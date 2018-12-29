На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут введены дополнительные льготы при рождении детей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, на Дальнем Востоке будет введено единовременное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумов. Также в ДФО появится доплата к материнскому и семейному капиталу, сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, речь идет о доплате к маткапиталу в 130 тысяч рублей на второго ребенка. Также в Якутии, Бурятии, Чукотском автономном округе и Сахалинской области будет введено пособие на третьего ребенка, добавил министр.

Материнский капитал в России составляет сейчас 453 026 рублей, он не индексировался с 2015 года. Планируется, что с 2020 года он вырастет до 470 241 рубля. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что льготная ставка по ипотеке для семей Дальнего Востока при рождении второго и третьего ребенка может составить 5 процентов годовых.