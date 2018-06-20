Ученые рассказали, как доза алкоголя влияет на появление рака

Специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде (США) совместно с коллегами из других вузов выяснили, как употребление разных доз алкоголя влияет на появление онкологии и продолжительность жизни.

В рамках мониторингового проекта PLCO ученые проанализировали данные 99 654 человек в возрасте от 55 до 74 лет. Из них 68,7% - женщины. Исследователи располагали подробной информацией о диете, образе жизни, вредных привычках, генетических особенностях добровольцев.

Специалисты смогли вычислить, как эти факторы влияли на частоту возникновения и развитие ряда распространенных злокачественных опухолей. Среди них: рак простаты, прямой кишки, яичников и легких.

В течение почти девяти лет было зафиксировано 955 случаев смерти. Кроме того, у около 12 700 людей определили рак.

Исследователи выяснили, что небольшие дозы спиртного (до трех напитков в неделю) уменьшали вероятность преждевременной смерти. Однако если человек употреблял около трех спиртных напитков в день вероятность гибели начинала резко расти, передает PLoS Medicine.

На появление онкологии влияли даже небольшие и редкие порции алкоголя. Чем больше и чаще пил человек, тем стремительнее росло злокачественное образование.

Таким образом, ученые не рекомендуют употреблять даже небольшие дозы алкоголя в целях профилактики, например, сердечных недугов.