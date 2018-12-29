Опубликовано указание Банка России о новых тарифах на ОСАГО

Расчет стоимости полисов ОСАГО изменится уже 9 января. Центробанк опубликовал соответствующее указание. Оно вступит в силу уже через 10 дней.

Указание вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС), реформирует порядок определения коэффициента бонус-малус (КБМ) и расширяет тарифный коридор на 20 процентов вверх и вниз от ставок базового тарифа.

Вступление в силу данного указания - первый этап реформы по либерализации тарифов по ОСАГО. В результате реформы тариф станет индивидуальным для автовладельцев и будет учитывать персональный уровень аварийности конкретного водителя.

Указание Банка России вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС), которая предусматривает 58 ступеней градации вместо действующих четырех. Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше - 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста. Это позволит сделать цену полиса более индивидуальной.

Кроме того, указание предусматривает реформу КБМ. Коэффициент бонус-малус будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

"Данное указание Банка России - первый и важный шаг регулятора на пути к либерализации ОСАГО. В результате тарифы на обязательную "автогражданку" станут более справедливыми для автовладельцев, и безаварийные водители станут меньше платить. При этом автовладельцы с аварийным стилем вождения получат мощный экономический стимул для того, чтобы его менять в лучшую сторону", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.