Путин поздравил шахматиста Дубова с победой на ЧМ по быстрым шахматам

Президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста Даниила Дубова с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам.

"От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира - 2018", - указал глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Даниил Дубов на "отлично" выступил на соревнованиях, сумел сосредоточиться и блестяще справился с поставленными целями.

"Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин пожелал шахматисту дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, российский гроссмейстер Даниил Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам - рапиду, набрав 11 очков в 15 партиях. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. Второе место занял азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (10,5 очка), третье - американец Хикару Накамура (10,5 очка).