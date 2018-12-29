Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции

Владимир Путин на этой неделе во второй раз встретился с Александром Лукашенко. Он поблагодарил своего белорусского коллегу за то, что тот принял приглашение. А президент Беларуси в ответ на это пошутил: "Даже надоели другу другу”.

Владимир Путин напомнил, что создается рабочая группа по дальнейшему развитию связей двух стран в экономике и "по другим направлениям”.

"По вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, что с нашей стороны сделано. Вы сказали, что дадите соответствующее поручение правительству, чтобы и коллеги с белорусской стороны поработали", - сказал президент. Он также предложил "сверить часы, как продолжается эта работа".

В свою очередь Лукашенко также поблагодарил за приглашение. После чего сказал, что пошутил, когда говорил "наверное, надоели друг другу”. "Никогда надоесть другу другу не можем. Потому что есть вопросы, которые надо серьезно обсуждать. Действительно, в прошлый раз мы договаривались, что мы поговорим о дальнейшем сосуществовании в нашем тяжелом, бренном мире. Никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать"”, - сказал он.

Лукашенко также уточнил, что Беларусь уже сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов с Россией. "Так же, как и вы, я знаю, мы работаем над согласованием вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые стоят на пути нашей интеграции. Мы такую группу, так же как и вы, сформировали по составу", - сказал он. Лукашенко пообещал, что после рождественских праздников они будут готовы приступить к работе.

Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря. Тогда главными темами обсуждения стали вопросы ценообразования на энергоресурсы и налогового маневра. По итогам переговоров было принято решение о создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.