"Невозвратные" билеты на поезда начнут продавать с 20 января

Первые "невозвратные" билеты в вагоны СВ, сидячие и купейные вагоны начнут продавать с 20 января 2019 года. Скидка по ним составит 5-20 процентов от стоимости поездки. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступает в силу закон, позволяющий Федеральной пассажирской компании ("дочке" РЖД по перевозкам в дальнем следовании) продавать "невозвратные" железнодорожные билеты. Стоимость таких билетов будет ниже обычных на 5-20%. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

На первом этапе "невозвратные" билеты будут продаваться только на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии - на все поезда дальнего следования.

В минтрансе уточнили, в каких случаях можно переоформить или сдать "невозратный" билет и получить за него деньги. В их числе внезапная болезнь, смерть члена семьи, травма в результате несчастного случая, отмена отправления поезда, задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете.

Для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.