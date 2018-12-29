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29.12.2018 13:39
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Челябинский губернатор подарил школьнику поездку к Деду Морозу

Текст: Светлана Добрынина
Фото: gubernator74.ru Фото: gubernator74.ru
Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подарил десятилетнему школьнику Паше Заякину поездку в резиденцию Деда Мороза.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика

- Паша, я знаю, что ты очень хочешь побывать в Великом Устюге, где живет Дедушка Мороз. Мечты должны сбываться! Сразу после праздников, в январе, Дед Мороз ждет тебя с мамой в гости в своей резиденции! - поздравил школьника Борис Дубровский.

Десятилетний мальчик в преддверии Нового Года написал письмо сказочному волшебнику, в котором рассказал о заветной мечте - посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Письмо ушло по почте, а в канун праздника школьника вместе с мамой пригласили в гости к губернатору, где Паша узнал радостную весть.

Фото: gubernator74.ru

Борис Дубровский вручил юному мечтателю и его маме сертификат на путешествие, с помощью которого новогоднее желание Паши осуществится. Вместе с главой региона гости на большой карте рассмотрели, где находится Великий Устюг, и оценили, насколько велика наша страна. Губернатор выразил уверенность, что ребенку понравится это путешествие.

Фото: depositphotos.com
Дальневосточные губернаторы помогут сбыться мечтам с "Елки желаний"

Всероссийская акция "Мечтай со мной" была объявлена по итогам заседания Государственного совета, посвященного подведению итогов Года волонтера. Ее участниками стали волонтеры, представители бизнес - сообщества, главы региональных и местных органов власти. Безвозмездно они исполняют мечты детей из разных уголков страны. Владимир Путин исполнил желания пятерых детей из разных регионов страны, а затем призвал губернаторов последовать его примеру.

Фото: gubernator74.ru
Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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