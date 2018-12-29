Ученые сообщили о пользе небольших доз алкоголя для сердца

Умеренное количество алкоголя не ухудшает состояние здоровья пожилых людей (старше 65 лет), у которых ранее была диагностирована сердечная недостаточность. Более того, такие пациенты в среднем живут дольше, чем абсолютные трезвенники.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Впрочем, объяснения этому феномену они не нашли, поэтому однозначно предупредили: полученные данные вовсе не означают, что трезвенникам надо начать выпивать, если у них обнаружилась сердечная недостаточность.

- Мои пациенты, которым недавно поставили диагноз "сердечная недостаточность", часто спрашивают меня, стоит ли им отказаться от алкоголя, даже если это всего лишь один бокал вина вечером, и до сих пор у меня не было внятного ответа для них, - рассказал ведущий автор исследования кардиолог Дэвид Браун. - Мы давно знаем, что токсические эффекты чрезмерного употребления алкоголя могут способствовать сердечной недостаточности. Напротив, у нас есть данные, показывающие, что здоровые люди, которые пьют умеренно, по-видимому, имеют некоторую защиту от сердечной недостаточности в долгосрочной перспективе по сравнению с теми, кто вообще не пьет. Но при этом было очень мало данных о том, как обстоит дело в случае, если болезнь уже диагностирована.

Ученые проанализировали данные из проведенного с 1989-го по 1993 год исследования сердечно-сосудистых заболеваний, охватившего 5888 взрослых. Из них у 393 человек сердечная недостаточность развилась в течение девятилетнего периода наблюдения. При среднем возрасте 79 лет чуть более половины таких пациентов составляли женщины, а 86 процентов были белыми.

Для анализа пациентов разделили на четыре категории: люди, которые никогда не пили, люди, которые пили в прошлом и бросали, те, кто выпивали семь или меньше напитков в неделю, и выпивавшие больше. Исследователи определили одну порцию алкоголя примерно как бокал пива объемом 330 миллилитров, бокал вина объемом 170 миллилитров или 45 миллилитров крепкого спиртного.

После корректировки результатов с учетом других факторов (таких как образ жизни, возраст, образование и так далее) выяснилось, что выживаемость умеренно пьющих людей в перспективе была в среднем на 383 дня дольше, чем у трезвенников.

- Люди, у которых развилась сердечная недостаточность и при этом ранее они не употребляли алкоголь, не должны начинать это делать, - подчеркнул Дэвид Браун. - Но наше исследование показало, что люди, которые выпили одну-две порции алкоголя в день до постановки диагноза, могут продолжать делать это. Тем не менее, решение всегда должно приниматься после консультации с врачами.

Не стоит также забывать, что ранее многочисленными исследованиями было доказано, что алкоголь является фактором риска развития онкологических заболеваний, появления серьезных проблем с печенью, почками, желудком и так далее.