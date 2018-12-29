Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4350; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 24, ст. 3402) следующие изменения:

1) в части 8 слова "в частях 1 и 3" заменить словами "в частях 1, 3, 31 и 32";

2) в абзаце первом части 9 слова ", указанного в частях 1 и 3" заменить словами "государственного или муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в части 2";

3) в части 11 слова ", указанного в частях 1 и 3 настоящей статьи," заменить словами "государственного или муниципального имущества".

Статья 2

Действие положений части 9 статьи 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется также на случаи заключения на новый срок договоров аренды государственного или муниципального имущества, заключенных до 2 июля 2008 года.

Президент Российской Федерации В. Путин