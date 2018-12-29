Минфин назвал среднюю цену нефти Urals в 2018 году

Средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals в 2018 году выросла на 32 процента, следует из сообщения на сайте Минфина.

По итогам января-декабря 2018 года средняя цена барреля Urals составила 70,01 доллара, говорится в сообщении. В январе-декабре 2017 года показатель составил 53,03 доллара.

В декабре 2018 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне 57,59 доллара, что в 0,9 раза ниже уровня декабря 2017 года - 63,61 доллара, отмечают в Минфине.

По состоянию на 14.50 мск, февральские фьючерсы на баррель нефти европейской марки Brent торгуются возле отметки 52,2 доллара. В конце декабря цены на нефть снижались на фоне пессимизма инвесторов относительно перспектив мировой экономики.