ГИБДД будет привязывать номер региона к месту регистрации автовладельца

Данный проект разработан МВД под закон о регистрации транспортных средств, который вступит в силу 4 августа следующего года. Соответственно и постановление правительства должно вступить в силу тогда же. В принципе, никаких особых отличий от ныне действующего порядка регистрации машин в нем нет. Порядок только приведен в соответствие с законом, который вступит в силу.

Сейчас автовладелец может поставить машину на учет в любом регистрационном подразделении ГИБДД. Только, если он проживает в Москве, а ставит машину на учет в Астрахани, то получит регистрационные знаки на нее с астраханским кодом региона. Нет в Астрахани московских номеров.

Но новый закон предусматривает новый порядок. А именно, ГИБДД будет присваивать автомобилю государственные номера. А знаки выдавать не будет. Их автовладелец на основании документов о присвоенном номере, то есть на основании полученного свидетельства о регистрации, закажет в организации, которая изготавливает номера.

Поэтому у ГИБДД больше не будет привязки именно к знакам, которые есть в наличии. Они будут присваивать свободные номера, которые есть в наличии в регионе проживания автовладельца.

Это не означает, что автовладельцев ущемят в правах. Они по-прежнему смогут ставить машину на учет в любом регионе, в любом регистрационном подразделении ГИБДД. Только на руки они получат свидетельство о регистрации автомобиля с указанным госномером. Номер будет привязан к региону регистрации автовладельца. То есть с кодом этого региона. А сами знаки автовладелец закажет самостоятельно.

При этом стоит напомнить, что закон о регистрации, который вступит в силу 4 августа, подразумевает, что услуги по сбору документов для регистрации смогут осуществлять официальные дилеры. То есть автовладелец сможет уже в автосалоне получить машину с номерами.

Согласно проекту постановления, у автовладельцев также останется право сохранять за собой полюбившиеся им номера машин, которые они продают. А также право продать машину с номером. То есть здесь для автовладельцев ничего не меняется. Кроме одного: срока хранения номера. Когда ГИБДД займется только присвоением госномеров, а не выдачей регистрационных знаков, то номера можно будет хранить бессрочно.

Также документ предусматривает возможность присвоения номеров на основании открытых аукционов на них в соответствии с законодательством. Правда, такого законодательства пока нет. Но есть надежда на его появление.

Кроме всех этих прелестей, постановление предусматривает постановку на учет шасси транспортных средств. До сих пор этого не было, но закон о регистрации такую регистрацию предусматривает.