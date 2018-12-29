В Подмосковье утвердили тарифы на услуги ЖКХ на 2019 год

В следующем году жителей Подмосковья ожидает двухэтапная корректировка тарифов на коммунальные услуги. С 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7% - в связи с увеличением с нового года налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. А с 1 июля произойдет плановое ежегодное повышение.

Так, один киловатт электроэнергии по одноставочному тарифу в первом полугодии будет стоить 5,38 рубля, а во втором - 5,56 рубля. Те, кто живут в сельской местности или пользуются электроплитами, будут платить за киловатт с 1 января 3,77 рубля, а с 1 июля - 3,89 рубля. Рост тарифа во втором полугодии составит 3,3%.

Стоимость горячей и холодной воды, а также тепловой энергии с 1 января вырастет на 1,7%, а с 1 июля - в среднем на 3,7%. Тарифы на тепло и воду, напомним, в каждом муниципалитете области разные и зависят от многих факторов - состояния коммунальной инфраструктуры, наличия инвестиционных программ и конкуренции среди поставщиков ресурса.

Газ с 1 января также подорожает на 1,7% из-за роста НДС и будет обходиться жителям домов с центральным отоплением в 64,6 рубля с человека за каждый кубометр, а тем, кто проживает в домах с газовыми водонагревателями - 131,67 рубля с человека за тот же кубометр. А вот размер повышения тарифа на газ со второй половины 2019 года пока не определен - это будет сделано уже в новом году.

В комитете по ценам и тарифам Московской области напоминают: все меры социальной поддержки граждан, чьи коммунальные платежи превышают 22% общего совокупного дохода семьи, сохранены и будут использоваться в полном объеме.