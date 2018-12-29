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29.12.2018 12:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Голикова объявила льготную ставку по ипотеке для Дальнего Востока

Текст: Роман Маркелов
Правительство продолжает работу по установке льготных ставок по ипотеке для российских семей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По ее словам, о конкретных предложениях по льготной ипотеке будет объявлено в начале 2019 года. Среди этих предложений есть льготная ставка по ипотеке для жителей Дальнего Востока, которая может быть установлена на уровне пяти процентов годовых, отметила Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: Depositphotos.com
Минстрой решил пока не субсидировать ипотеку

В середине декабря Голикова говорила, что новые льготы по ипотеке для российских семей "находятся в высокой стадии проработки", согласовать все инициативы планировалось до конца 2018 года. По ее оценке, разрабатываемые меры могут коснуться примерно 1,6 миллиона российских семей.

Ранее президент Владимир Путин предлагал запустить программу по ипотеке со льготной ставкой 6 процентов для семей в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Позже предложение расширилось для семей при рождении четвертого и последующих детей. Речь идет о покупке жилья на первичном рынке, государство берет обязательство по выплате разницы между фактической ставкой и льготной 6-процентной ставкой.

По последним данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в ноябре выросла до 9,52 процента. До этого показатель два месяца подряд составлял 9,41 процента.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Вице-премьеры ДФО Рынок кредитования
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