпуска акций таким держателем реестра";

6) в статье 82:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

"51) счет эскроу-агента;";

б) пункт 7 после слова "прав" дополнить словом "доверительного";

в) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. По лицевому счету (счету депо) эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет (счет депо) открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра (депозитарием), открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).";

г) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам, не являющимся акциями, операции, связанные с погашением таких ценных бумаг, проводятся держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета (счета депо), на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким ценным бумагам, а в случае досрочного погашения указанных ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении. Списание погашаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя ценных бумаг в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые ценные бумаги по счетам депо депонентов без поручения последних.";

д) дополнить пунктом 132 следующего содержания:

"132. Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета (счета депо), на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.";

7) в статье 86-1:

а) в наименовании слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

б) в абзаце первом пункта 1 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.";

г) в абзаце первом пункта 6 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

д) в пункте 7 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

8) статью 87 изложить в следующей редакции:

"Статья 87. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям

1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее в настоящей статье также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее в настоящей статье - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

2. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, зарегистрированному в реестре в качестве номинального держателя, или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на облигации. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), зарегистрированного в реестре, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому депозитарию.

3. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются в реестре, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора этого эмитента, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, путем почтового перевода денежных средств. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет либо с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи.

4. Депозитарии обязаны передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

5. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам

не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящей статьи раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежавшие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

6. Перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

7. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, субсидиарную ответственность за неисполнение таким депозитарием обязанности, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи.

8. Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

9. Передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 настоящей статьи раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

10. Если права на облигации учитываются в реестре, выплаты по таким облигациям осуществляются лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, а в случае, если обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом и эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.

11. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей статьи.

12. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облигациям лицам, осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее пяти рабочих дней после указанного операционного дня.

13. Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, обязан раскрыть информацию:

1) о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;

2) о передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию;

3) о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

14. Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в пункте 13 настоящей статьи информации определяются нормативными актами Банка России.

15. Правила настоящей статьи о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

16. Дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются нормативными актами Банка России.

17. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых эмитент вправе без соблюдения положений настоящей статьи осуществлять выплаты по ценным бумагам.";

9) в статье 87-1:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

б) в пункте 2 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

в) в пункте 5 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

г) в пункте 6 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

д) в пункте 10 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

е) в пункте 11 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

ж) в пункте 12 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

10) в статье 89:

а) в пункте 1 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги", слова "требовать выкупа" заменить словами "требовать конвертации, выкупа";

б) в пункте 3 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

в) в абзаце втором пункта 5 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

г) в пункте 8:

в абзаце первом слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

в абзаце втором слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

д) в пункте 9:

в абзаце первом слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

в абзаце четвертом слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

е) в пункте 11 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

ж) в пункте 12 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

з) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без соблюдения положений настоящей статьи.";

11) в статье 14:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Ценные бумаги могут быть допущены к организованным торгам в процессе их размещения путем открытой подписки:

1) если осуществлена регистрация проспекта размещаемых ценных бумаг;

2) без регистрации проспекта размещаемых ценных бумаг при соблюдении хотя бы одного из условий, предусмотренных подпунктами 4-6 пункта 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, если указанные ценные бумаги допускаются к организованным торгам без их включения в котировальные списки и их эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с требованиями организатора торговли. Положения настоящего подпункта не распространяются на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции.";

б) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Особенности листинга облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, определяются нормативными актами Банка России.";

в) в пункте 6 первое предложение изложить в следующей редакции: "Организатор торговли вправе без объяснения причин отказать в допуске ценных бумаг к организованным торгам или во включении в котировальный список, а также исключить ценные бумаги из котировального списка или прекратить допуск ценных бумаг к организованным торгам.";

12) пункт 1 статьи 141 изложить в следующей редакции:

"1. Облигации с централизованным учетом прав допускаются к организованным торгам при условии, что такой учет осуществляет центральный депозитарий. Указанное правило не распространяется на допуск к организованным торгам облигаций, если решением о выпуске таких облигаций возможность их обращения не предусмотрена.";

13) в статье 151:

а) в пункте 7 слова "в условиях выпуска облигаций" заменить словами "в решении о выпуске облигаций";

б) в пункте 8 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

в) пункт 10 признать утратившим силу;

14) в пункте 7 статьи 152 слова "с условиями их выпуска" заменить словами "с решением о выпуске облигаций";

15) в пункте 4 статьи 154:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Замена специализированного общества - эмитента облигаций в случае его банкротства осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций.";

б) в абзаце втором слова "(дополнительном выпуске)" исключить;

16) статью 16 признать утратившей силу;

17) дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Общие положения об эмиссионных ценных бумагах

1. Любые имущественные и неимущественные права независимо от их наименования являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионных ценных бумаг, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Если иное не предусмотрено федеральными законами о ценных бумагах, эмиссионные ценные бумаги могут быть только бездокументарными ценными бумагами, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

3. Российские эмитенты вправе размещать эмиссионные ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, только по разрешению Банка России.

4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, допускается только по разрешению Банка России.

5. Разрешение на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации выдается Банком России при соблюдении следующих условий:

1) если осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента;

2) если ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный список хотя бы одной биржи;

3) если количество акций и конвертируемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг, не превышает норматив, установленный нормативными актами Банка России;

4) если договор, на основании которого осуществляется размещение в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, предусматривает, что право голоса по указанным акциям осуществляется не иначе как в соответствии с указаниями владельцев упомянутых ценных бумаг иностранных эмитентов;

5) если для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг, открыт счет депо депозитарных программ;

6) если соблюдены иные требования, установленные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

6. Разрешение на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации выдается Банком России на основании заявления, к которому прилагаются документы, подтверждающие соблюдение требований настоящей статьи. Форма (формат) указанного заявления, требования к его содержанию и перечень прилагаемых к нему документов определяются нормативными актами Банка России.

Разрешение на размещение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации может быть выдано одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

7. Банк России обязан выдать разрешение на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации или принять мотивированное решение об отказе в его выдаче в течение 30 дней с даты получения всех необходимых документов.

Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения разрешения. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

8. Лица, подписавшие заявление на получение разрешения на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, обязаны представить в Банк России уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации. Форма (формат) такого уведомления, требования к его содержанию, срок и порядок его представления определяются нормативными актами Банка России.

9. Получение разрешения Банка России на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации не требуется:

1) для размещения и (или) организации обращения государственных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

2) для размещения либо для размещения и организации обращения за пределами Российской Федерации выпускаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг российских эмитентов, которые не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

10. Российский эмитент после размещения либо размещения и организации обращения за пределами Российской Федерации его ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным правом, обязан уведомить об этом Банк России. Форма (формат) такого уведомления, требования к его содержанию, срок и порядок его представления определяются нормативными актами Банка России.";

18) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

1) вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг;

2) номинальную стоимость каждой эмиссионной ценной бумаги, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) права владельцев эмиссионных ценных бумаг;

4) иные сведения (реквизиты), предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами о ценных бумагах и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2. Решение о выпуске облигаций должно содержать указание на то, что права на облигации учитываются в реестре, либо указание депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации. После начала размещения облигаций замена учета прав на облигации в реестре на централизованный учет прав на облигации в депозитарии, а также замена централизованного учета прав на облигации в депозитарии на учет прав на облигации в реестре не допускается.

3. Решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, утверждается уполномоченным органом управления акционерного общества - эмитента указанных ценных бумаг.

4. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

5. Эмитент не вправе изменять права по эмиссионным ценным бумагам, содержащиеся в решении об их выпуске, после начала их размещения, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

6. Эмитент, а также регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление. Требования к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг устанавливаются нормативным актом Банка России.

7. Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами или нормативными актами Банка России, должно быть предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

8. Формы (форматы) решения о выпуске ценных бумаг определяются нормативными актами Банка России в зависимости от вида, категории (типа) эмиссионных ценных бумаг и способа их размещения.";

19) в статье 171:

а) в пункте 1 слова "Если условия выпуска облигаций предусматривают" заменить словами "Если решение о выпуске облигаций предусматривает";

б) в пункте 2 слова "Если условия выпуска облигаций предусматривают" заменить словами "Если решение о выпуске облигаций предусматривает", слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "указанным решением";

в) в пункте 3 слова "Условия выпуска облигаций, предусматривающие" заменить словами "Решение о выпуске облигаций, предусматривающее", слово "могут" заменить словом "может";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в решении о выпуске облигаций:

1) в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям;

2) в случае делистинга облигаций в связи с нарушением их эмитентом требований по раскрытию информации, установленных настоящим Федеральным законом и (или) правилами организатора торговли, в том числе в случае делистинга облигаций, которые были допущены к организованным торгам без регистрации их проспекта;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.";

д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, и до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в соответствии с настоящим пунктом, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.";

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен решением о выпуске облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций, если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций, на срок более десяти рабочих дней при условии, что меньший срок не предусмотрен таким решением;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций, если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций, на срок более десяти рабочих дней при условии, что меньший срок не предусмотрен таким решением;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с таким обеспечением.";

20) в статье 172:

а) в пункте 1 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций", дополнить предложением следующего содержания: "Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций, не может быть менее пяти рабочих дней.";

б) пункты 2-4 изложить в следующей редакции:

"2. Не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций, эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций, а также раскрыть или предоставить владельцам приобретаемых эмитентом облигаций информацию, указанную в пункте 3 настоящей статьи. Положения настоящего пункта не применяются, если в решении о выпуске облигаций установлены дата начала течения указанного срока или порядок ее определения.

3. Раскрываемая или предоставляемая информация о приобретении облигаций должна содержать:

1) сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые эмитентом облигации, в том числе регистрационный номер их выпуска;

2) количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций;

3) цену приобретения облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых облигаций;

4) порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций.

4. Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются эмитентом у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Эмитент вправе приобретать размещенные им облигации без соблюдения правил, предусмотренных настоящей статьей, по договорам займа, договорам репо или в результате оставления эмитентом находящихся у него в залоге облигаций за собой.";

21) дополнить статьей 173 следующего содержания:

"Статья 173. Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций

1. Требование зарегистрированного в реестре владельца о досрочном погашении или приобретении эмитентом принадлежащих ему облигаций или отзыв такого требования предъявляется держателю реестра путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем облигаций или его уполномоченным лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми держатель реестра осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Данными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания этого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о досрочном погашении или приобретении облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество облигаций, досрочного погашения или приобретения которых оно требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения держателем реестра.

Со дня получения держателем реестра требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения в реестр записей, связанных с таким досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения отзыва такого требования владелец облигаций не вправе распоряжаться предъявленными для досрочного погашения или приобретения облигациями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем держатель реестра без распоряжения указанного лица вносит запись об установлении этого ограничения по его счету.

2. Владелец облигаций, права которого на облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, или номинальным держателем, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 89 настоящего Федерального закона и должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует владелец или от досрочного погашения или приобретения которых он отказывается.

Со дня получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, или номинальным держателем облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по счету указанных депозитария или номинального держателя записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем указанные депозитарий и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на облигации.

3. Требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, считается предъявленным эмитенту в день получения:

1) держателем реестра от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца облигаций;

2) депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, от депонента, являющегося владельцем указанных облигаций, указания (инструкции) об их досрочном погашении или приобретении, а от депонента, являющегося номинальным держателем облигаций, сообщения, содержащего волеизъявление владельца облигаций.

4. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;

2) в день получения от владельца облигаций, зарегистрированного в реестре, или от владельца облигаций, являющегося депонентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, отзыва своего требования об их досрочном погашении или приобретении;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва владельцем облигаций, права которого на такие облигации учитываются номинальным держателем, своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

5. При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении.

Списание погашаемых или приобретаемых облигаций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких облигаций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые или приобретаемые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

6. Если это предусмотрено решением о выпуске облигаций, допущенных к организованным торгам, или порядком приобретения таких облигаций, содержащимся в раскрытой эмитентом информации, требование к эмитенту о приобретении облигаций может быть предъявлено путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли.";

22) статью 18 признать утратившей силу;

23) в статье 19:

а) подпункты 2 и 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;";

б) пункт 2 признать утратившим силу;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Особенности процедуры эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, являющихся кредитными организациями, определяются Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.";

г) пункт 5 после слов "должна сопровождаться" дополнить словами "составлением и", после слов "не сопровождалась" дополнить словами "составлением и", после слов "он может быть" дополнить словами "составлен и";

24) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг

1. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, может осуществляться регистратором, биржей или центральным депозитарием (далее - регистрирующая организация). Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, осуществляемая Банком России, именуется государственной регистрацией. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется регистрирующей организацией при условии заключения эмитентом договора с такой регистрирующей организацией.

2. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в Банк России или регистрирующую организацию представляются документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, и в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, проспект ценных бумаг. Перечень таких документов устанавливается нормативными актами Банка России. Внутренними документами (правилами) биржи, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, могут быть определены дополнительные документы, которые представляются ей для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг могут быть представлены в Банк России или регистрирующую организацию в электронной форме (в форме электронных документов) посредством использования информационных ресурсов, размещенных соответственно на официальном сайте Банка России, регистрирующей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления лицам, представляющим указанные документы, доступа к личному кабинету.

3. По заявлению эмитента Банк России обязан осуществить предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. При этом указанные документы могут быть представлены без их утверждения уполномоченным органом эмитента. По результатам предварительного рассмотрения указанных документов Банк России в течение 20 рабочих дней с даты их получения обязан принять решение о соответствии или несоответствии указанных документов требованиям законодательства Российской Федерации.

4. Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем открытой подписки при приобретении акционерным обществом публичного статуса, представляются в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным. Решение о государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций принимается Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных настоящим пунктом, и вступает в силу с даты их внесения.

5. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в следующий срок:

1) в течение 15 рабочих дней или, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представленных для государственной регистрации;

2) в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных для государственной регистрации после их предварительного рассмотрения в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, если Банком России было принято решение о соответствии таких документов требованиям законодательства Российской Федерации либо эмитентом устранены все несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, выявленные Банком России по результатам предварительного рассмотрения представленных документов.

6. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах Банк России вправе направить эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

В случаях, указанных в настоящем пункте, течение срока, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, может быть приостановлено не более чем на 20 рабочих дней.

7. При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ему присваивается регистрационный номер. При регистрации каждого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, процедура эмиссии которых предусматривает регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ему присваивается индивидуальный регистрационный номер, состоящий из регистрационного номера, присвоенного выпуску указанных ценных бумаг, и индивидуального кода этого дополнительного выпуска. Индивидуальный код аннулируется по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Порядок присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг регистрационных номеров и порядок аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов устанавливаются Банком России.

8. Эмитент, в отношении которого действуют меры ограничительного характера, которые введены иностранным государством, объединением иностранных государств или международной организацией и в соответствии с которыми запрещаются сделки или иным образом ограничиваются операции с ценными бумагами указанного эмитента, вправе обратиться в Банк России с заявлением о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. Такое заявление подается в Банк России одновременно с представлением документов для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. В этом случае указанный индивидуальный код аннулируется на основании заявления эмитента о его аннулировании после прекращения действия таких мер ограничительного характера.

9. Банк России и регистрирующая организация отвечают только за полноту информации, содержащейся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

10. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России по заявлению эмитента или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях иного лица. Форма (формат) указанного заявления и заявления эмитента о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и требования к их содержанию определяются нормативными актами Банка России.";

25) дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Особенности регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг регистрирующими организациями

1. Регистрация выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, может осуществляться регистратором.

Положения настоящего пункта не распространяются на кредитные организации, а также на некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

2. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) облигаций может осуществляться биржей (если облигации размещаются путем открытой подписки и допускаются этой биржей к организованным торгам, а также в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи) или центральным депозитарием при соблюдении следующих условий:

1) облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов и прав, возникающих из обеспечения, предоставляемого по таким облигациям;

2) централизованный учет прав на облигации осуществляется центральным депозитарием;

3) выплата номинальной стоимости и установленных процентов по облигациям осуществляется только денежными средствами.

3. Облигации, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован центральным депозитарием, именуются коммерческими облигациями, а облигации, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован биржей, биржевыми облигациями.

4. Коммерческими облигациями не могут быть облигации с залоговым обеспечением. Биржевыми облигациями с залоговым обеспечением могут быть только облигации с ипотечным покрытием, предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах". Биржа вправе регистрировать все выпуски облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются биржей к организованным торгам.

5. Центральный депозитарий или биржа вправе устанавливать дополнительные требования к коммерческим облигациям или биржевым облигациям и (или) к их эмитентам.

6. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, за исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, должна сопровождаться составлением эмитентом и регистрацией биржей проспекта таких облигаций.

7. Коммерческие облигации могут размещаться только путем закрытой подписки, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1, 3 - 6 пункта 1 статьи 22 настоящего Федерального закона.

Коммерческие облигации могут быть допущены к организованным торгам в процессе их обращения при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 276 настоящего Федерального закона.

8. Регистрация выпусков российских депозитарных расписок может осуществляться биржей при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 51 статьи 275-3 настоящего Федерального закона.

9. Регистрация в соответствии с настоящей статьей выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг регистрирующими организациями и регистрация биржей проспектов ценных бумаг осуществляются на основании договора, заключенного эмитентом с соответствующей регистрирующей организацией.

10. Договор о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, может быть заключен только с регистратором, который утвержден решением об учреждении акционерного общества. Указанный договор заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

Если это предусмотрено договором о регистрации выпуска (выпусков) акций, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа регистратора, осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций акционерного общества, может без доверенности быть заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица.

11. Регистрирующие организации обязаны в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России, уведомлять Банк России:

1) о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или об отказе в его регистрации;

2) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

3) о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг, а также о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся по решению регистрирующей организации.

12. В случае отказа регистрирующей организации в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Положения настоящего пункта не применяются в отношении выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, размещаемых в рамках зарегистрированных программ биржевых облигаций или коммерческих облигаций.

13. Регистрирующие организации обязаны хранить документы, связанные с регистрацией ими выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг. Перечень таких документов, сроки и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

14. В случае аннулирования у регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра договор с регистратором, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (выпусков) акций, прекращается с даты аннулирования такой лицензии.

15. В случае нарушения регистрирующей организацией требований, установленных настоящим Федеральным законом для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, Банк России вправе на срок до одного года запретить регистрирующей организации регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрацию проспектов ценных бумаг.";

26) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

1. Основаниями для принятия Банком России или регистрирующей организацией решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг являются:

1) нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;

2) несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России;

3) непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Банка России или регистрирующей организации всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;

4) несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям;

5) внесение в проспект ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

6) иные установленные федеральными законами основания.

2. Основаниями для принятия биржей решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг наряду с основаниями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, могут являться также основания, определенные внутренними документами (правилами) биржи, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Биржа вправе также отказать в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг без объяснения причин. В случае отказа без объяснения причин в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг оплата услуг биржи за рассмотрение представленных для регистрации документов не осуществляется.

3. Решение Банка России об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг может быть обжаловано в арбитражный суд.";

27) в статье 22:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они предлагаются только квалифицированным инвесторам и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2) в соответствии с условиями размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, они предлагаются только лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами акционерного общества - эмитента;

3) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они предлагаются заранее определенному кругу лиц, число которых не превышает 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг;

4) сумма денежных средств, привлекаемых эмитентом путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года, не превышает один миллиард рублей;

5) сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года не превышает четыре миллиарда рублей;

6) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее одного миллиона четырехсот тысяч рублей;

7) облигации размещаются в рамках программы облигаций и с даты регистрации проспекта облигаций, зарегистрированного одновременно с регистрацией программы облигаций, не истек один год.";

б) пункты 2-9 изложить в следующей редакции:

"2. В случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, эмитентом может быть представлено уведомление о составлении проспекта ценных бумаг. При представлении указанного уведомления регистрация проспекта ценных бумаг не требуется. Получение Банком России или биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг. Форма (формат) такого уведомления и требования к его содержанию устанавливаются Банком России.

3. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, проспект ценных бумаг содержит:

1) введение (резюме проспекта ценных бумаг), в котором кратко излагается информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг, а в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также об основных условиях их размещения;

2) информацию об эмитенте и о его финансово-хозяйственной деятельности;

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента и иную финансовую информацию, в том числе:

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности;

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, вместе с аудиторским заключением, если в отношении указанной отчетности проведен аудит;

годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента, а если эмитент вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу, годовую финансовую отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении соответствующей отчетности. Правила настоящего абзаца не применяются к специализированным обществам и ипотечным агентам, а также к субъектам малого или среднего предпринимательства при условии, что размещаемые (предлагаемые) эмиссионные ценные бумаги субъектов малого или среднего предпринимательства не включаются в котировальный список;

промежуточную консолидированную финансовую отчетность эмитента, а если эмитент вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу, промежуточную финансовую отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки соответствующей отчетности, если в отношении этой отчетности проведены аудит или иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности. Правила настоящего абзаца не применяются к специализированным обществам и ипотечным агентам, а также к субъектам малого или среднего предпринимательства при условии, что размещаемые (предлагаемые) эмиссионные ценные бумаги субъектов малого или среднего предпринимательства не включаются в котировальный список;

4) сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения;

5) условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.

4. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, должна отражать все обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении эмиссионных ценных бумаг. Ответственность за полноту и достоверность указанной информации несет эмитент. Введение (резюме проспекта ценных бумаг) должно быть изложено языком, понятным для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5. Проспект ценных бумаг может быть зарегистрирован в отношении ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков), а если такими ценными бумагами являются облигации, в отношении одной или нескольких программ облигаций.

6. Формы (форматы) проспекта ценных бумаг и требования к его содержанию устанавливаются Банком России в зависимости от вида, категории (типа) ценных бумаг, количества размещенных эмитентом в течение календарного года выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, вида основной деятельности эмитента, а также в зависимости от того, является ли эмитент субъектом малого или среднего предпринимательства, осуществляет ли эмитент раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона.

7. Если эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, он вместо информации, которая должна содержаться в проспекте ценных бумаг, вправе включить в проспект ценных бумаг ссылку на раскрытую им информацию.

8. Документ, содержащий информацию, указанную в подпунктах 1-3 пункта 3 настоящей статьи (далее - основная часть проспекта ценных бумаг), может быть зарегистрирован отдельно от документа, содержащего иную информацию, которая должна быть указана в проспекте ценных бумаг (далее - дополнительная часть проспекта ценных бумаг). В этом случае введение (резюме проспекта ценных бумаг) может не содержать информацию о размещаемых эмиссионных ценных бумагах и об основных условиях такого размещения.

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг допускается одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и не позднее одного года с даты регистрации основной части проспекта ценных бумаг. При этом проспект ценных бумаг может состоять из одной основной части и нескольких дополнительных частей.

В случае, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, и если во введении (резюме проспекта ценных бумаг) отсутствовала информация о размещаемых эмиссионных ценных бумагах и об основных условиях их размещения, одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг должны быть зарегистрированы изменения в основную часть проспекта ценных бумаг.

9. К утверждению и подписанию основной части проспекта ценных бумаг и дополнительной части проспекта ценных бумаг применяются требования, установленные для утверждения и подписания проспекта ценных бумаг.";

в) дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:

"10. Регистрация Банком России проспекта ценных бумаг, его основной части осуществляется в сроки, установленные настоящим Федеральным законом для

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

Регистрация Банком России дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется в сроки, установленные настоящим Федеральным законом для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

11. Основаниями для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг, его основной части или дополнительной части являются основания, предусмотренные настоящим Федеральным законом для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

12. Размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг, допускается в течение одного года с даты его регистрации. По истечении указанного срока размещение ценных бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг.";

28) в статье 221:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Проспект ценных бумаг по усмотрению эмитента может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может являться аффилированное лицо эмитента.";

б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, подписавшие или утвердившие проспект ценных бумаг (проголосовавшие за утверждение проспекта ценных бумаг), аудиторская организация (организации), составившая аудиторское заключение или иной документ в соответствии со стандартами аудиторской деятельности по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности или финансовой отчетности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, несут солидарно субсидиарную с эмитентом ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в проспекте ценных бумаг и подтвержденной ими недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации.";

29) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с определенными эмитентом условиями размещения эмиссионных ценных бумаг. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг должны содержать:

1) количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг;

2) срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения;

3) порядок приобретения ценных бумаг при их размещении;

4) иные сведения, установленные нормативным актом Банка России в зависимости от вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг и способа их размещения.

2. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или нормативными актами Банка России, условия размещения эмиссионных ценных бумаг должны содержаться в проспекте ценных бумаг. В случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения такие условия должны содержаться в отдельном документе, который подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Нормативными актами Банка России могут быть установлены форма (формат) документа, в котором эмитент определяет условия размещения эмиссионных ценных бумаг, и требования к его содержанию.

Условия размещения акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, определяются договором о создании акционерного общества или решением единственного учредителя об учреждении акционерного общества. Составление отдельного документа при этом не требуется.

3. Документ, содержащий условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, утверждается по правилам, установленным федеральным законом для утверждения решения о выпуске акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4. В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не сопровождается составлением эмитентом и регистрацией Банком России проспекта указанных ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, представляется в составе документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг и регистрируется одновременно с такой государственной регистрацией.

5. Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

6. Запрещается начинать размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки без предоставления возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, а в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, без раскрытия информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Информация о цене размещения эмиссионных ценных бумаг или порядке ее определения должна быть раскрыта (предоставлена) эмитентом не позднее даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг.

7. Эмитент обязан завершить размещение эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный условиями их размещения.

Срок размещения путем подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска). Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в условия размещения таких ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления не может составлять более трех лет с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

8. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количество, указанное в условиях их размещения.

Фактическое количество размещенных эмиссионных ценных бумаг указывается в отчете или уведомлении об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

9. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки должны быть равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Акции непубличного акционерного общества и эмиссионные ценные бумаги непубличного акционерного общества, конвертируемые в его акции, не могут публично размещаться (размещаться путем открытой подписки).

10. Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, должны размещаться при условии их полной оплаты.

11. При размещении путем подписки эмиссионных ценных бумаг, услуги по размещению которых оказывает брокер, эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на счет этого брокера для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении таких эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Указанный счет открывается брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на эмиссионные ценные бумаги.

Срок, в течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней.";

30) статью 241 изложить в следующей редакции:

"Статья 241. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Эмитент вправе внести, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами, обязан внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

2. Изменение объема прав по ценным бумагам и (или) изменение номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации (конвертации двух и более ценных бумаг в одну ценную бумагу того же выпуска) и дроблении (конвертации одной ценной бумаги в две и более ценные бумаги того же выпуска), осуществляются путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Регистрация нового выпуска ценных бумаг и размещение ценных бумаг при этом не осуществляются.

Правила настоящего пункта не применяются при изменении номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, в части изменения объема прав по ним должно сопровождаться одновременным внесением аналогичных изменений в решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

4. Изменения в решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при консолидации или дроблении ценных бумаг.

Изменения в проспект ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение соответствующих документов, а изменения в документ, содержащий условия размещения иных ценных бумаг, по решению лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, которое вправе подписывать указанный документ.

В случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, для внесения указанных изменений требуется также решение уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего решения о размещении ценных бумаг.

5. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций осуществляется (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом) с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

6. Изменения, вносимые в решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и (или) зарегистрированный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, подлежат регистрации. Перечень документов, необходимых для регистрации указанных изменений, устанавливается Банком России. Внутренними документами (правилами) биржи, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, могут быть определены дополнительные документы, которые представляются бирже для регистрации указанных изменений.

7. В случаях, предусмотренных статьями 273-1 и 291 настоящего Федерального закона, изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета или сведений о представителе владельцев облигаций, считаются зарегистрированными по истечении семи рабочих дней с даты получения Банком России или регистрирующей организацией соответствующего уведомления, если в течение этого срока не принимается решение об отказе в их регистрации. Порядок представления такого уведомления, его форма (формат) и требования к его содержанию определяются нормативными актами Банка России.

8. В случае, если эмитентом в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона представлено уведомление о составлении проспекта ценных бумаг, при внесении изменений в этот проспект ценных бумаг представляется уведомление о таких изменениях. Получение Банком России или биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация изменений, внесенных в проспект ценных бумаг. Форма (формат) указанного уведомления и требования к его содержанию устанавливаются Банком России.

9. В случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг Банком России, а также в случае внесения в решение о выпуске акций изменений в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям регистрация соответствующих изменений, предусмотренных настоящей статьей, должна осуществляться Банком России.

В случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующей организацией регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске таких ценных бумаг и (или) проспект таких ценных бумаг, осуществляется, если иное не предусмотрено настоящей статьей, соответствующей регистрирующей организацией. Регистрирующие организации в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России, обязаны уведомлять Банк России о регистрации указанных изменений или об отказе в их регистрации, в том числе о получении уведомлений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи.

10. В случае невозможности регистрации регистрирующей организацией изменений, вносимых в документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в том числе в случае запрета Банком России регистрирующей организации осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, регистрация изменений, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется Банком России.

11. Регистрация изменений, вносимых в документы, указанные в настоящей статье, осуществляется по правилам, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Основаниями для отказа в регистрации изменений, вносимых в документы, указанные в настоящей статье, являются основания, предусмотренные настоящим Федеральным законом для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

12. В случае, если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлены бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность эмитента за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат регистрации, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Положение настоящего пункта в части внесения в проспект ценных бумаг изменений не применяется в случае, если эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона.

13. Положения настоящей статьи распространяются на отношения, связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и проспект российских депозитарных расписок, с учетом особенностей, установленных статьей 275-3 настоящего Федерального закона.";

31) в статье 242:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. После регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до их размещения эмитент вправе отказаться от размещения этих ценных бумаг, представив документы, подтверждающие отсутствие размещенных ценных бумаг и принятое эмитентом решение об отказе от их размещения, в Банк России, а в случае, если регистрация их выпуска (дополнительного выпуска) осуществлялась регистрирующей организацией, в такую регистрирующую организацию. Перечень указанных документов определяется нормативным актом Банка России.";

б) пункт 2 дополнить словами ", а в случае отказа от размещения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента";

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. После регистрации программы облигаций и до размещения облигаций в рамках этой программы эмитент вправе отказаться от размещения облигаций, представив документы, подтверждающие отсутствие размещенных облигаций в рамках программы облигаций и принятие эмитентом решения об отказе от размещения облигаций в рамках программы облигаций, в Банк России, а в случае, если регистрация программы облигаций осуществлялась регистрирующей организацией, в такую регистрирующую организацию. Перечень указанных документов определяется нормативным актом Банка России.

Решение об отказе от размещения облигаций в рамках программы облигаций принимает уполномоченный орган эмитента, к компетенции которого относится вопрос об утверждении программы облигаций.

По правилам, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся, Банк России и регистрирующая организация принимают решение о признании программы облигаций несостоявшейся.";

32) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

1. Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить для государственной регистрации в Банк России отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, либо при соблюдении условий, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в Банк России в срок, указанный в настоящем пункте, регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. При этом представление для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в Банк России не требуется.

2. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляется в Банк России в следующих случаях:

1) если акции акционерного общества - эмитента размещаются при его учреждении. Положение настоящего подпункта не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России;

2) если размещаются облигации или иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции;

3) если размещаются эмиссионные ценные бумаги путем конвертации в них конвертируемых эмиссионных ценных бумаг.

3. Если акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещены путем открытой подписки, уведомление об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) может быть представлено при одновременном соблюдении следующих условий:

1) ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам;

2) ценные бумаги допущены к организованным торгам.

4. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа регистратора или депозитария, или уполномоченным им должностным лицом регистратора или депозитария.

Лицо, подписавшее отчет, или лицо, подписавшее уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, подтверждает достоверность и полноту всей содержащейся в них информации и несет субсидиарную с эмитентом либо регистратором или депозитарием, представившими уведомление, ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу эмиссионных ценных бумаг вследствие содержащейся в указанных документах и подтвержденной ими недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, указанным в настоящем пункте, начинается с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России по заявлению эмитента.

Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляются документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия размещения эмиссионных ценных бумаг, подписания отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), раскрытия информации, и других требований, соблюдение которых необходимо при размещении эмиссионных ценных бумаг.

6. Формы (форматы) уведомления и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и требования к их содержанию, форма (формат) заявления эмитента о государственной регистрации указанного отчета, требования к его содержанию и перечень документов, представляемых для его государственной регистрации, определяются нормативными актами Банка России.

7. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и документы для его государственной регистрации или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг могут быть представлены в Банк России в электронной форме (в форме электронных документов) посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления лицам, представляющим указанные документы, доступа к личному кабинету.

8. Банк России рассматривает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, регистрирует его. Банк России несет ответственность за полноту зарегистрированных им отчетов.

9. Банк России обязан принять решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или об отказе в его государственной регистрации в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных для такой регистрации.

10. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах Банк России вправе направить эмитенту уведомление о необходимости его устранения.

Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

В случаях, указанных в настоящем пункте, срок, предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, может быть приостановлен не более чем на 20 рабочих дней.

11. Основаниями для принятия Банком России решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг являются:

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, и (или) документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев эмиссионных ценных бумаг;

3) неисполнение эмитентом требования Банка России об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

12. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, представление отчета или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не осуществляется.

13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется в Банк России эмитентом и подписывается лицом, действующим от его имени.";

33) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Подтверждение регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и документов эмитента, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг. Реестр эмиссионных ценных бумаг

1. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы облигаций, документа, содержащего условия размещения эмиссионных ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае, если документы для такой регистрации представляются в электронной форме (в форме электронных документов), подтверждается одним из способов, установленных нормативными актами Банка России.

2. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, документа, содержащего условия их размещения, программы облигаций, изменений, внесенных в указанные документы, отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в Банке России или регистрирующей организации (если регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлялась Банком России), а в отношении биржевых облигаций в центральном депозитарии.

3. Банк России в установленном им порядке осуществляет ведение реестра эмиссионных ценных бумаг, содержащего сведения о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, а также иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России. В случае определения (избрания) представителя владельцев облигаций в указанном реестре должны содержаться сведения о таком представителе, а в случае централизованного учета прав на облигации сведения о депозитарии, осуществляющем такой централизованный учет. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные, муниципальные ценные бумаги и облигации Банка России.";

34) в статье 26:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, и (или) документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.";

б) в пункте 2 первое предложение исключить;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает регистрацию такого отчета, до начала размещения эмиссионных ценных бумаг.";

г) в пункте 4:

в подпункте 2 слова "были осуществлены государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера" заменить словами "была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг";

в подпункте 6 слова "регистрирующего органа" заменить словами "регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России. Если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществлялась регистрирующей организацией, приостановление и возобновление эмиссии таких ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг несостоявшимся могут осуществляться также по решению соответствующей регистрирующей организации.

Порядок приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся устанавливается нормативным актом Банка России.";

е) в пункте 6 слова "регистрирующего органа" заменить словами "регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,";

ж) в подпункте 2 пункта 7 слова "были осуществлены государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера" заменить словами "была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг";

з) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. С даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании недействительными решений, принятых эмитентом, Банком России и (или) регистрирующей организацией и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, возможно только одновременно с заявлением в суд требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.";

и) в пункте 9 слова "иным уполномоченным органом либо организацией" заменить словами "регистрирующей организацией", дополнить словами ", а в случае, если такая информация не подлежит раскрытию, до начала размещения ценных бумаг";

к) в абзаце первом пункта 10 слова "регистрирующего органа" заменить словами "регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,";

л) в абзаце первом пункта 11 слово "государственной" исключить;

35) дополнить статьей 261 следующего содержания:

"Статья 261. Особенности эмиссии акций при учреждении акционерного общества

1. Акции при учреждении акционерного общества размещаются на основании договора о его создании, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом на основании решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества.

2. Государственная регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется по заявлению лица, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

3. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

4. Документы для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, представляются в Банк России или регистратору, если регистрация указанного выпуска (выпусков) акций осуществляется регистратором, до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

5. Решение о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска (выпусков) акций, решение о регистрации этого выпуска (выпусков) аннулируется.

6. Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

7. Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязано сообщить регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в единый государственный реестр юридических лиц. Положение настоящего пункта не применяется, если заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа регистратора такого общества.";

36) в пункте 1 статьи 271-1 слова "пунктом 1 части двадцать девятой" заменить словами "абзацем вторым подпункта 23 пункта 1";

37) дополнить статьей 271-2 следующего содержания:

"Статья 271-2. Особенности эмиссии облигаций

1. Решение о размещении облигаций должно содержать:

1) способ размещения облигаций;

2) сумму номинальных стоимостей размещаемых облигаций;

3) срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения;

4) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением;

5) указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.

2. Решение о размещении облигаций, не конвертируемых в акции, может предусматривать возможность размещения нескольких выпусков облигаций в рамках программы облигаций.

3. Программа облигаций должна содержать условия, предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 1 настоящей статьи, для нескольких выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а также срок действия программы облигаций (срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций) или указание об отсутствии ограничения для такого срока. Срок погашения облигаций одного выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций, не может превышать срок погашения, определенный в программе облигаций. Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может превышать сумму, указанную в программе облигаций. Банком России могут быть установлены дополнительные требования к программе облигаций, в том числе ее форма (формат) и требования к ее содержанию.

4. Решение о размещении облигаций и программа облигаций наряду со сведениями, указанными соответственно в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, могут содержать условия размещения облигаций и (или) иные сведения.

5. Решение о размещении облигаций, в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций), принимается уполномоченным органом эмитента, к компетенции которого отнесено принятие такого решения в соответствии с его уставом и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение.

Программа облигаций подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и (или) уполномоченным им должностным лицом эмитента.

6. Программа облигаций подлежит регистрации по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом для регистрации выпуска облигаций. При регистрации программы облигаций ей присваивается регистрационный номер. Порядок присвоения программам облигаций регистрационных номеров и порядок их аннулирования устанавливаются Банком России.

Изменения, вносимые в программу облигаций, подлежат регистрации по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций. Изменения в программу облигаций вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого относится утверждение такой программы, и вступают в силу после их регистрации.

7. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 10 рабочих дней, а в случае, если его государственная регистрация сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, в течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представляемых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

8. Проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, может быть зарегистрирован одновременно с программой облигаций. Проспект облигаций в указанном случае может не содержать условия их размещения.

9. Документ, содержащий условия размещения облигаций, за исключением облигаций, конвертируемых в акции, не подлежит регистрации.

10. В условиях размещения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество, которое может быть увеличено по решению эмитента в течение срока размещения облигаций.";

38) в статье 272:

а) в абзаце первом пункта 1 слово "банковской" заменить словом "независимой";

б) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. При эмиссии облигаций с обеспечением сведения об условиях обеспечения и о лице, предоставляющем обеспечение, должны содержаться в решении о выпуске облигаций и проспекте облигаций. Состав указанных сведений определяется Банком России.

3. В случае, если обеспечение по облигациям предоставляется третьим лицом, решение о выпуске облигаций и проспект облигаций должны быть подписаны также лицом, предоставляющим такое обеспечение.";

в) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5. Если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, предоставляемым третьим лицом, не сопровождается составлением и регистрацией проспекта таких облигаций, размещение таких облигаций путем подписки запрещается начинать ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к сведениям об этом лице и условиях предоставляемого им обеспечения. Указанные сведения раскрываются в объеме и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России для проспекта ценных бумаг. Документ, содержащий указанные сведения, подписывается в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом для подписания проспекта облигаций с обеспечением. Лица, подписавшие такой документ, несут ответственность в соответствии с правилами, установленными пунктом 3 статьи 221 настоящего Федерального закона.

6. Предоставление обеспечения по облигациям после регистрации их выпуска производится путем внесения изменений в решение о выпуске облигаций и проспект облигаций в части сведений об условиях такого обеспечения и о лице, предоставляющем такое обеспечение. Указанные изменения вносятся без согласия владельцев облигаций в порядке, установленном статьей 241 настоящего Федерального закона. В случае регистрации указанных изменений после начала размещения облигаций обеспечение по облигациям считается предоставленным с даты этой регистрации, а если предоставляемым обеспечением является залог недвижимого имущества (ипотека), с даты государственной регистрации ипотеки.";

39) в статье 273:

а) в пункте 1 слово "бездокументарные" заменить словом "эмиссионные";

б) в абзаце первом пункта 3 слова "государственный регистрационный" заменить словом "регистрационный", слова "государственным регистрационным" заменить словом "регистрационным";

в) в пункте 4 слова "Условиями выпуска облигаций" заменить словами "Решением о выпуске облигаций";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом ценных бумаг, залогодатель обязан зафиксировать обременение соответствующих ценных бумаг залогом у лица, осуществляющего учет прав на эти ценные бумаги, до начала размещения облигаций, а если обеспечение залогом ценных бумаг предоставляется после начала размещения облигаций, до регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций в части сведений об условиях такого обеспечения и о лице, предоставляющем такое обеспечение.";

40) в статье 273-1:

а) в абзаце третьем пункта 1 слова "в условиях выпуска облигаций эмитента" заменить словами "в решении о выпуске облигаций";

б) в пункте 2 слова "в условиях выпуска облигаций" заменить словами "в решении о выпуске облигаций";

в) в абзаце первом пункта 4 слова "в условиях выпуска облигаций" заменить словами "в решении о выпуске облигаций";

г) в пункте 6 слова "условиями выпуска указанных облигаций" заменить словами "указанными облигациями", слова "условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением должны" заменить словами "решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением должно";

д) в пункте 7 первое и второе предложения изложить в следующей редакции: "Решением о выпуске облигаций с залоговым обеспечением может быть предусмотрено право залогодателя, являющегося эмитентом таких облигаций, без согласия их владельцев за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм приобретать денежные требования, аналогичные денежным требованиям, которые указаны в этом решении в качестве предмета залога по облигациям. При этом критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать, должны быть определены в этом решении.";

е) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Сведения о банковских реквизитах залогового счета, в том числе об их изменении, могут быть внесены в решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями после регистрации выпуска таких облигаций. Согласие владельцев облигаций на внесение изменений, связанных с изменением банковских реквизитов залогового счета в той же кредитной организации, в которой он был открыт, не требуется. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями в части сведений о банковских реквизитах залогового счета осуществляется путем направления уведомления в Банк России. Указанные изменения регистрируются в порядке, установленном пунктом 7 статьи 241 настоящего Федерального закона.";

41) статью 275 изложить в следующей редакции:

"Статья 275. Облигации, обеспеченные независимой гарантией, государственной или муниципальной гарантией

1. Независимая гарантия, предоставляемая в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, не может быть отозвана.

Срок, на который выдается независимая гарантия, должен не менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией.

Условиями независимой гарантии должно быть предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию.

Независимая гарантия, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, должна предусматривать только солидарную ответственность гаранта и эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям.

2. Если независимая гарантия, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, не является банковской гарантией, гарантом по ней вправе выступать коммерческие организации, стоимость чистых активов которых не меньше суммы (размера) предоставляемой гарантии.

3. Государственная и муниципальная гарантии по облигациям предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о государственных (муниципальных) ценных бумагах.";

42) в статье 275-1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Облигации Банка России являются облигациями с централизованным учетом прав.";

б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Эмиссия облигации Банка России осуществляется без регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких облигаций и без составления и регистрации проспекта таких облигаций.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Банк России присваивает номер выпуску (дополнительному выпуску) облигаций Банка России в установленном им порядке.";

43) статью 275-2 признать утратившей силу;

44) в статье 275-3:

а) в пункте 3 слова "включенной в перечень, утвержденный Банком России" заменить словами "соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России", дополнить предложением следующего содержания: "Банк России в установленном им порядке формирует перечень иностранных организаций, которые соответствуют критериям, предусмотренным настоящим пунктом, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

б) в пункте 4 слова "входящей в перечень, утвержденный Банком России" заменить словами "соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России", дополнить предложением следующего содержания: "Банк России в установленном им порядке формирует перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, предусмотренным настоящим пунктом, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

в) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"2) регистрация выпуска российских депозитарных расписок;";

г) абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции:

"51. Регистрация выпуска и проспекта российских депозитарных расписок может осуществляться биржей при одновременном соблюдении следующих условий:";

д) пункт 71 признать утратившим силу;

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Размещение и обращение российских депозитарных расписок могут осуществляться после регистрации их выпуска.";

ж) в пункте 9:

в подпункте 1 слово "почтовый" исключить;

подпункт 7 признать утратившим силу;

з) пункт 13 признать утратившим силу;

и) в пункте 14 слова "государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок или присвоения выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера" заменить словами "регистрации выпуска российских депозитарных расписок";

к) в абзаце первом пункта 15 слова "государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок и в присвоении выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера" заменить словами "регистрации выпуска российских депозитарных расписок";

л) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Сообщение о регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, включая полный текст изменений, должно быть направлено (вручено) эмитентом российских депозитарных расписок владельцам российских депозитарных расписок в порядке и в сроки, которые установлены решением о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае регистрации проспекта российских депозитарных расписок сообщение должно быть раскрыто в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.";

м) пункт 22 после слов "Ведение реестра" дополнить словом "владельцев";

н) пункт 221 после слов "ведение реестра" дополнить словом "владельцев";

о) в пункте 26 слова "в сообщении о государственной регистрации либо об утверждении российской биржей" заменить словами "в сообщении о регистрации";

п) в пункте 28 слова "или представления проспекта российских депозитарных расписок российской бирже для присвоения их выпуску идентификационного номера" исключить;

45) статью 275-4 изложить в следующей редакции:

"Статья 275-4. Особенности эмиссии облигаций коммерческой организацией

Эмиссия облигаций коммерческой организацией допускается после полной оплаты ее уставного капитала, складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда (внесения членами крестьянского (фермерского) хозяйства в полном объеме имущественных вкладов).";

46) в статье 275-5:

а) в пункте 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "Если государственная регистрация соответствующего юридического лица не осуществлена в течение одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска эмиссионных ценных бумаг, решение о государственной регистрации этого выпуска эмиссионных ценных бумаг аннулируется.";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, проводит операции, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, являющегося эмитентом, созданным в результате такой реорганизации.";

в) абзацы второй и третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Замена эмитента облигаций на его правопреемника производится путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций, в которых в качестве эмитента таких облигаций указан его правопреемник.

Указанные изменения при реорганизации эмитента облигаций в части его замены на правопреемника вносятся без согласия владельцев облигаций в порядке, установленном статьей 241 настоящего Федерального закона, и вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента облигаций.";

47) в статье 275-6:

а) в пункте 1 слова "в условиях выпуска облигаций" заменить словом "разную", слова "Условия выпуска таких облигаций должны" заменить словами "Решение о выпуске таких облигаций должно";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

в абзаце втором слова "Условиями выпуска облигаций" заменить словами "Решением о выпуске облигаций", слова "условиями их выпуска" заменить словами "решением об их выпуске";

в) в пункте 3 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

48) главу 5:

а) дополнить статьей 275-7 следующего содержания:

"Статья 275-7. Особенности облигаций без определения срока их погашения

1. Эмитентом облигаций без определения в решении о выпуске таких облигаций срока их погашения (далее - облигации без срока погашения) может являться организация, соответствующая следующим требованиям:

1) организация является хозяйственным обществом, которое осуществляет свою деятельность не менее пяти лет;

2) у организации в течение пяти последних завершенных отчетных лет отсутствуют случаи существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, предусмотренные пунктом 5 статьи 171 настоящего Федерального закона;

3) организации присвоен кредитный рейтинг, соответствующий наивысшему уровню по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

2. Облигации без срока погашения являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам. Облигации без срока погашения не конвертируются в акции или иные эмиссионные ценные бумаги.

3. Решение о размещении облигаций без срока погашения принимается общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества - эмитента таких облигаций большинством в 95 процентов голосов всех участников (всех акционеров - владельцев голосующих акций) этого общества.

4. Решение о выпуске облигаций без срока погашения может предусматривать право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

5. Владельцы облигаций без срока погашения не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 171 настоящего Федерального закона.

6. Регистрация выпуска облигаций без срока погашения осуществляется Банком России.

7. К отношениям, связанным с облигациями без срока погашения, правила Гражданского кодекса Российской Федерации о займе и положения настоящего Федерального закона, регулирующие процедуру эмиссии и обращения ценных бумаг, применяются с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

8. Положения пунктов 1-3 настоящей статьи не применяются к субординированным облигациям без срока погашения кредитных организаций.";

б) дополнить статьей 275-8 следующего содержания:

"Статья 275-8. Особенности конвертируемых ценных бумаг

1. Регистрация выпуска ценных бумаг эмитента, конвертируемых в другие ценные бумаги того же эмитента, допускается одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, или после такой регистрации.

Эмитент вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в другие ценные бумаги того же эмитента, размещаемые путем такой конвертации, только после зачисления последних на эмиссионный счет эмитента.

2. Решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг наряду с иными сведениями, предусмотренными настоящим Федеральным законом, должно содержать:

1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация;

2) количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации). Не допускается конвертация в одну ценную бумагу двух и более конвертируемых ценных бумаг;

3) условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая конвертация;

4) порядок осуществления конвертации.

3. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право эмитента осуществить их конвертацию, такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска. Держатель реестра (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) осуществляет конвертацию на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) эмитента. В день направления такого поручения (распоряжения) эмитент обязан раскрыть или, если он не обязан раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, предоставить владельцам конвертируемых ценных бумаг информацию об этом, а если конвертируемыми ценными бумагами являются облигации, также уведомить об этом представителя владельцев конвертируемых облигаций.

4. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается обязанность эмитента осуществить их конвертацию, держатель реестра (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) осуществляет такую конвертацию на основании соответствующего поручения (распоряжения) эмитента, а если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении пяти рабочих дней после их наступления владелец конвертируемых ценных бумаг и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить держателю реестра (депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) и эмитенту уведомление об их наступлении. Не позднее одного рабочего дня после получения такого уведомления держатель реестра (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) обязан известить эмитента о его содержании. Держатель реестра (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) осуществляет конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления на четырнадцатый рабочий день после его получения, если эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.

5. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются или отзываются в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Указанный срок не может составлять менее 15 рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами. Не позднее следующего рабочего дня после начала течения указанного срока эмитент обязан раскрыть или, если он не обязан раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, предоставить владельцам конвертируемых ценных бумаг информацию о возникновении права требовать их конвертации, а если конвертируемыми ценными бумагами являются облигации, также уведомить об этом представителя владельцев конвертируемых облигаций.

6. Требование владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, или отзыв такого требования предъявляется держателю реестра путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного указанным владельцем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми держатель реестра осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Такими правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о конвертации ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения держателем реестра.

Со дня получения держателем реестра требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования владелец конвертируемых ценных бумаг не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем держатель реестра без распоряжения указанного лица вносит запись об установлении такого ограничения по его счету.

7. Владелец конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, или номинальным держателем, предъявляет требование о конвертации таких ценных бумаг или отзывает указанное требование путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на конвертируемые ценные бумаги. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 89 настоящего Федерального закона и должно содержать сведения о количестве конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых требует владелец или конвертацию которых он отзывает.

Со дня получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, или номинальным держателем конвертируемых ценных бумаг от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования о конвертации указанных ценных бумаг и до дня внесения по счету указанных депозитария или номинального держателя записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем указанный депозитарий или указанный номинальный держатель без поручения владельца вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются его права на конвертируемые ценные бумаги.

8. Требование о конвертации ценных бумаг, предусмотренное пунктом 7 настоящей статьи, считается предъявленным эмитенту в день получения:

1) держателем реестра от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг;

2) депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, от депонента, являющегося владельцем указанных ценных бумаг, указания (инструкции) об их конвертации, а от депонента, являющегося номинальным держателем конвертируемых ценных бумаг, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг.

9. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящей статьи, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;

2) в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре или являющегося депонентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, отзыва своего требования об их конвертации;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, отзыва владельцем конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются номинальным держателем, своего требования об их конвертации.

10. Если права на ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация, учитываются в реестре, для осуществления конвертации депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, открывает в реестре лицевой счет номинального держателя.

11. При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра (депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых ценных бумаг, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, также без поручения (распоряжения) эмитента.

Списание конвертируемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые ценные бумаги по счетам депо депонента без поручения последнего.";

49) в статье 276:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера" заменить словами "регистрации их выпуска (дополнительного выпуска)";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета.";

б) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки;";

в) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Не допускается публичное обращение, в том числе путем предложения неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы):

1) акций акционерного общества, не являющегося публичным, а также ценных бумаг такого общества, конвертируемых в его акции;

2) акций публичного акционерного общества, а также ценных бумаг такого общества, конвертируемых в его акции, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).";

50) части первую и вторую статьи 28 изложить в следующей редакции:

"Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются записями на лицевых счетах в реестре, ведение которого осуществляется регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.";

51) статью 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Переход прав на ценные бумаги

1. Право на эмиссионную ценную бумагу переходит к приобретателю:

1) в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;

2) в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

2. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.";

52) в статье 291:

а) в пункте 2:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в случае размещения облигаций с обеспечением, за исключением облигаций, обеспеченных государственной, муниципальной либо независимой гарантией или поручительством государственной корпорации либо коммерческой организации, которые в соответствии с федеральными законами являются институтами развития, путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а в случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, также без учета лиц, имеющих преимущественное право приобретения таких облигаций, превышает 150;";

в подпункте 2 слова "за исключением облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией" заменить словами "за исключением облигаций, обеспеченных государственной, муниципальной либо независимой гарантией или поручительством государственной корпорации либо коммерческой организации, которые в соответствии с федеральными законами являются институтами развития";

б) в пункте 3 слова "при размещении облигаций" заменить словами "до размещения облигаций";

в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о представителе владельцев облигаций могут быть внесены в решение о выпуске облигаций после регистрации выпуска облигаций. Внесение соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций осуществляется посредством направления уведомления в Банк России, а в отношении биржевых или коммерческих облигаций бирже или центральному депозитарию. Указанные изменения регистрируются в порядке, установленном пунктом 7 статьи 241 настоящего Федерального закона. Запрещается начинать размещение облигаций в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, до внесения сведений о представителе владельцев облигаций в решение о выпуске таких облигаций.

7. В случае определения эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций эмитент обязан внести соответствующие изменения в решение о выпуске облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи. Уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев облигаций, представляется в Банк России или в случаях, указанных в пункте 6 настоящей статьи, в соответствующие регистрирующие организации не позднее 30 дней с даты определения (избрания) представителя владельцев облигаций. В случае пропуска указанного срока уведомление может быть представлено определенным (избранным) представителем владельцев облигаций с приложением решения эмитента облигаций о его определении или решения общего собрания владельцев облигаций о его избрании.";

г) пункт 8 признать утратившим силу;

д) в пункте 11:

в абзаце первом подпункта 5 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

в подпункте 9 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

е) в пункте 12:

в подпункте 1 слова "(дополнительном выпуске)" исключить;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) требовать от регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев облигаций, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, предоставления списка владельцев облигаций, составленного на указанную представителем владельцев облигаций дату;";

ж) в абзаце пятом пункта 13 слова "условиями их выпуска" заменить словами "решением об их выпуске";

з) в пункте 15 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

53) в статье 293:

а) в пункте 2 слова "облигаций с обязательным централизованным хранением" заменить словами "облигаций с централизованным учетом прав";

б) в пункте 4:

в абзаце первом слова "с обязательным централизованным хранением" заменить словами "с централизованным учетом прав", слова "обязательное централизованное хранение облигаций" заменить словами "централизованный учет прав на облигации";

в абзаце втором слова "обязательное централизованное хранение облигаций" заменить словами "централизованный учет прав на облигации";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Денежные средства, полученные депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, от представителя владельцев облигаций, выплачиваются владельцам облигаций с централизованным учетом прав в порядке, предусмотренном статьей 87 настоящего Федерального закона.";

г) в пункте 6:

в абзаце первом слово "именных" исключить;

в абзаце втором слово "именных" исключить;

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Денежные средства, полученные депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, от представителя владельцев облигаций, выплачиваются владельцам облигаций в порядке, предусмотренном статьей 87 настоящего Федерального закона. При этом к порядку исполнения представителем владельцев облигаций обязанности по направлению владельцам облигаций причитающихся им денежных средств применяются положения указанной статьи, определяющие порядок исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат, причитающихся владельцам облигаций.";

54) в пункте 3 статьи 294 после слов "В случае" дополнить словами "определения эмитентом облигаций или", слова "(утверждения биржей, присвоившей выпуску облигаций идентификационный номер)" исключить;

55) в статье 295 слово "именных" исключить, слова "обязательное централизованное хранение облигаций" заменить словами "централизованный учет прав на облигации";

56) в пункте 5 статьи 296 слова "обязательное централизованное хранение облигаций" заменить словами "централизованный учет прав на облигации", слова "именных облигаций" заменить словами "облигаций, права на которые учитываются в реестре,";

57) в статье 297:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 слова "(дополнительном выпуске)" исключить;

подпункт 2 после слов "требовать досрочного погашения" дополнить словами "или приобретения";

подпункт 8 дополнить словами "или решением о выпуске облигаций";

б) пункт 2 дополнить словами "или решением о выпуске облигаций";

58) в статье 298:

а) в пункте 2 слова "владельцев именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением" заменить словами "владельцев облигаций";

б) в пункте 31 слово "именных" исключить, слова "обязательное централизованное хранение облигаций" заменить словами "централизованный учет прав на облигации";

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. В случае, если при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций все владельцы облигаций являются лицами, указанными в подпунктах 1-5 пункта 3 настоящей статьи, правом голоса по таким вопросам обладают все владельцы облигаций соответствующего выпуска.";

59) в статье 2910:

а) в пункте 2 слова "владельцев именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением направляются регистратору" заменить словами "владельцев облигаций направляются регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев облигаций,";

б) в пункте 3 слова "Держатель реестра" заменить словами "Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев облигаций,", слово "именных" и слово "именные" исключить;

в) в пункте 4 слова "обязательное централизованное хранение облигаций" заменить словами "централизованный учет прав на облигации";

60) главу 61 дополнить статьей 2912 следующего содержания:

"Статья 2912. Представление депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, интересов владельцев облигаций

1. Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, в случае отсутствия представителя владельцев облигаций заявляет требования от имени владельцев облигаций в деле о банкротстве эмитента облигаций и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким облигациям, представляет интересы владельцев таких облигаций в деле о банкротстве эмитента облигаций и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким облигациям, и совершает все необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Эти полномочия осуществляются таким депозитарием без доверенности на основании решения о выпуске облигаций, централизованный учет прав на которые осуществляется таким депозитарием.

2. Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, при осуществлении своих полномочий, предусмотренных настоящей статьей, обязан действовать в интересах всех владельцев облигаций соответствующего выпуска добросовестно и разумно. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности такой депозитарий по требованию владельцев облигаций возмещает причиненные по его вине убытки.

3. Денежные средства, полученные в порядке проведения расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства, должны находиться на специальном депозитарном счете депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, а в случае, если таким депозитарием является кредитная организация, на ее счете.

4. Денежные средства, полученные в порядке проведения расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства, выплачиваются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, следующего за датой, на которую таким депозитарием в соответствии с подпунктом 3 пункта 13 статьи 87 настоящего Федерального закона раскрыта информация о получении им денежных средств. Выплата указанных денежных средств осуществляется в порядке и в срок, которые предусмотрены статьей 87 настоящего Федерального закона для выплат по облигациям с централизованным учетом прав.";

61) в статье 30:

а) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме:";

подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (отчет эмитента);

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента или, если эмитент вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу, финансовой отчетности эмитента. Положение настоящего подпункта, касающееся консолидированной финансовой отчетности и финансовой отчетности эмитента, не применяется:

к специализированным обществам и ипотечным агентам;

к субъектам малого или среднего предпринимательства при условии, что эмиссионные ценные бумаги субъектов малого или среднего предпринимательства не включены в котировальный список;

к эмитентам, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), при условии, что такие акции не допущены к организованным торгам;";

б) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи:

1) после начала размещения эмиссионных ценных бумаг либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его регистрации;

2) после регистрации проспекта ценных бумаг, не связанной с размещением таких ценных бумаг;

3) после вступления в силу решения о регистрации проспекта акций при приобретении эмитентом публичного статуса.";

в) пункты 6-8 изложить в следующей редакции:

"6. Форма (формат) отчета эмитента и требования к его содержанию определяются нормативными актами Банка России.

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, а также промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три, шесть и девять месяцев отчетного года вместе с аудиторским заключением, если в отношении соответствующей отчетности проведен аудит, раскрывается в порядке и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

8. В случае регистрации проспекта облигаций с обеспечением в состав отчета эмитента включаются сведения о предоставленном обеспечении и лицах, которые его предоставили.";

г) пункт 9 признать утратившим силу;

д) пункты 10-16 изложить в следующей редакции:

"10. Отчет эмитента должен быть утвержден уполномоченным органом эмитента, если в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента требуется такое утверждение, а также подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и (или) уполномоченным им должностным лицом эмитента, которые подтверждают тем самым достоверность всей содержащейся в нем информации.

11. Лица, подписавшие отчет эмитента, и в случае, если в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента отчет эмитента подлежит утверждению уполномоченным органом эмитента, лица, утвердившие такой отчет (проголосовавшие за его утверждение), а также лица, подписавшие бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую отчетность или финансовую отчетность эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и аудиторские организации, составившие аудиторское заключение или иной документ по результатам проверки указанной отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, несут солидарно субсидиарную с эмитентом ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие раскрытия, в том числе в составе отчета эмитента, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, подтвержденной ими. Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, указанным в настоящем пункте, начинается с даты раскрытия соответствующей информации.

12. Консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности раскрывается в течение трех дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность или промежуточная финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев отчетного года вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, раскрывается в течение трех дней, следующих за датой составления указанных аудиторского заключения или иного документа, но не позднее 60 дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена такая отчетность.

13. Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента и (или) на принятие решения о приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг эмитента любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно.

14. В зависимости от вида, категории (типа) ценных бумаг, включения ценных бумаг в котировальный список или допуска ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальный список, вида основной деятельности эмитента, а также в зависимости от того, является ли эмитент субъектом малого или среднего предпринимательства, нормативными актами Банка России могут быть установлены различные требования к раскрытию информации в форме отчета эмитента и в форме сообщений о существенных фактах, в том числе к составу и содержанию такой информации.

15. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, копии документов, указанных в пунктах 7, 10 и 12 настоящей статьи, а также копии сообщений, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 13 настоящей статьи, в электронной форме или на бумажном носителе должны предоставляться эмитентом любым заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

16. В случае, если в соответствии с нормативными актами Банка России подлежит раскрытию информация, касающаяся решения о согласии на совершение сделки, принятого уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), могут не раскрываться до совершения сделки, если это предусмотрено принятым уполномоченным органом управления эмитента решением о согласии на ее совершение.";

е) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, обязано предоставить эмитенту:

1) сведения, необходимые для составления отчета эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую отчетность или финансовую отчетность, в срок, предусмотренный договором с эмитентом;

2) сведения, касающиеся его финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения о нем, которые подлежат раскрытию в форме сообщений о существенных фактах, в срок не позднее дня, следующего за днем, в который оно узнало или должно было узнать о наступлении соответствующих существенных фактов.";

ж) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

"181. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, несет ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу облигаций вследствие раскрытия эмитентом предоставленной ему указанным лицом недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации.";

з) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи эмитента, обязано предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого эмитента.";

и) в пункте 23 второе предложение изложить в следующей редакции: "Форма (формат) такого уведомления и требования к его содержанию, а также порядок и срок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.";

62) в статье 301:

а) подпункт 4 пункта 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: "Форма (формат) заявления эмитента и требования к его содержанию, перечень документов, прилагаемых к такому заявлению, определяются нормативными актами Банка России.";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых эмитенты вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию, в том числе в проспекте ценных бумаг, и (или) предоставлению в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, в ограниченных составе и (или) объеме, определить перечень информации, которую эмитенты вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться. В случае, если эмитент раскрывает информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, в том числе в проспекте ценных бумаг, и (или) предоставляет информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, в ограниченных составе и (или) объеме, такой эмитент обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, в сроки, установленные для ее раскрытия и (или) предоставления. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.";

63) в пункте 1 статьи 303 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

64) пункт 1 статьи 391 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) в случае неоднократного нарушения в течение одного года регистратором при регистрации выпусков акций требований законодательства Российской Федерации.";

65) в статье 42:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, устанавливает порядок регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также порядок допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов;";

б) в пункте 4 слова "котированию и" исключить;

в) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) ведет реестр эмиссионных ценных бумаг, определяет порядок его ведения и предоставления содержащейся в нем информации;"

г) дополнить пунктом 40 следующего содержания:

"40) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.";

66) статью 51 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы эмитента подписываются не лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, а уполномоченным им должностным лицом эмитента, лицо, занимавшее должность (осуществлявшее функции) единоличного исполнительного органа эмитента на дату подписания указанных документов, наряду с эмитентом и лицами, подписавшими или утвердившими указанные документы (проголосовавшими за утверждение указанных документов), несет ответственность за полноту и достоверность содержащейся в них информации, предусмотренную настоящим Федеральным законом, а также административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.";

67) в статье 511:

а) в пункте 2:

в подпункте 1 слова "участниками Единого экономического пространства" заменить словами "членами Евразийского экономического союза";

в подпункте 5 слова "входящей в перечень, указанный" заменить словами "соответствующей критериям, указанным";

б) в пункте 4 слова "входящей в перечень, утвержденный Банком России" заменить словами "соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России", дополнить предложением следующего содержания: "Банк России в установленном им порядке формирует перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, указанным в настоящем пункте, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

в) подпункт 2 пункта 41 изложить в следующей редакции:

"2) начата или завершена процедура включения в основной (официальный) список ценных бумаг иностранной биржи, соответствующей критериям, указанным в пункте 4 настоящей статьи. Банк России вправе определить основные (официальные) списки иностранных бирж, включение в которые является условием для допуска ценных бумаг к публичному обращению в Российской Федерации;";

г) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Облигации международных финансовых организаций, если такие облигации отвечают условиям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 201 настоящего Федерального закона, могут быть допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению российской биржи об их допуске к организованным торгам. Регистрация проспекта облигаций международной финансовой организации при этом не требуется, а требования настоящего Федерального закона в отношении раскрытия информации эмитентом ценных бумаг не применяются. В этом случае международная финансовая организация раскрывает информацию в объеме и порядке, которые установлены правилами российской биржи, допустившей ее облигации к организованным торгам.";

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента, которые не могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения, указанного в пункте 4 или 41 настоящей статьи, к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, принимается Банком России при условии, что в отношении указанных ценных бумаг законодательством Российской Федерации или иностранным правом не установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается.";

е) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "Банк России вправе установить требования к обоснованию, предусмотренному настоящим пунктом.";

ж) в абзаце втором пункта 9 слова "включенной в перечень, утвержденный Банком России" заменить словами "соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России", дополнить предложением следующего содержания: "Банк России в установленном им порядке формирует перечень иностранных организаций, которые соответствуют критериям, предусмотренным настоящим пунктом, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

з) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Переход прав на ценные бумаги иностранного эмитента, приобретенные их первым владельцем при размещении указанных ценных бумаг в Российской Федерации, запрещается до их полной оплаты, а в случае размещения акций иностранного эмитента и ценных бумаг, конвертируемых в акции иностранного эмитента, которые не размещались путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, и не были допущены к организованным торгам, также до представления уведомления об итогах их размещения в Банк России.";

и) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

"Ценные бумаги иностранных эмитентов, указанные в абзаце первом настоящего пункта и соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 настоящей статьи, могут быть допущены к организованным торгам на российской бирже в процессе их размещения и (или) обращения среди квалифицированных инвесторов в соответствии с правилами российской биржи. Регистрация и предоставление проспектов таких ценных бумаг иностранных эмитентов при этом не требуются.";

к) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Раскрытие информации о ценных бумагах иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется российской биржей путем размещения информации на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, в котором такая информация раскрывается в соответствии с правилами иностранной биржи, на которой указанные ценные бумаги прошли или проходят процедуру листинга, либо путем размещения на таком сайте указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах в соответствии с правилами такой иностранной биржи, а если правилами иностранной биржи порядок раскрытия информации не определен, в соответствии с личным законом такой иностранной биржи.

Информация о ценных бумагах иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, раскрывается в объеме, установленном настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.";

л) пункт 211 изложить в следующей редакции:

"211. Организатор торговли, принявший предусмотренное пунктом 41 настоящей статьи решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к организованным торгам:

1) не позднее начала организованных торгов ценными бумагами:

раскрывает информацию о ценных бумагах и об их эмитенте в объеме, в котором такая информация раскрывается в соответствии с правилами иностранной биржи, включившей указанные ценные бумаги в основной (официальный) список;

раскрывает информацию, которая содержится в каждом из годовых отчетов, раскрытых иностранным эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, за последние три года;

2) не позднее одного дня после начала организованных торгов ценными бумагами направляет иностранному эмитенту уведомление о принятии решения, предусмотренного пунктом 41 настоящей статьи.";

м) в пункте 213 слова "личным законом" заменить словом "правилами";

н) пункт 214 изложить в следующей редакции:

"214. Раскрытие информации или доступ к раскрытой информации в соответствии с пунктами 211 и 213 настоящей статьи может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте российского организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо путем размещения на таком сайте указателя страниц сайта иностранного эмитента или указателей страниц иных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с правилами иностранной биржи, на которых на используемом на финансовом рынке иностранном языке раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах.";

о) пункт 216 после слов "Не позднее" дополнить словом "дня";

68) в статье 513:

а) в пункте 2 слова "иностранного эмитента и" заменить словами "иностранного эмитента, инвестиционные паи или акции иностранного инвестиционного фонда,";

б) в пункте 6 слова "документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением" заменить словами "обездвиженных документарных ценных бумаг";

69) в статье 516:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если держатель реестра или депозитарий, являющиеся эскроу-агентом, осуществляют учет прав на ценные бумаги, переданные им на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету (счету депо) депонента по договору эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае изменения условий обременения или прекращения обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование держателю реестра или депозитарию по договору эскроу. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с этим держателем реестра или депозитарием.";

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если бездокументарные ценные бумаги депонированы по договору эскроу, денежные суммы от их погашения или приобретения третьим лицом поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке, и, если иное не предусмотрено договором эскроу, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу при возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи таких ценных бумаг. В случае, если эскроу-агентом по договору эскроу является банк, денежные суммы перечисляются на счет эскроу, открытый депоненту по такому договору в этом банке на основании договора счета эскроу, заключенного одновременно с договором эскроу.";

г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если в соответствии с договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени. В случае, если эскроу-агентом является держатель реестра или депозитарий, которые осуществляют учет прав на депонированные ценные бумаги, запись об обременении должна содержать информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по таким ценным бумагам.";

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Установление залога или иного обременения обездвиженных документарных ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящей статьей.";

е) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Для зачисления бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) эскроу-агента держателю реестра или депозитарию, открывшему такой счет, предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

С момента зачисления ценных бумаг на счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом держателя реестра или депозитарий, которые осуществляют учет прав на депонированные ценные бумаги.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18; 2009, N 1, ст. 23; 2011, N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 27, ст. 3438; N 51, ст. 6699; 2014, N 40, ст. 5320; N 45, ст. 6144, 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4355; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 66; N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) часть шестнадцатую статьи 8 изложить в следующей редакции:

"Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых кредитные организации вправе раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, в ограниченных составе и (или) объеме, перечень информации, которую кредитные организации вправе не раскрывать, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если кредитная организация в соответствии с настоящей частью раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, и обязанность по предоставлению такой информации в Банк России не предусмотрена требованиями законодательства Российской Федерации, такая кредитная организация обязана сообщить Банку России об этом, а также предоставлять Банку России информацию, которая не раскрывается, в случаях, в сроки, в порядке, в составе и объеме, которые установлены Банком России.";

2) часть пятую статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: "Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых размещение Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанного в настоящей части уведомления не осуществляется.";

3) статью 251 дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:

"Облигации субординированного облигационного займа являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее десяти миллионов рублей.".

Статья 3

Внести в часть вторую статьи 1035 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6699) следующие изменения:

1) в пункте 2 слово "государственного" и слово "государственной" исключить, слова "условиях выпуска" заменить словами "решении о выпуске";

2) в пункте 3 слово "государственного" и слово "государственной" исключить.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 45, ст. 4436; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3445; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193;2011, N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043, 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4276; 2018, N 1, ст. 65; N 30, ст. 4544) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 72 слова "с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг" заменить словами "с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг";

2) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"2. Решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, ревизионной комиссии общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения регистратора общества и условий договора с ним. Договор с регистратором общества заключается всеми учредителями общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации общества стороной такого договора становится указанное общество.";

3) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"2. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций общества, принятого общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если последнему принадлежит право его принятия, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала общества, консолидацией или дроблением акций общества, осуществляется на основании решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала общества путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости его акций, решения о консолидации или дроблении акций общества, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций общества. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций общества этих категорий (типов).";

4) в абзаце первом пункта 7 статьи 191 слово "государственного" и слова "или идентификационного" исключить, слова "номера ценным бумагам" заменить словами "номера выпуску ценных бумаг";

5) в статье 32:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Уставом общества могут быть предусмотрены привилегированные акции определенного типа, дивиденды по которым выплачиваются в первую очередь - перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям любых иных типов и обыкновенным акциям (далее - привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов).

Размер дивиденда по привилегированным акциям с преимуществом в очередности получения дивидендов определяется в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости таких акций. Привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов не имеют ликвидационной стоимости и предоставляют акционерам - их владельцам право голоса на общем собрании акционеров только по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона. Привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов не учитываются при подсчете голосов и при определении кворума для принятия решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров, не указанным в подпункте 3 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также по вопросам, решение по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества.

Изменение прав по привилегированным акциям с преимуществом в очередности получения дивидендов после размещения первой такой привилегированной акции и уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости таких привилегированных акций не допускаются.

Каждый акционер - владелец привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в случае реорганизации общества в форме слияния или присоединения должен получить в обществе, создаваемом путем реорганизации в форме слияния, или в обществе, к которому осуществляется присоединение, привилегированные акции, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему в реорганизуемом обществе привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов.";

б) в абзаце втором пункта 3 после слов "за исключением акций," дополнить словами "и конвертация привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов", слова "не допускается" заменить словами "не допускаются";

6) статью 37 изложить в следующей редакции:

"Статья 37. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества

1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а порядок конвертации привилегированных акций общества в иные акции общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с уставом общества.

2. В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 45 дней, а для публичного общества не может составлять менее 20 дней.

Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Не допускаются:

1) конвертация в акции общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги;

2) конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированных акций определенного типа в привилегированные акции другого типа, если совокупная номинальная стоимость конвертируемых привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) не соответствует совокупной номинальной стоимости дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций другого типа, в которые конвертируются соответствующие привилегированные акции.

4. Размещение дополнительных акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции общества, проводится только путем этой конвертации.

5. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

7) пункт 2 статьи 43 дополнить абзацами следующего содержания:

"Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым уставом общества не определен.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям любых иных типов, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям с преимуществом в очередности получения дивидендов.";

8) в статье 49:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Решение по вопросу, указанному в подпункте 192 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 72 настоящего Федерального закона.";

б) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решение о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;";

9) в пункте 2 статьи 57 слова "после даты составления списка" заменить словами "после установленной даты определения (фиксации)", слова "включенное в этот список" заменить словами "имеющее право на участие в общем собрании акционеров";

10) в пункте 1 статьи 65:

а) в подпункте 4 слова "определение даты составления списка" заменить словами "установление даты определения (фиксации)";

б) в подпункте 6 слова ", если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества" исключить;

в) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

"71) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;";

11) в пункте 1 статьи 74 слово "новую" исключить;

12) абзац четвертый пункта 1 статьи 75 после слов "Федерального закона," дополнить словами "а в непубличном обществе с числом акционеров более 500 по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 921 настоящего Федерального закона,";

13) в статье 76:

а) пункт 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) в день получения регистратором общества уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 настоящей статьи.";

б) в пункте 4:

в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: "По истечении срока, указанного в пункте 32 настоящей статьи, общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 настоящей статьи.";

абзац второй после слов "выкуплены обществом" дополнить словами ", а в случае принятия общим собранием акционеров общества решений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, также сведения о вступлении таких решений в силу", после слов "из такого отчета" дополнить словами "или в уведомлении общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется";

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Выкуп обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, не осуществляется в случае, если указанные решения не вступили в силу.";

14) в статье 921:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи, принимается в непубличном обществе общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, а в публичном обществе в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 72 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. В непубличном обществе с числом акционеров более 500 акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, вправе требовать выкупа таким обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 настоящего Федерального закона. Решение по указанному вопросу вступает в силу в таком обществе при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 настоящего Федерального закона.";

15) статью 922 изложить в следующей редакции:

"Статья 922. Освобождение от обязанности раскрывать и (или) предоставлять отдельную информацию

Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, в ограниченных составе и (или) объеме, определить перечень информации, которую общество вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться. В случае, если общество раскрывает и (или) предоставляет в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, такое общество обязано направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, в сроки, установленные для ее раскрытия и (или) предоставления. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.".

Статья 5

Внести в пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2006, N 31, ст. 3437; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;";

2) в абзаце третьем слова "проспекте их эмиссии" заменить словами "проспекте этих ценных бумаг".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037;2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4217; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 29; N 5, ст. 559; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4248, 4293; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4775; N 45, ст. 6586; 2018, N 1, ст. 65; N 32, ст. 5088, 5115; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "абзацем вторым" заменить словами "абзацами вторым и третьим";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице (с указанием перечня таких сведений) может быть ограничен. Доступ к предусмотренным настоящим абзацем сведениям (документам, содержащим сведения) ограничивается и возобновляется регистрирующим органом на основании заявления юридического лица, доступ к сведениям о котором может быть ограничен. Заявление об ограничении или о возобновлении доступа к сведениям, указанным в настоящем абзаце, представляется по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подписывается лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, доступ к сведениям о котором может быть ограничен. В таком заявлении указываются обстоятельства, которые являются (являлись) основанием для ограничения доступа к сведениям о юридическом лице. Такое заявление может быть направлено или представлено в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. Сведения о юридическом лице, доступ к которым ограничен в соответствии с настоящим абзацем, могут быть предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов, Банку России, судам, а также лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юридического лица, доступ к сведениям о котором ограничен.";

б) в пункте 4 слова "абзацем вторым пункта 1" заменить словами "пунктом 1";

2) в статье 71:

а) абзацы четвертый и пятый пункта 2 признать утратившими силу;

б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых сведения о юридических лицах, указанные в подпунктах "л2", "н1", "н2", "н3" и "о" (за исключением сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях) пункта 7 настоящей статьи, не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также лиц, указанные сведения о которых не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Если Правительством Российской Федерации определены случаи и (или) лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, при внесении сведений, указанных в подпунктах "н1", "н3" и "о" пункта 7 настоящей статьи, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующие сведения:

сведения о залогодержателях (в отношении сведений, предусмотренных подпунктом "н1" пункта 7 настоящей статьи);

сведения о финансовом агенте (в отношении сведений, предусмотренных подпунктом "н3" пункта 7 настоящей статьи);

сведения о лизингодателе (в отношении сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о финансовой аренде (лизинге).

Иные предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего пункта сведения вносятся в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

22. При ограничении доступа к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице (абзац третий пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона) такие сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (размещение таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прекращается не позднее трех рабочих дней с даты получения оператором Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующих сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц).";

3) статью 12 дополнить подпунктом "в1" следующего содержания:

"в1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России;";

4) в пункте 1 статьи 14:

а) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если юридическим лицом, создаваемым путем реорганизации, является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России;";

б) в подпункте "и" слова "Требования к форме указанного документа устанавливаются Банком России" заменить словами "Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России";

5) в пункте 1 статьи 17:

а) в подпункте "д" слова "Требования к форме и содержанию указанного документа устанавливаются Банком России" заменить словами "Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России";

б) в подпункте "е" слова "Требования к форме и содержанию указанного документа устанавливаются Банком России" заменить словами "Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России".

Статья 7

Часть вторую статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2011, N 43, ст. 5973; 2013, N 27, ст. 3438; 2014, N 26, ст. 3395; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2017, N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2669) дополнить предложением следующего содержания: "В определенных Правительством Российской Федерации случаях, в которых кредитные организации вправе раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, Банк России вправе размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию, предусмотренную настоящей частью, в ограниченных составе и (или) объеме с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую кредитные организации вправе не раскрывать.".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2006, N 52, ст. 5497; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4301; N 49, ст. 7015; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 29, 35; N 27, ст. 3945, 3977; 2016, N 26, ст. 3891) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 7 статьи 16 после слов "представитель владельцев облигаций" дополнить словами "или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации", после слов "представителе владельцев облигаций" дополнить словами "или о таком депозитарии";

2) в пункте 4 статьи 71:

а) в абзаце втором после слов "представитель владельцев облигаций" дополнить словами "или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации", слова "условиями соответствующего выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске соответствующих облигаций";

б) абзац третий дополнить словами "или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации";

3) в пункте 4 статьи 100:

а) в абзаце втором после слов "представитель владельцев облигаций" дополнить словами "или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации", слова "условиями соответствующего выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске соответствующих облигаций";

б) абзац третий дополнить словами "или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации";

4) пункт 4 статьи 134 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования кредиторов, являющихся владельцами облигаций без срока погашения, удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.";

5) в абзаце втором пункта 1 статьи 2301 слова "условиями выпуска облигаций" заменить словами "решением о выпуске облигаций";

6) в статье 2302:

а) в пункте 3 слова "облигаций, такой представитель" заменить словами "облигаций или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, такое лицо";

б) пункт 4 дополнить словами "или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации";

7) в статье 2303:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Требования кредиторов с залоговым обеспечением удовлетворяются в рамках требований кредиторов третьей очереди с особенностями, предусмотренными статьей 138 настоящего Федерального закона.

Если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - владельцев облигаций с залоговым обеспечением представляет определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель владельцев облигаций или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, денежные средства, полученные после реализации имущества, составляющего залоговое обеспечение, в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона, зачисляются конкурсным управляющим на специальный счет такого лица, а если таким лицом является кредитная организация на ее счет для последующего расчета с кредиторами - владельцами облигаций с залоговым обеспечением в соответствии с решением о выпуске таких облигаций.

В случае эмиссии специализированным обществом облигаций с одним залоговым обеспечением двух и более выпусков удовлетворение требований владельцев облигаций по каждому выпуску осуществляется путем зачисления конкурсным управляющим на специальный счет представителя владельцев облигаций или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, денежных средств, полученных после реализации имущества, составляющего залоговое обеспечение, в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона, в соответствии с очередностью, установленной решением о выпуске таких облигаций, для последующего расчета с владельцами таких облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Если представителем владельцев облигаций или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, является кредитная организация, указанные денежные средства зачисляются на ее счет.

В случае отсутствия представителя владельцев облигаций или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, требования кредиторов с залоговым обеспечением удовлетворяются в соответствии с очередностью, установленной решением о выпуске таких облигаций.";

б) в абзаце втором пункта 2 после слов "облигаций с таким залоговым обеспечением" дополнить словами "или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации с таким залоговым обеспечением,", слова "или непринятия" заменить словами "или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на указанные облигации, либо непринятии".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440; 2012, N 53, ст. 7606; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 81; 2017, N 48, ст. 7052) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в части 1 слова "в одной из форм, предусмотренных" заменить словами "в форме, предусмотренной";

б) часть 2 признать утратившей силу;

2) в статье 12:

а) в части 2 слова "Условия эмиссии" заменить словами "Решение о размещении", слово "могут" заменить словом "может";

б) часть 31 признать утратившей силу;

в) часть 32 изложить в следующей редакции:

"32. Если решением о размещении облигаций с ипотечным покрытием предусматривается их размещение в рамках программы облигаций, такая программа наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", должна также содержать:

указание на обеспечение облигаций залогом ипотечного покрытия;

сведения об очередности исполнения обязательств по облигациям с одним ипотечным покрытием в случае, если программой облигаций с ипотечным покрытием предусмотрена возможность размещения таких облигаций;

сведения о предоставлении дополнительного обеспечения по облигациям с ипотечным покрытием (облигациям с ипотечным покрытием определенной очереди), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, в случае его предоставления.";

г) часть 33 признать утратившей силу;

3) в абзаце третьем части 2 статьи 13 второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом размер ипотечного покрытия считается достаточным для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям соответствующей очереди, если размер ипотечного покрытия не меньше суммы непогашенной номинальной стоимости облигаций этой и предшествующих очередей либо не меньше размера ипотечного покрытия, установленного в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием этой и предшествующих очередей.";

4) в части 2 статьи 14 слова "государственной регистрации отчета или" исключить;

5) в статье 161:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

"Требования кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным покрытием составляют отдельный реестр и не включаются в предусмотренный законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) реестр требований кредиторов организации - эмитента указанных облигаций. При этом в реестр требований кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным покрытием включается определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель владельцев таких облигаций или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на такие облигации, а при их отсутствии владельцы облигаций с ипотечным покрытием, включенные в список, составленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации с ипотечным покрытием, включается в реестр требований кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным покрытием на основании сведений, содержащихся в реестре эмиссионных ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". В случае составления списка владельцев облигаций с ипотечным покрытием датой составления реестра требований кредиторов - владельцев таких облигаций является дата составления указанного списка.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Конкурсный управляющий после дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев облигаций с ипотечным покрытием, требование о предоставлении списка владельцев облигаций с ипотечным покрытием. В указанном требовании определяется дата, на которую составляется указанный список. Такая дата не может быть установлена ранее чем через 30 дней и позднее чем через 45 дней после дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Список владельцев облигаций с ипотечным покрытием составляется и представляется в порядке, в срок и по правилам, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" для составления и представления списка владельцев ценных бумаг. Указанный список должен содержать реквизиты банковских счетов, на которые перечисляются денежные средства.";

6) в части 3 статьи 162:

а) в абзаце первом слова ", а в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя в документарной форме без обязательного централизованного хранения - владельцев указанных облигаций, предъявивших сертификаты указанных облигаций" исключить;

б) в абзаце третьем слова "требования представителя владельцев облигаций" заменить словами "требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием";

в) в абзаце четвертом слова "условиями выпуска таких облигаций" заменить словами "в решении о выпуске таких облигаций";

г) дополнить абзацем следующего содержания:

"Если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным покрытием представляет депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на такие облигации, денежные средства, направляемые на удовлетворение требований их владельцев, зачисляются конкурсным управляющим на специальный счет указанного депозитария. Если представителем владельцев облигаций с ипотечным покрытием или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на такие облигации, является кредитная организация, указанные денежные средства зачисляются на ее счет.";

7) в части 2 статьи 33 слова "Ценные бумаги в документарной форме" заменить словами "Документарные ценные бумаги";

8) в абзаце первом части 1 статьи 34 слово "эмиссии" исключить;

9) в абзаце втором части 2 статьи 35 слова "ценные бумаги в документарной форме" заменить словами "документарные ценные бумаги".

Статья 10

В абзаце шестом части 51 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 48, ст. 6716; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041) слова "входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 275-3" заменить словами "соответствующей критериям, указанным в пункте 4 статьи 511".

Статья 11

В части 8 статьи 29 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 7, ст. 839; 2011, N 48, ст. 6728; 2014, N 30, ст. 4219) слова "до присвоения биржей идентификационного номера программе облигаций" заменить словами "до регистрации биржей программы биржевых облигаций".

Статья 12

Статью 32 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2009, N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 52, ст. 6988; 2015, N 41, ст. 5629) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых антимонопольный орган вправе не размещать на официальном сайте антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о поступившем в антимонопольный орган ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия.".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 29, ст. 3642; 2011, N 50, ст. 7357) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 731 слова "именных эмиссионных ценных бумаг, а также эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, выпущенных с обязательным централизованным хранением" заменить словами "бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, а также обездвиженных документарных эмиссионных ценных бумаг";

2) в статье 82:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Арест на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги налагается на лицевых счетах (счетах депо) владельцев указанных ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя или иных счетах, не являющихся счетами владельцев таких ценных бумаг.";

б) часть 2 после слов "документарные ценные бумаги" дополнить словами ", за исключением обездвиженных документарных ценных бумаг,";

в) пункт 2 части 14 изложить в следующей редакции:

"2) держателю реестра или депозитарию, осуществляющему учет прав на эмиссионные ценные бумаги либо учет прав на обездвиженные документарные ценные бумаги и (или) хранение сертификатов документарных ценных бумаг владельца;".

Статья 14

В части 4 статьи 4 Федерального закона от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст. 4698; 2009, N 29, ст. 3605; 2010, N 31, ст. 4175; 2014, N 30, ст. 4276; 2015, N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4273; 2018, N 31, ст. 4861; N 49, ст. 7524) слова ", на такие привилегированные акции не распространяются требования пункта 2 статьи 32 указанного Федерального закона об обязательном определении в уставе акционерного общества размера дивиденда и (или) стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям" исключить, дополнить новым вторым и третьим предложениями следующего содержания: "На такие привилегированные акции не распространяются требования пункта 2 статьи 32, статьи 40, абзаца второго пункта 2 статьи 43 указанного Федерального закона. Такие привилегированные акции не предоставляют право голоса по вопросам, решение по которым принимается единогласно всеми акционерами акционерного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 663 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".".

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163; 2017, N 31, ст. 4830) следующие изменения:

1) статью 43 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых предусмотренная частью 5 настоящей статьи информация может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если микрофинансовая компания раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями настоящей части, указанная микрофинансовая компания обязана направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России.";

2) в пункте 5 части 2 статьи 9 слово "документами;" заменить словами "документами. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых предусмотренная настоящим пунктом информация может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если микрофинансовая организация раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями настоящего пункта, указанная микрофинансовая организация обязана направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России;";

3) в подпункте "в" пункта 1 части 2 статьи 12 слова "со статьей 275-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" заменить словами "с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Статья 16

Пункт 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2316; 2016, N 27, ст. 4195) дополнить словами ", за исключением специализированных обществ и ипотечных агентов".

Статья 17

Статью 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2013, N 30, ст. 4084; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 24, ст. 3399) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если клиринговая организация или центральный контрагент раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи, указанные лица обязаны направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.".

Статья 18

Статью 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если организатор торговли раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи,

организатор торговли обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7013; 2014, N 30, ст. 4221) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в части 34 первое предложение изложить в следующей редакции: "Бездокументарные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи, и эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав на них передаются в состав общего имущества товарищей на основании распоряжений (поручений) о проведении операций по лицевым счетам (счетам депо) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.";

б) в части 35 слова "передаточных распоряжений" заменить словами "распоряжений (поручений) о проведении операций по лицевым счетам (счетам депо)";

2) в части 13 статьи 19 слова "передаточными распоряжениями" заменить словами "распоряжениями (поручениями) о проведении операций по лицевым счетам (счетам депо)".

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2018, N 17, ст. 2429; N 32, ст. 5088) следующие изменения:

1) в пункте 10 части 1 статьи 9 слова "обязательное централизованное хранение ценных бумаг" заменить словами "централизованный учет прав на ценные бумаги";

2) статью 17 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если центральный депозитарий раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи, центральный депозитарий обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.";

3) в статье 24:

а) в части 2 слово "(предоставление)" исключить;

б) в части 6 слова "обязательное централизованное хранение" заменить словами "централизованный учет прав";

в) в части 8 слова "участниками Единого экономического пространства" заменить словами "членами Евразийского экономического союза".

Статья 21

В части 3 статьи 32 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 4; N 17, ст. 2473; 2016, N 27, ст. 4273; 2017, N 31, ст. 4759) первое предложение изложить в следующей редакции: "На привилегированные акции, указанные в части 1 настоящей статьи, не распространяются требования пункта 2 статьи 32, статьи 40, абзаца второго пункта 2 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Такие привилегированные акции не предоставляют право голоса по вопросам, решение по которым принимается единогласно всеми акционерами акционерного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 663 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".".

Статья 22

В пункте 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083) слова "иностранной бирже, входящей в перечень, указанный" заменить словами "иностранной бирже, которая соответствует критериям, указанным".

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 310-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5103) следующие изменения:

1) в пункте 7 статьи 1:

а) в абзаце втором подпункта "а" второе предложение исключить;

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента. На раскрытие или предоставление такой информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.

12. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых инсайдерская информация может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень инсайдерской информации, которая может не раскрываться, а также лиц, инсайдерская информация о которых может не раскрываться. В случае, если инсайдер раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, он обязан направить в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России.";";

2) в статье 4:

а) в части 1 слова "подпункта "б" пункта 1 и подпункта "д" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона" заменить словами "подпункта "б" пункта 1, подпункта "д" пункта 2 и абзаца третьего подпункта "б" пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Абзац третий подпункта "б" пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2019 года.".

Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 2, подпункты "б" и "г" пункта 6, подпункт "в" пункта 7, подпункт "з" пункта 10, пункт 11, подпункты "а" и "б" пункта 13, пункт 14, абзацы первый, второй, девятнадцатый - двадцать второй пункта 17, пункты 19 и 20, подпункт "а" пункта 27, пункт 38, подпункты "в" и "г" пункта 39, подпункты "а" - "д" пункта 40, пункты 41, 45 - 47, подпункт "а" пункта 48, подпункты "б" и "в" пункта 49, подпункты "а", "б", "д", "ж", "з" пункта 52, пункт 57, подпункт "в" пункта 58, абзацы второй и третий подпункта "а", подпункт "б" пункта 61, подпункт "в" пункта 62, абзац второй подпункта "а", подпункты "д", "е", "з" - "о" пункта 67, подпункт "а" пункта 68 статьи 1, статья 2, пункты 1, 2, 5, 7, подпункт "а" пункта 8, пункт 9, подпункт "а" пункта 10, пункты 12-15 статьи 4, пункты 1 и 2 статьи 6, статья 7, пункты 4 и 5 статьи 8, подпункт "а" пункта 2 и пункт 3 статьи 9, статьи 12, 14 - 18, пункт 2, подпункт "в" пункта 3 статьи 20, статьи 21 и 23, часть 11 настоящей статьи вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона), регулирующие осуществление эмиссии ценных бумаг, не применяются к отношениям, связанным с:

1) эмиссией ценных бумаг, выпуску (дополнительному выпуску) которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона присвоен государственный регистрационный номер или идентификационный номер;

2) государственной регистрацией выпуска (выпусков) акций, размещенных при учреждении акционерного общества, если государственная регистрация акционерного общества - эмитента осуществлена до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг или допуска биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта биржевых облигаций до дня вступления в силу настоящего Федерального закона положения пункта 12 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к размещению ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован или представлен такой проспект. Размещение указанных в настоящей части ценных бумаг допускается в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По истечении этого срока размещение указанных ценных бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг.

5. Программа облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен идентификационный номер до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, является:

1) первой частью решения о выпуске облигаций, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер до дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные облигации независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. Регистрация выпуска таких облигаций с обеспечением и (или) с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента допускается, если указанные условия содержатся в программе облигаций.

6. Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, являются документарными ценными бумагами до их погашения. К отношениям, связанным с их хранением, установлением и изменением объема прав по таким облигациям, учетом и переходом прав, исполнением обязательств и погашением указанных облигаций, применяются положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

7. Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. При этом внесение изменений в решение о выпуске таких облигаций и в их проспект не требуется.

8. Положения статьи 2912 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона), а также положения абзаца третьего пункта 7 статьи 16, абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 71, абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 100, пунктов 3 и 4 статьи 2302 , пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 2303 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона), абзаца второго части 1, части 5 статьи 161, абзаца третьего части 3 статьи 162 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (в редакции настоящего Федерального закона) в части прав, обязанностей, полномочий и ответственности депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, в случае банкротства эмитента облигаций применяются к депозитариям, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, эмитент которых признан банкротом после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

9. Положения подпункта 2 пункта 4 и пункта 12 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) в части обязанности эмитента, который вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу, раскрывать финансовую отчетность (за исключением эмитентов, которые раскрывают финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"), а также положения подпункта 1 пункта 18 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) в части обязанности лица, предоставившего обеспечение по облигациям такого эмитента, предоставлять ему свою финансовую отчетность применяются к финансовой отчетности лиц, указанных в настоящей части, начиная с финансовой отчетности за 2021 год.

10. К отношениям, возникающим при эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг, применяются положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

11. До 1 января 2020 года Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых эмитент без соблюдения положений статей 71 и 87 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" вправе осуществлять выплаты по ценным бумагам. После 1 января 2020 года к указанным правоотношениям применяются положения пункта 17 статьи 87 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона).

12. Сведения, которые внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности до дня официального опубликования настоящего Федерального закона и не размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции настоящего Федерального закона), в срок не позднее 60 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона с указанием даты размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13. В случае, если регистрация выпуска акций акционерного общества осуществлялась в соответствии с федеральным законом и (или) иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества без решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, изменение объема прав по таким акциям и (или) изменение их номинальной стоимости, в том числе при их консолидации или дроблении, осуществляются путем утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Такое решение должно содержать установленные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) сведения, свидетельствующие об изменении объема прав по указанным акциям и (или) изменении их номинальной стоимости. Регистрация нового выпуска акций и их размещение при этом не осуществляются, внесение изменений в план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг, не требуется. При сохранении индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска акций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), изменение объема прав по таким акциям и (или) изменение их номинальной стоимости, в том числе при их консолидации или дроблении, осуществляются путем внесения изменений в решение о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг. Утвержденное в соответствии с настоящей частью решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, а также вносимые в соответствии с настоящей частью в решение о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг изменения подлежат регистрации по правилам, установленным для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

14. Субординированные облигации кредитных организаций, которые не отвечают требованиям части четырнадцатой статьи 251 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), выпуск которых зарегистрирован и размещение которых не началось до дня официального опубликования настоящего Федерального закона, не подлежат размещению. Решение о государственной регистрации выпуска указанных в настоящей части субординированных облигаций аннулируется без заявления их эмитента в срок не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

15. В случае, если размещение субординированных облигаций кредитных организаций, не отвечающих требованиям части четырнадцатой статьи 251 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), началось до дня официального опубликования настоящего Федерального закона, на размещение и обращение таких субординированных облигаций не распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, если решением о выпуске таких субординированных облигаций предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов.

16. Положения пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" не применяются к не являющимся публичным акционерным обществом эмитентам, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций) не предусматривал размещение путем подписки (отчуждение) акций среди неограниченного круга лиц или среди заранее известного круга лиц, число которых превышало 500;

2) акции, в отношении которых зарегистрирован проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), были погашены в результате их конвертации в акции с большей или меньшей номинальной стоимостью, в том числе в связи с их консолидацией или дроблением, до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин