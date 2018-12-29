РФ не исключает попыток США ввести новые санкции по Ирану через СБ ООН

Россия не исключает попыток США ввести новые ограничения против Ирана через Совбез ООН, но предпосылок для этого нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил, что американские войска останутся в Ираке. Военным ставится задача продолжать борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), а также следить за действиями Ирана в регионе.

Напомним, в мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Она была заключена между Тегераном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривала отмену санкций против иранской стороны в обмен на отказ от ядерной программы. Первая часть американских ограничений вступила в действие 6 августа. Вторая, более серьезная волна санкций, включающая ограничение на импорт иранской нефти, - пятого ноября.