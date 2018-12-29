Как изменится работа транспорта в Москве в новогодние каникулы

На новогодних каникулах транспорт в Москве будет работать не так, как обычно. На двух линиях метро пройдут большие ремонты, а в Новый год и Рождество поезда и автобусы станут возить пассажиров дольше обычного. "РГ" собрала все изменения, которые ждут автобусы, электрички и метро на праздничных днях.

"Путешествие в Рождество" уже началось

Изменения начались еще с сегодняшней ночи. Центр города уже в полночь стал пешеходным - здесь проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Ограничения коснулись и общественного транспорта. Так, например, М1, который проходит через центр, разбили на два участка - от Больницы МПС до Тверской заставы и от улицы Кравченко до Библиотеки им. Ленина и далее по маршруту М27 до Парка Победы. М10 будет работать только от Лобненской до Малой Дмитровки. Изменили многие магистральные маршруты, подробная информация опубликована на сайте Мосгортранса.

Изменения будут действовать до третьего января, когда снимут ограничения на проезд по центру.

Кроме того, с 29 декабря до 3 января на станции метро "Охотный ряд" Северный вестибюль будет работать только на выход, южный - только на вход.

Уже немного по-другому работает и Московское центральное кольцо. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, 29 декабря "Ласточки" курсируют по режиму рабочего дня: с 07:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00 с интервалом 5 минут, в остальное время - 10 минут. С завтрашнего дня до восьмого января, за исключением новогодней ночи, поезда будут ходить по графику выходных: с 12:30 до 18:00, время ожидания поезда составит до 5 минут, в остальное время - до 10 минут.

Также электрички сегодня ходят расписанием пятницы. Кстати, как отмечают в ЦППК из-за технической ошибки 29 декабря турникеты не читают абонементы рабочего дня, все контролеры предупреждены и пропускают пассажиров "в ручном режиме".

Новый год и Рождество

Уже третий год подряд метро и МЦК не станут останавливаться в ночь с 31 декабря на 1 января. Кроме того, как сообщает пресс-служба Мосгортранса, продлен режим работы 163 маршрутов автобусов и трамваев. Посмотреть, на чем добираться до дома в Новый год, можно на сайте Мосгортранса, а также в специальном разделе на Едином транспортном портале.

Также с вокзалов позже отправятся последние электрички, все изменения уже загружены в электронные расписания.

В Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, ряд маршрутов наземного транспорта до 03:00.

С 1 января

На Савеловском направлении, благодаря запуску движения по новому автомобильному мосту в Дубне, в наукоград поедет больше электричек и эспрессов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, между Москвой и Дубной в будни пассажирам будут доступны 20 рейсов электропоездов (16 обычных электричек и 4 экспресса), в выходные - 22 рейса (16 электричек и 6 экспрессов).

Закрытие метро

На каникулах будет сразу три крупных закрытия участков линий метро: два на синей ветке, где будут проводить модернизацию оборудования, и одно на Таганско-Краснопресненской, оно нужно для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) ветки.

Арбатско-Покровская линия

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, со 2 по 5 января включительно закрывается участок "Курская" - "Щелковская", а с 6 по 8 января включительно - "Партизанская" - "Щелковская".

С 5:30 утра среды, 2 января, для пассажиров закроют станции: "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская". "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" откроются в воскресенье 6 января, Станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" - 9 января.

Между закрытыми станциями пойдут компенсационные автобусы. Для их стабильной работы организуются дополнительные выделенные полосы.

Компенсационный маршрут пройдет по 9-ой Парковой, Первомайской улицам и Измайловскому шоссе, а также по Бакунинской, Спартаковской, Старой Басманной и Земляному Валу.

Как сообщает пресс-служба столичного центра организации дорожного движения, с 00:00 2 января по 05:00 9 января будут перекрыты выезд с 5-й Парковой улицы на дублер Щелковского шоссе, сам дублер от 3-й Парковой улицы до дома 44. Вводятся временные выделенные полосы на Земляном валу от дома 25 стр. 1 до Старой Басманной и на самой Старой Басманной. На Щелковском шоссе от остановки "3-ая Парковая улица" до ул. Бирюсинка. До 6 января будет также действовать временная выделенка на Большой Семеновской улицы от Семеновского до Измайловского вала.

В выходные дни будут работать выделенки на участках Щелковского шоссе и его дублере.

Также в ЦОДД предупреждают, что в районе закрытых станций метро вводятся большие ограничения на стоянку и остановку, а также появляются участки с односторонним движением.

Таганско-Краснопресненская линия

С 4 по 8 января закрываются три станции: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Будет действовать схема, хорошо знакомая местным жителям - аналогичное закрытии они пережили в конце прошлой зимы. Поезда пойдут от "Выхино" до "Планерной". Вдоль закрытых участках также пустят компенсационные автобусы.

Как сообщает пресс-служба областного минтранса, изменится место посадки и высадки пассажиров на пригородных и междугородних автобусах от станции метро "Выхино". Высадка и посадка от метро на автобусы, следующие из области в Москву и обратно, будет осуществляться в соответствии со схемой. На выходе из метро разместят соответствующие указатели. При этом областные маршруты (№ 373, 373к, 393к, 144к, 546к, 346, 352, 323, 463) будут работать без изменения схемы движения по выделенной полосе от метро "Лермонтовский проспект" до станции "Выхино".

Как сообщает пресс-служба ЦОДД, временные выделенные полосы для компенсационных автобусов вводятся на участках Рязанского проспекта (от ул. Хлобыстова до МКАД), Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления). Причем, как отмечают в ЦОДД, на эти выделенки можно будет выезжать только автобусам, такси выезд запрещен. Также для водителей перекрывают ул. Хлобыстова (от д. 3 до Рязанского проспекта в оба направления), дублер Рязанского проспекта (от д.105с5 до ул. Хлобыстова), дублеры Лермонтовского проспекта (на всем протяжении в оба направления), Хвалынский бульвар (на всем протяжении в оба направления), 4й-Вешняковский проезду (от ул. Хлобыстова до ул. Вострухина), ул. Авиаконструктора Миля (от д. 24 до ул. Маршала Полубоярова).

Метро откроется, а ограничения снимут в 5:30 утра 8 января.

Каникулы выбраны для закрытия метро специально - пассажиропоток в эти дни существенно снижается.

Парковка

А вот парковка по всей Москве будет в каникулы бесплатной, даже на участках, где 15 декабря был введен повышенный прайс в 380 рублей за час, а бесплатная стоянка по воскресеньям отменена. Как подчеркивают в Администраторе Московского парковочного пространства, парковки со шлагбаумами работают в обычном режиме.