Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму

Примерно 750-800 миллиардов рублей доходов необходимо для того, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сегодня порядка 20 миллионов человек (13,3% населения страны) живут на очень скромные доходы. Задача правительства - максимально снизить уровень бедности.

Как отметил Топилин, сейчас Минтруд оценивает ситуацию, выбраны пилотные регионы, в которых ведомство фактически постарается "добраться до каждой семьи".

"Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого - меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины", - подчеркнул Топилин. По его словам, 65-67% малоимущих - это семьи с детьми.

С 1 января 2019 года величина минимального размера оплаты труда составит 11 280 рублей в месяц вместо 11 163 рублей, как было в 2018 году.