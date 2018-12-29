Националисту Марцинкевичу по прозвищу "Тесак" вновь дали 10 лет колонии

Националист Максим Марцинкевич, известный также по прозвищу "Тесак", получил 10 лет колонии строгого режима за нападения на людей и избиения. Таким образом суд удовлетворил просьбу прокурора, тогда как защита настаивала на прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

"Суд назначил Марцинкевичу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Бабушкинского суда Москвы Марии Боровиковой.

"Тесак" получил такой срок уже во второй раз. Первый приговор, вынесенный 27 июня 2017 года, был отменен, но Марцинкевич остался под стражей.

Марцинкевич и девять его соратников, осужденных на 3-10 лет колонии, признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Используя электрошокеры, металлические дубинки и газовые баллончики, они избивали граждан, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного Марцинкевичем движения "Оккупай-наркофиляй", направленного против торговцев "спайсами". По данным следствия и суда, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.