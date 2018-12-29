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29.12.2018 15:16
Рубрика: Власть

Песков опроверг сообщения о планах "воссоединения" Беларуси с Россией

Текст: Кира Латухина

Прорыва от сегодняшней встречи президентов России и Беларуси ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заверил, что ни о каком присоединении речь не идет - это движение не в одну сторону, а навстречу друг другу.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На вопрос, что будет считаться успехом в переговорах с Александром Лукашенко, представитель Кремля сказал: "Еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный, здесь вряд ли можно ожидать прорывных решений. Потому что это достаточно сложная субстанция. Есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон, поэтому президенты будут их поднимать".

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Вопрос потерь Беларуси от налогового маневра и большей интеграции друг на друга не завязаны. "Нет, это паралельные вопросы, - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента. - Тема потерь от налогового маневра активно ставится со стороны белорусских коллег, в том числе она будет сегодня на повестке".

На вопрос о том, какой у интеграции вектор или конечная точка и может ли это быть воссоединение или присоединение Беларуси к России, представитель Кремля заметил: "Не нужно быть голословным, нужно вспомнить 1999 год и документ, на основе которого мы стали Союзным государством. Там прописаны определенные вехи, шаги на пути интеграции".

"Конечно, речь не идет о присоединении и так далее - скорее, это движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", - заключил Песков.

Партнеры по Евразийскому экономическому союзу не должны беспокоиться из-за переговоров Москвы и Минска. "В целом разноскоростные интеграционные процессы имеют место на пространстве бывшего Советского Союза", - заметил представитель Кремля. С одной стороны, более широкая интеграция в рамках СНГ, углубленная - в рамках ЕАЭС и отдельно интеграция по линии Союзного Государства Россия-Беларусь. "Это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех", - подытожил Песков.

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