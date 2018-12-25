Названы главные законы 2019 года, которые изменят нашу жизнь

Во время длинных новогодних каникул в России вступят в силу около пятидесяти новых законов. Сегодня мы расскажем о некоторых из них, которые много обсуждали в период их разработки и принятия. Также эксперт "Российской газеты", практикующий юрист Денис Зайцев назвал четыре, на его взгляд, важнейших закона 2019 года, которые изменять жизнь россиян.

Перевести деньги станет проще

В январе вводится новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей. Об этом говорится в Указании Банка России от 29.10.2018 N 4949-У.

Система позволит мгновенно переводить денежные средства между клиентами как одного, так и разных банков по номеру телефона, адресу электронной почты, через мессенджеры и социальные сети. Как ранее писала "Российская газета", тариф оператора сервиса для банков не превысит шесть рублей за операцию, также предусмотрен льготной период.

Перечень тарифов на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей.

Бизнес застрахуют от банкротства банков

С 1 января средства малых предприятий (юрлиц) будут застрахованы. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ. Отмечается, что система страхования банковских вкладов распространится на деньги малых предприятий. Таким образом, бизнесмены, хранящие средства компании в банке, смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей, если кредитная организация обанкротится. Как уже сообщалось в "Российской газете", под действие закона попадут почти три миллиона малых предприятий, а общая сумма страхового покрытия составит около двух триллионов рублей.

Размер пособия по безработице вырастет почти в два раза

В России вырастут пособия по безработице. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 1375 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год". Минимальный размер пособия составит 1500 рублей (до этого было 850 рублей), максимальная - 8 тысяч рублей (4900 рублей). Для граждан предпенсионного возраста коридор значения от 1500 до 11280 рублей.

Кроме того, с 1 января теперь пособия будут выплачиваться в первые три месяца в размере 75 процентов среднемесячного заработка, а в следующие три месяца - в размере 60 процентов, но не выше установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины.

Россияне станут выходить на пенсию позже

С 1 января меняется пенсионное законодательство. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". В документе отмечается, что процесс изменения будет поэтапным - с 2019 года по 2028 год. В конечном итоге, это приведет к тому, что на пенсию граждане России будут выходить позже: мужчины - в 65 лет, женщины - в 60 лет. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет.

Изменение пенсионного законодательства в 2019 году затронет мужчин, которым в следующем году исполнится 60 лет, и женщин, которым будет 55 лет. Для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев позже указанного возраста, то есть в 60,5 лет мужчинам и в 55,5 лет - женщинам. Те, кто достигнет возраста 55, 60 лет (женщины и мужчины соответственно) в 2020 году, уйдут на пенсию спустя 1,5 года. И только c 2028 года мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины - в 60 лет.

Изменение пенсионного законодательства не затронет нынешних пенсионеров. Все пенсионные выплаты и льготы будут производиться для них, как и раньше.

В январе граждан ждет прибавка к пенсии

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,05 процента. Таким образом, пенсия в среднем по России составит 15,4 тысячи рублей (сейчас 14,4 тысячи рублей). Будут увеличены и социальны пенсии - на 2,4 процента. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.

Работодатель оплатит путевку в санаторий

С 1 января 2019 года организации смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых в России до 50 тысяч рублей и снизить на сумму этих расходов налогооблагаемую базу налога на прибыль. Это предусматривает Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Компенсация касается не только самих работников. Расходы, говорится в законе, "на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации" также могут быть компенсированы супругам работников, их родителям, родным и приемным детям до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они обучаются на дневных отделениях.

Невозвратные билеты будут продавать в поезда

С первого января на поезда дальнего следования будут продавать невозвратные билеты. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ "Федеральный закон О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Он будет стоить дешевле обычного билета, но вернуть его пассажир сможет только в четырех случаях. Первый - если пассажир внезапно заболел. Второй - если кто-то внезапно умер из членов семьи. Третий - если пассажир получил травму. Четвертый - если отправление поезда было отменено.

Как уже писала "Российская газета", невозвратные билеты можно будет взять только в купе, сидячие вагоны, вагоны люкс и СВ.

Выбор юриста

Специально для "Российской газеты" Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm, выделил четыре закона, вступающих в силу в 2019 году. И оценил их влияние на жизнь россиян.

Ставка НДС станет выше

С 1 января 2019 года ставка НДС повышается с 18 до 20 процентов (это не коснется товаров социального назначения, а также лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые сохранят льготную ставку в 10 процентов). Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах".

Для бизнеса это в первую очередь дополнительные расходы на переоборудование программного обеспечения, настроенного на прием платежей по прежней ставке, и увеличение суммарных требований при спорах с налоговыми органами. Но в связи с тем, что это косвенный налог, его непосредственное повышение больше отразится на потребителях, так как цены на товары увеличатся.

На фоне падения курса рубля и уровня реальных доходов населения это может привести к снижению покупательской способности граждан. "По оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта", говорится в августовском докладе ЦБ "Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию".

Плюсам может стать позитивное влияние на экономику РФ в будущем, так как полученные таким образом средства предполагается направить на развитие здравоохранения, образования, науки, экологии и т.д. Если власти смогут использовать деньги эффективно, то в долгосрочной перспективе это станет драйвером роста экономики России, что приведет и к благоприятным последствиям для населения: рост доходов, повышение уровня медицины, образования и так далее.

Понятие "дача" юридически упразднят

С 1 января 2019 года вступает в силу закон № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", упраздняющий само понятие "дачное хозяйство". Теперь вместо девяти организационных форм объединений дачников останутся две: садоводческие и огороднические товарищества. Соответственно, вместо дач будут участки, предназначенные для садоводства или огородничества. В целом, это правильное решение, так как слишком много организационных форм приводило к путанице.

Для граждан самым важным является не сам факт упразднения дачных хозяйств, а то, что на садовых участках можно будет возводить капитальные строения. Значит, в жилых домах можно оформить постоянную регистрацию - так желаемую многими "прописку на даче". В теории это возможно и сейчас, но процедуру обещают намного упростить после вступления закона в силу. Стоит учитывать, что на участках для огородничества возводить капитальные строения нельзя. Поэтому при покупке земли и дома теперь надо обращать внимание на вид разрешенного использования земельного участка, чтобы впоследствии не возникло проблем со строительством и регистрацией.

Самозанятые станут платить налоги

С 1 января 2019 года в четырех регионах России - Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан - вводится экспериментальный налоговый режим для самозанятых граждан. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ. Если он будет успешным, его действие распространят и на другие территории. Предполагается, что граждане будут регистрироваться в налоговых органах с помощью специального приложения "Мой налог".

Ставка налога равна 4 процентам для тех, кто работает (продает товары и услуги) с гражданами, 6 процентов - для тех, кто работает с юридическими лицами. Причем платить страховые взносы не нужно. Новый налоговый режим будет способствовать выходу из тени самозанятых граждан. На это надеются инициаторы закона. Эксперты, правда, сомневаются, предполагая, что, скорее всего, большинство самозанятых проигнорирует нововведение. В то же время это благоприятный закон для граждан, так как при желании они смогут законно осуществлять деятельность "на себя", которая не является предпринимательством.

Дольщики получат страховку от обмана застройщиков

С 1 июля 2019 года застройщики переходят на эскроу-счета, на которые дольщики будут класть деньги при заключении договора участия в долевом строительстве. Это означает, что застройщики будут использовать для строительства домов банковские кредиты, а доступ к средствам дольщиков смогут получить только после введения здания в эксплуатацию. Предполагалось, что это коснется только тех домов, квартиры в которых будут проданы после 1 июля 2019 года.

В связи с этим застройщики начали массово получать разрешения на строительство и заключать договоры в отношении проектов, которые пока существуют только в теории. Чтобы эту практику прекратить, депутаты предложили сделать обязательным переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года для всех проектов. Исключения определит Минстрой, который позволит достраивать по старой схеме "реальные" проекты. 18 декабря эти поправки прошли второе чтение в Госдуме.

С одной стороны, цены на объекты действительно могут вырасти, так как застройщики просто не успеют "перенастроиться" на новый режим работы. Но, скорее всего, это будет временное повышение цен, так как в дальнейшем на фоне конкуренции они снова понизятся.

С другой стороны, переход на эскроу-счета - правильный шаг для долевого строительства. Проблема обманутых дольщиков для России стоит очень остро, а все предыдущие попытки ситуацию исправить не решили проблему кардинально. Поэтому решение ограничить доступ застройщика к средствам дольщиков - это та мера, которая не позволит эти деньги потратить на сторонние цели. К тому же банки будут строже проверять и компании, и проекты, так как они будут рисковать своими средствами, что приведет к уходу с рынка сомнительных застройщиков. В целом, это положительные изменения для сферы строительства.

Подробнее о законах, вступающих в силу в январе, читайте в первом номер "Российской газеты" 9 января 2019 года.