Власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Керченском проливе

Киевским властям стоит воздержаться от провокаций в Керченском проливе. В противном случае будут приняты жесткие меры по их пресечению, заявил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

- Украинские корабли могут проходить через Керченский пролив с соблюдением международных норм права, соблюдая законы и интересы нашего государства, - подчеркнул Гемпель в комментарии РИА Новости.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ и направились к Керченскому проливу. Силами Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота нарушители были задержаны. Экипаж кораблей аресован по решению суда сроком на два месяца.