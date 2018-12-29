Новости

Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании 16:05
Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел 16:05
В Нижегородской области назначен новый министр экологии 16:04
В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку 16:03
Какие традиции Нового года, заложенные Петром I, вам ближе 16:00
В ХМАО три человека погибли, более десяти пострадали в ДТП 15:50
На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей 15:50
Утраты года: кого мы потеряли в 2018 году 15:45
Видео: водитель радикально решил проблему замерзшего замка двери 15:45
Запрет на импорт ряда украинских товаров прокомментировали в Совфеде 15:43
Власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Керченском проливе 15:40
Сенатор: Запрет импорта в РФ ряда товаров серьезно ударит по Украине 15:30
В Подмосковье подорожает проезд на общественном транспорте 15:28
Обновленный плацкартный вагон пришел в ФПК 15:16
Минфин назвал среднюю цену нефти Urals в 2018 году 15:13
В Самаре суд отправил инспектора УФСИН под домашний арест 15:13
Кафе загорелось у малого зала филармонии в Москве 15:11
Песков рассказал о сроках встречи Путина и Эрдогана 15:10
В Подмосковье утвердили тарифы на услуги ЖКХ на 2019 год 15:08
В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам 15:07
В Ленобласти инспектора МЧС обвинили в халатности из-за взрыва 15:03
Суд обязал немецкий телеканал извиниться перед польским ветераном 14:53
В Сети появилась игра из нового эпизода "Черного зеркала" 14:53
Президент освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова 14:40
Шойгу и Лавров обсудят с турецкими коллегами вывод войск США из Сирии 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 15:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей

Текст: Роман Маркелов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут введены дополнительные льготы при рождении детей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Курганским семьям пообещали погасить долги по маткапиталу

По его словам, на Дальнем Востоке будет введено единовременное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумов. Также в ДФО появится доплата к материнскому и семейному капиталу, сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, речь идет о доплате к маткапиталу в 130 тысяч рублей на второго ребенка. Также в Якутии, Бурятии, Чукотском автономном округе и Сахалинской области будет введено пособие на третьего ребенка, добавил министр.

Материнский капитал в России составляет сейчас 453 026 рублей, он не индексировался с 2015 года. Планируется, что с 2020 года он вырастет до 470 241 рубля. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что льготная ставка по ипотеке для семей Дальнего Востока при рождении второго и третьего ребенка может составить 5 процентов годовых.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Правительство Минтруд ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"
Погода не позволяет МЧС задействовать авиацию в районе схода лавины