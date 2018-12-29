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29.12.2018 17:59
Рубрика: Власть

Путин поздравил шахматиста Дубова с победой на ЧМ по быстрым шахматам

Президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста Даниила Дубова с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам.

"От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира - 2018", - указал глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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Президент отметил, что Даниил Дубов на "отлично" выступил на соревнованиях, сумел сосредоточиться и блестяще справился с поставленными целями.

"Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин пожелал шахматисту дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, российский гроссмейстер Даниил Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам - рапиду, набрав 11 очков в 15 партиях. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. Второе место занял азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (10,5 очка), третье - американец Хикару Накамура (10,5 очка).

Власть Работа власти Госуправление Спорт Шахматы Президент
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