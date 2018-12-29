Погода не позволяет МЧС задействовать авиацию в районе схода лавины

Возбуждено уголовное дело по факту схода лавины в Николаевском районе Хабаровского края. Она сошла на золотодобывающее предприятие в поселке Многовершинный. Дело возбуждено по статье за нарушение техники безопасности при проведении горных работе.

Точнее даже говорить о сходе трех лавин. Первая волна погребла рабочих золотодобытчиков. А когда им на помощь выдвинулась группа спасения, то сошли еще две волны снега. В результате, не удается пока нарастить спасательную группировку из-за ледовых торосов и глубокого снега на трассе. Из-за прохождения циклона погодные условия в Николаевском районе неблагоприятные - осадки различной интенсивности, метель, ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, в настоящее время на месте продолжают работать 55 человек и 6 единиц техники от предприятия и местной пожарной части. С помощью бульдозеров, лопат и другого инструмента они ведут расчистку снежных масс.

Сейчас в полной боевой готовности находятся силы от краевого главка, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра МЧС России. К сожалению, в район бедствия пока невозможно даже послать вертолетную технику, поскольку погода нелетная. Сейчас в Хабаровском крае уже темное время суток.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС России ведется сбор и анализ поступающей информации для координации действий сил и средств. Там уверяют, что спасательная операция будет продолжена.