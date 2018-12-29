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29.12.2018 15:30
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины

Текст: Роман Маркелов
Объем ввоза санкционных товаров из Украины, дополнительно запрещенных 29 декабря к импорту в Россию, составит в 2018 году около 510 миллионов долларов. Об этом свидетельствует предварительная оценка Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Тот же показатель в 2017 году составил 468,9 миллиона долларов. Общий импорт товаров из Украины в Россию по итогам прошлого года составлял 4,91 миллиарда долларов, отмечают в Минэкономразвития.

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Ранее в субботу стало известно, что Россия вводит запрет на импорт ряда товаров, произведенных на Украине, либо перемещаемых через территорию страны.

В перечень вошли многие промышленные товары, а также продовольственные - в том числе, пшеница, подсолнечное масло, консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия и пиво. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это ответ на ограничения со стороны Украины.

Ранее российское правительство также вводило персональные санкции в отношении ряда украинских граждан и компаний.

Экономика Макроэкономика Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Санкции и антисанкции Отношения России и Украины
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