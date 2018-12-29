В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма

Украине некого винить, кроме самой себя, в экономических потерях из-за разрыва связей с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью RT.

Ранее украинский вице-премьер Владимир Семиноженко заявил, что Украина теряет сотни миллионов долларов ежегодно из-за блокады Крыма.

"То, о чём говорилось ранее на всех уровнях в плане экономических потерь украинского государства, сегодня озвучил отрезвевший от негативных последствий пропаганды украинский чиновник", - сказал Белик, отметив, что Семиноженко словно очнулся после "пропагандистской инъекции".

Российский депутат подчеркнул, что экономические потери Украины - это результат действий Киева за последние 4 года. И украинские политики начинают осознавать, что винить в ситуации некого, кроме самих себя.