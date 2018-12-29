Кокорин и Мамаев смогут в СИЗО посмотреть новогодний концерт

Новости

Омский губернатор исполнил мечту девочки из многодетной семьи 16:06
Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании 16:05
Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел 16:05
В Нижегородской области назначен новый министр экологии 16:04
В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку 16:03
Какие традиции Нового года, заложенные Петром I, вам ближе 16:00
В ХМАО три человека погибли, более десяти пострадали в ДТП 15:50
На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей 15:50
Утраты года: кого мы потеряли в 2018 году 15:45
Видео: водитель радикально решил проблему замерзшего замка двери 15:45
Косачев прокомментировал запрет на импорт ряда украинских товаров 15:43
Власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Керченском проливе 15:40
Сенатор: Запрет импорта в РФ ряда товаров серьезно ударит по Украине 15:30
В Подмосковье подорожает проезд на общественном транспорте 15:28
Обновленный плацкартный вагон пришел в ФПК 15:16
Минфин назвал среднюю цену нефти Urals в 2018 году 15:13
В Самаре суд отправил инспектора УФСИН под домашний арест 15:13
Кафе загорелось у малого зала филармонии в Москве 15:11
Песков рассказал о сроках встречи Путина и Эрдогана 15:10
В Подмосковье утвердили тарифы на услуги ЖКХ на 2019 год 15:08
В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам 15:07
В Ленобласти инспектора МЧС обвинили в халатности из-за взрыва 15:03
Суд обязал немецкий телеканал извиниться перед польским ветераном 14:53
В Сети появилась игра из нового эпизода "Черного зеркала" 14:53
Президент освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 14:52
Рубрика: Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут в СИЗО посмотреть новогодний концерт

Текст: Владислав Куликов
У заключенных в столичных следственных изоляторах в новогоднюю ночь предусмотрен поздний отбой: в час ночи. Таким образом, они смогут посмотреть хотя бы часть новогоднего концерта.

На сегодняшний день, пожалуй, самыми знаменитыми арестантами среди всех московских СИЗО являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Отдельных условий для них не создают, но разумные послабления в новогоднюю ночь коснутся и их.

"В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018. Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года", - сказал агентству РИА Новости начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
СИЗО "Бутырка" будет закрыта

Кроме того, по его словам, составлено новогоднее меню. "В рамках праздничного меню предусмотрены: каша гречневая с мясом, салаты, выпечка и блюда национальных кухонь", - сказал Сергей Цыганков.

По его словам, для осужденных отрядов по хозяйственному обслуживанию на период новогодних праздников подготовили культурно-массовые мероприятия. Например, будут проведены турниры по различным видам спорта, концерты художественной самодеятельности и т.п. Сыграют заключенные и в КВН.

Появилась ясность и по поводу нашумевшего футбольного матча в Бутырке. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, игра запланирована в первые рабочие дни января.

Накануне адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова написала в соцсети, что никакого матча не будет и, якобы, даже не планировался. По словам адвоката, кто-то поиздевался над ребятами и "пора это прекращать". С таким утверждениями Ева Меркачева не согласилась. По ее словам, Павел Мамаев был в восторге от идеи. Он даже написал заявление с соответствующей просьбой руководству СИЗО.

Пока неизвестно мнение Александра Кокорина. Но участие в матче дело добровольное, если он не согласится, на поле может выйти только Павел Мамаев. С одним или двумя звездными футболистами, игра в любом случае состоится, уверена Ева Меркачева. Есть еще один момент: чтобы оба футболиста в один момент вышли на поле, необходимо разрешение следствия. Если следователь не даст добро, а Кокорин решит присоединиться к команде, игроков могут развести по времени: один тайм сыграет Мамаев, другой Кокорин. В любой последовательности. Ни на поле, ни где бы то еще без разрешения следователя они не пересекутся. Так что на данный момент подготовка к матчу, по словам Евы Меркачевой, идет активно.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"
Погода не позволяет МЧС задействовать авиацию в районе схода лавины