Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины

Объем ввоза санкционных товаров из Украины, дополнительно запрещенных 29 декабря к импорту в Россию, составит в 2018 году около 510 миллионов долларов. Об этом свидетельствует предварительная оценка Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Тот же показатель в 2017 году составил 468,9 миллиона долларов. Общий импорт товаров из Украины в Россию по итогам прошлого года составлял 4,91 миллиарда долларов, отмечают в Минэкономразвития.

Ранее в субботу стало известно, что Россия вводит запрет на импорт ряда товаров, произведенных на Украине, либо перемещаемых через территорию страны.

В перечень вошли многие промышленные товары, а также продовольственные - в том числе, пшеница, подсолнечное масло, консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия и пиво. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это ответ на ограничения со стороны Украины.

Ранее российское правительство также вводило персональные санкции в отношении ряда украинских граждан и компаний.