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29.12.2018 09:14
Рубрика: В мире

МИД предупредил россиян об акциях протеста в Европе перед Новым годом

Текст: Максим Макарычев
МИД РФ предупредил россиян об акциях протеста в Европе, которые могут начаться перед Новым годом.

Сообщения о различных акциях протеста по всей Европе распространил в своем Twitter Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

Фото: EPA
Во Франции в акциях "желтых жилетов" участвуют 24 тысячи человек

Наиболее тревожная обстановка наблюдается во Франции, где акции манифестантов, которые не могут договориться с Елисейским дворцом, не идут на убыль даже во время праздничных каникул.

Так, 29 декабря протестные акции "желтых жилетов" пройдут в Париже, крупнейших французских городах Лилль, Лион, Тулуза, Марсель, В Париже митингующие соберутся уже в 9 утра по местному времени на Елисейских полях. Во французской столице введены повышенные меры безопасности, не исключены столкновения с силами правопорядка.

Это уже седьмая субботняя акция "желтых жилетов", движения созданного в соцсетях 17 ноября под формальным поводом протеста повышения цен на топливо. В последнее время "жилеты" перешли к ультимативным требованиям политического и экономического характера к французским властям.

Днем ранее во Франции были арестованы три человека за имитацию "казни" куклы с изображением французского президента Эмманюэля Макрона. Инцидент произошел во французском городе Ангулем.

Фото: REUTERS
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Движение "желтых жилетов" тем временем перекинулось не только на центральноевропейские страны, такие как Бельгия и Нидерланды, но и на север Старого света. 29 декабря протестные акции ожидаются также в Ирландии, где митингующие намерены выразить недовольство политикой правительства. Они соберутся утром у здания парламента в центре Дублина.

ДСКЦ предупредил о тревожной обстановке в Белграде. На Студенческой площади в центре сербской столицы ожидается многотысячная демонстрация, приняты повышенные меры безопасности.

Наконец, в субботу в Великобритании из-за забастовки работников железнодорожной компании Northern Rail возможны сбои в движении поездов. По расчетам, повышенная нагрузка ляжет на альтернативные виды транспорта.

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