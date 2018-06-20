Новости

Рапота: Решение по вопросу отмены союзного роуминга пока не найдено 10:35
Глава новгородского Роспотребнадзора задержан за взятку 10:33
ВСУ продолжают обстрелы Горловки 10:31
В Ростове пострадавшим от пожара жильцам разрешили вернуться домой 10:25
Ученые рассказали, как доза алкоголя влияет на появление рака 10:15
В России могут измениться цены на водку 10:13
В алтайском селе поставят памятник Роберту Рождественскому 10:12
Джабаров: Выход США из СПЧ ООН вызывает сожаление 10:09
Старейший снежный барс Алтая попался в фотоловушку 10:00
Уругвай - Саудовская Аравия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:00
Семья из Перу воссоединилась на ЧМ-2018 в Екатеринбурге 09:50
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН 09:46
Путин может второй раз за год выступить с Посланием Федеральному собранию 09:44
В Хабаровске из-за возгорания в госпитале эвакуировали людей 09:42
Ученые выяснили причину массовой гибели рыбы у берегов Сахалина 09:35
В Крыму в ДТП с КамАЗом погибли пять человек 09:20
Во Владивостоке выпустили "паспорт" гражданина порто-франко 09:06
Слуцкий прекратит комментировать матчи на "Первом канале" 09:05
В заказнике под Хабаровском нашли тайник с оружием 08:59
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 08:44
Составлен рейтинг самых популярных иномарок российского производства 08:35
Трамп запретил правозащитникам посещать детей мигрантов 08:16
Испытания обновленной Lada Granta попали на видео 08:06
Какая погода ожидается на футбольных матчах в среду 07:50
Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны 07:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 10:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как доза алкоголя влияет на появление рака

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде (США) совместно с коллегами из других вузов выяснили, как употребление разных доз алкоголя влияет на появление онкологии и продолжительность жизни.

Фото: depositphotos.com
Ученые открыли новое полезное свойство йогуртов

В рамках мониторингового проекта PLCO ученые проанализировали данные 99 654 человек в возрасте от 55 до 74 лет. Из них 68,7% - женщины. Исследователи располагали подробной информацией о диете, образе жизни, вредных привычках, генетических особенностях добровольцев.

Специалисты смогли вычислить, как эти факторы влияли на частоту возникновения и развитие ряда распространенных злокачественных опухолей. Среди них: рак простаты, прямой кишки, яичников и легких.

В течение почти девяти лет было зафиксировано 955 случаев смерти. Кроме того, у около 12 700 людей определили рак.

Исследователи выяснили, что небольшие дозы спиртного (до трех напитков в неделю) уменьшали вероятность преждевременной смерти. Однако если человек употреблял около трех спиртных напитков в день вероятность гибели начинала резко расти, передает PLoS Medicine.

На появление онкологии влияли даже небольшие и редкие порции алкоголя. Чем больше и чаще пил человек, тем стремительнее росло злокачественное образование.

Таким образом, ученые не рекомендуют употреблять даже небольшие дозы алкоголя в целях профилактики, например, сердечных недугов.

Как загорать правильно и безопасно для здоровья
Общество Здоровье Наука

Главное сегодня

Слуцкий прекратит комментировать матчи на "Первом канале"
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН
При крушении лодки в Индонезии пропали 180 человек
Израильские истребители нанесли удары по 25 целям в секторе Газа
Россия вводит дополнительные пошлины на товары из США