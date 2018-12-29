Кокорин и Мамаев смогут в СИЗО посмотреть новогодний концерт

У заключенных в столичных следственных изоляторах в новогоднюю ночь предусмотрен поздний отбой: в час ночи. Таким образом, они смогут посмотреть хотя бы часть новогоднего концерта.

На сегодняшний день, пожалуй, самыми знаменитыми арестантами среди всех московских СИЗО являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Отдельных условий для них не создают, но разумные послабления в новогоднюю ночь коснутся и их.

"В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018. Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года", - сказал агентству РИА Новости начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

Кроме того, по его словам, составлено новогоднее меню. "В рамках праздничного меню предусмотрены: каша гречневая с мясом, салаты, выпечка и блюда национальных кухонь", - сказал Сергей Цыганков.

По его словам, для осужденных отрядов по хозяйственному обслуживанию на период новогодних праздников подготовили культурно-массовые мероприятия. Например, будут проведены турниры по различным видам спорта, концерты художественной самодеятельности и т.п. Сыграют заключенные и в КВН.

Появилась ясность и по поводу нашумевшего футбольного матча в Бутырке. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, игра запланирована в первые рабочие дни января.

Накануне адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова написала в соцсети, что никакого матча не будет и, якобы, даже не планировался. По словам адвоката, кто-то поиздевался над ребятами и "пора это прекращать". С таким утверждениями Ева Меркачева не согласилась. По ее словам, Павел Мамаев был в восторге от идеи. Он даже написал заявление с соответствующей просьбой руководству СИЗО.

Пока неизвестно мнение Александра Кокорина. Но участие в матче дело добровольное, если он не согласится, на поле может выйти только Павел Мамаев. С одним или двумя звездными футболистами, игра в любом случае состоится, уверена Ева Меркачева. Есть еще один момент: чтобы оба футболиста в один момент вышли на поле, необходимо разрешение следствия. Если следователь не даст добро, а Кокорин решит присоединиться к команде, игроков могут развести по времени: один тайм сыграет Мамаев, другой Кокорин. В любой последовательности. Ни на поле, ни где бы то еще без разрешения следователя они не пересекутся. Так что на данный момент подготовка к матчу, по словам Евы Меркачевой, идет активно.