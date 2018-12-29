Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 562-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Статью 161 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2011, N 49, ст. 7056) изложить в следующей редакции:

"Статья 161. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивают защиту прав и законных интересов детей.".

Статья 2

Часть четвертую статьи 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 31, ст. 4163; 2013, N 44, ст. 5633; N 49, ст. 6345; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 1, ст. 29) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей;".

Статья 3

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 40 после слов "уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации" дополнить словами ", Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации"; 2) часть 11 статьи 51 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.";

3) часть 4 статьи 218 после слов "уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации," дополнить словами "Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации,".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин