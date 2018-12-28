Уполномоченным будет проще защищать интересы детей

Президент Владимир Путин подписал Закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации", который устанавливает правовое положение, основные задачи и полномочия детских омбудсменов.

Как пояснили в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, принятый закон значительно расширяет права Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также региональных омбудсменов. Так, детский омбудсмен наделяется правом обращаться в суд с исками о признании незаконными решений органов госвласти и местного самоуправления, организаций, должностных лиц, если сочтет, что они нарушают права и интересы детей или их действия не соответствуют нормативному правовому акту РФ.

Омбудсмен вправе направлять мотивированные предложения о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Также Уполномоченный наделяется полномочиями участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения, посещать без специального разрешения учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений. Должностные лица будут обязаны безотлагательно принимать Уполномоченного по правам ребенка, а сроки ответа на обращения омбудсменов для органов государственной власти, учреждений и должностных лиц сокращаются с 30 до 15 суток.

- Мне кажется, принятый закон поможет обеспечить соблюдение интересов ребенка, - говорит Михаил Федотов, глава Совета по правам человека.

- У меня двойственное ощущение, - говорит писатель, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов. - Не освобождают ли новые юридические добавки от обязательств перед детьми всю остальную часть государства, включая общество? Если плохо ребенку, беги к Уполномоченному? Это не здорово. А где все остальное, включая граждан и так называемое гражданское общество?