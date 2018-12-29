Челябинский губернатор подарил школьнику поездку к Деду Морозу

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подарил десятилетнему школьнику Паше Заякину поездку в резиденцию Деда Мороза.

- Паша, я знаю, что ты очень хочешь побывать в Великом Устюге, где живет Дедушка Мороз. Мечты должны сбываться! Сразу после праздников, в январе, Дед Мороз ждет тебя с мамой в гости в своей резиденции! - поздравил школьника Борис Дубровский.

Десятилетний мальчик в преддверии Нового Года написал письмо сказочному волшебнику, в котором рассказал о заветной мечте - посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Письмо ушло по почте, а в канун праздника школьника вместе с мамой пригласили в гости к губернатору, где Паша узнал радостную весть.

Фото: gubernator74.ru

Борис Дубровский вручил юному мечтателю и его маме сертификат на путешествие, с помощью которого новогоднее желание Паши осуществится. Вместе с главой региона гости на большой карте рассмотрели, где находится Великий Устюг, и оценили, насколько велика наша страна. Губернатор выразил уверенность, что ребенку понравится это путешествие.

Всероссийская акция "Мечтай со мной" была объявлена по итогам заседания Государственного совета, посвященного подведению итогов Года волонтера. Ее участниками стали волонтеры, представители бизнес - сообщества, главы региональных и местных органов власти. Безвозмездно они исполняют мечты детей из разных уголков страны. Владимир Путин исполнил желания пятерых детей из разных регионов страны, а затем призвал губернаторов последовать его примеру.