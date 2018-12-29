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29.12.2018 18:10
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Ярославским детям подарят заплыв с дельфинами и игру с "Локомотивом"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов привез с "Елки желаний", которая стояла перед входом на недавнее заседание Госсовета, два "шарика". А значит, будут исполнены заветные желания двух юных ярославцев - 10-летнего Глеба Шашлова и 18-летнего Михаила Дерябина.

Фото: depositphotos.com
Дальневосточные губернаторы помогут сбыться мечтам с "Елки желаний"

Ученик второго класса ярославской школы-интерната № 9 Глеб Шашлов давно мечтает поиграть в хоккей с ярославской хоккейной командой "Локомотив". А Михаил Дерябин, который учится в колледже на мастера по обработке цифровой информации, очень любит дельфинов и мечтает с ними поплавать и поиграть в дельфинарии.

Губернатор Дмитрий Миронов пообещал обязательно исполнить оба желания до старого Нового года.

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